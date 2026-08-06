Jeskyně Na Špičáku na Jesenicku se promění v audiovizuální expozici

Návštěvníky jeskyně Na Špičáku u Supíkovic na Jesenicku budou při prohlídkách doprovázet moderní audiovizuální prvky včetně videomappingu. Cílem je přiblížit poutavým způsobem historii a podobu jeskyní. Proměna prohlídkového okruhu, jehož součástí je i nové zázemí pro návštěvníky, vyjde na 18,6 milionu korun. Správě jeskyní ČR se podařilo na modernizaci návštěvnické trasy získat evropské dotace. Pokrýt by měly až 60 procent nákladů, sdělil dnes ČTK mluvčí správy Pavel Gejdoš.
Šest zastavení propojí naučné tabule s moderními digitálními technologiemi, zejména videomappingem. "Tato kombinace umožní návštěvníkům lépe porozumět geologickým procesům, historii využívání jeskyně a jejím biologickým hodnotám. Stezka bude začínat již před správní budovou a naváže na ni zážitkový prohlídkový okruh jeskyní s průvodcem," uvedla vedoucí jeskyní Andrea Švubová.
Dvě zastavení budou v terénu u stávajícího chodníku a čtyři v jeskyni. Úvodní panel vysvětlí hlavní geologické a geomorfologické faktory ovlivňující současnou podobu krasového podzemí. "Součástí bude osmdesáticentimetrový trojrozměrný model jeskyně a také nové zastřešené posezení ke krátkodobému odpočinku návštěvníků," popsal Gejdoš. Další panely seznámí návštěvníky s nejhodnotnějšími atributy jeskyně, představí jim také modelaci jeskynních prostor ledovcovou vodou. Počítá se i se scénickým nasvícením hladiny někdejšího ledovcového jezera se zvuky proudící vody či praskajícího ledu.
V Kalvárii se návštěvníci seznámí s historií lidské činnosti. Historické malby a stopy prospektorů zpestří zvukové efekty. "Ve Velkém dómu – Ripperově sále ožije svět netopýrů. Makety letounů v pohybu, spící i lezoucí, doplní autentické zvuky netopýří echolokace. Atrakcí by mělo být i světelné pulzování v Srdcové chodbě," doplnil mluvčí. Největším lákadlem bude videomappingová projekce v Dómu naděje. Příběh jeskyně by měla představit například prostřednictvím významných osobností spjatých s jejím zpřístupňováním.
Podle ředitele Správy jeskyní ČR Milana Půčka jde o jeden z prvních projektů prezentace jeskyní prostřednictvím moderních technologií v Česku. "Pokud se osvědčí a budou peníze, rádi bychom podobné prvky použili i v dalších jeskyních," uvedl Půček.