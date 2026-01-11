Skibusem k vleku i do stopy. Víkendové spoje opět vozí lyžaře na hřebeny Jeseníků

Až pod svah v Koutech nad Desnou vozí i letos lyžaře v Jeseníkách speciální autobus. Na zastávkách skibusu jsou navíc také nástupní místa na běžkařské tratě. Spoje jezdí na trase Jeseník – Červenohorské sedlo – Velké Losiny v sobotu třikrát denně a dvakrát v neděli.
Skibus zajišťuje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky ve spolupráci s obcemi, provozovatelem je společnost Arriva.

„Letošní zásadní změnou je prodloužení trasy do Velkých Losin a zpět,“ uvedla ředitelka krajské příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Kateřina Suchánková. Ve Velkých Losinách spoj zastavuje ve stanicích Hřbitov a Hotel Praděd.

Autobus staví nedaleko svahů na Červenohorském sedle nebo u sportovního areálu v Koutech, do stopy se dá za vhodných podmínek nastoupit také třeba v Loučné nad Desnou či v Bělé pod Pradědem.

Skibusy budou jezdit do 8. března. „Z Jeseníku z autobusové stanice odjíždí v 8:00 a 16:45, v sobotu navíc také ve 13:55. Z Velkých Losin jsou odjezdy v 9:00 a 17:05, v sobotu je přidán ještě odpolední spoj s odjezdem v 15:00. O víkendech skibus doplňuje spoje linky IDSOK 122 mezi Jeseníkem a Šumperkem,“ sdělil mluvčí Arrivy Jan Holub.

Výhodou skibusu je, že díky vhodnému povrchu podlahy je možné cestovat v něm v lyžařské obuvi, což v běžných linkových autobusech nelze.

Vyrazit lze i speciálním vlakem

Ceny jízdenek jsou shodné s cenami v krajském dopravním systému, lze platit i kartou. Zájemce může těšit, že se nezdražovalo a zaplatí tak stejně jako během loňské zimy.

Tarif na lince lyžařského autobusu nicméně není přestupný. „To znamená, že jízdenky na skibus bude možné koupit ve skibusu. Není v nich možné dokoupit zóny IDSOK pro cestování návaznými autobusovými spoji,“ upozornila Suchánková.

KIDSOK nabízí lyžařům i pohodlné cestování vlakem v podobě spojení mezi Olomoucí a Kouty nad Desnou. Z krajského města trvá cesta hodinu a půl, vlak poskytuje prostor pro lyže a snowboardy.

Svézt se lze do Jeseníků i ze slezské strany, a to z Krnova a Karlovy Studánky, odkud vyjíždí pravidelně skibusy k Pradědu. Z Karlovy Studánky je možné využít i kyvadlovou autobusovou dopravu z tamních záchytných parkovišť na Ovčárnu.

