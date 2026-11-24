„Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu bere na vědomí a plně respektuje rozhodnutí města Zlaté Hory neposkytnout potřebné pozemky pro realizaci projektu zasněžovaných běžeckých lyžařských tras na Rejvízu. V důsledku tohoto rozhodnutí není možné pokračovat v realizaci projektu v původně plánované lokalitě,“ sdělili zástupci sdružení na Facebooku.
„Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu proto požádá Olomoucký kraj o zrušení příslušné žádosti o individuální dotaci. Děkujeme všem, kteří se do přípravy projektu zapojili a věnovali mu svůj čas a úsilí,“ dodali.
Vyjádření radnice Zlatých Hor, pod níž místní část Rejvíz spadá, redakce zjišťuje.
Dokončení areálu původně předpokládalo do listopadu 2028. Podle mapky zveřejněné sdružením v počátcích projektu na sociální sítí měl být areál umístěn na loukách a v lese mezi místním hřbitovem a Orlím vrchem. Lesní okruh měl mít podle předběžného návrhu 0,8 kilometru a luční okruh 0,6 kilometru. Spojovat je měla asi stometrová trasa.
„Aréna bude zaměřena především na běžecké lyžování. Cílem je v klimaticky a výškově vhodné lokalitě vytvořit areál vybavený potřebnou infrastrukturou a technologií pro technické zasněžování tak, abychom byli schopni nabídnout co největší jistotu sněhu ideálně od prosince do dubna,“ řekl dříve pro ČTK ředitel organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak.
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„Při hledání vhodné lokality hrály zásadní roli především nadmořská výška, sněhové a klimatické podmínky a možnost dlouhodobého využití území pro běžecké lyžování. Právě proto se jako vhodná lokalita ukázal Rejvíz,“ uvedli dále představitelé sdružení.
Podle hejtmanství, jež na projekt schválilo devítimilionovou dotaci, by vznikl unikátní areál pro zimní sporty, který posílí cestovní ruch v horském regionu, který je na příjmech z turistiky závislý.
„Současně počítáme s jeho využitím místními sportovními kluby a také jako tréninkového zázemí pro sportovní kluby z České republiky i zahraničí,“ doplnil Rak.
Kritika zasněžování i přetížení klidné lokality
Proti projektu za zhruba dvanáct milionů korun ovšem vznikla petice, kterou už podepsaly téměř tři tisíce lidí. Proti byla i nemalá část místních kvůli obavám z rušení klidu, zvýšeného náporu turistů i zásahu do tamní přírody.
„Máme podepsáno nějakých 55 obyvatel, což jsou dejme tomu dvě třetiny oprávněných voličů. K tomu přibylo dalších 32 vlastníků nemovitostí bez trvalého pobytu. Z těchto údajů se nesouhlas týká, odhaduji, více než tří čtvrtin místních domů,“ shrnul na začátku listopadu zakladatel petice a předseda Spolku pro ochranu Rejvízu Petr Krátký. Podle něj tak nevoli vyjádřilo 75 procent místních.
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Kvůli sílícímu tlaku se investor už dříve rozhodl z některých původních záměrů projektu ustoupit. Například trasy zasněžování posunul dál od hřbitova, místo původně zvažovaného řešení hluku chtěl využít tišší technologii a nevyloučil ani úplné vypuštění osvětlení.
Odpůrce nepřesvědčil. „Pokud upustíme od osvětlení, pořád nám zůstává zasněžování, které tam prostě nepatří. Rejvíz je vyhledávaný právě pro klid, netknutou přírodu a tmu. Domnívám se, že běžkování na přírodním sněhu nikomu nevadí. Navíc výkopové práce kvůli potrubí a elektřině mohou poškodit horské louky a chráněné rostliny,“ namítal Krátký.
Spor se navíc vedl i ohledně zásobování vodou pro zasněžování. Ochránci přírody navíc připomínali, že po většinu zimy už nebývá na Rejvízu přírodní sníh, takže by bylo nutné ten umělý vyrábět po celou sezonu.
Zda je projekt definitivně „mrtvý“ zatím není jasné. Ředitel organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak na začátku listopadu uvedl, že v případě krachu plánů na Rejvízu má investor připravenou jinou variantu a jiné lokality.