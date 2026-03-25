Nevšimli si, že účetní zpronevěřila 24 milionů. Obec se soudí s exstarosty

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:42
Před šumperským soudem stanuli tři bývalí starostové obce Jindřichov a auditoři kvůli údajné spoluodpovědnosti za rozsáhlou zpronevěru v účetnictví obce. Ti vinu odmítají. Civilní žalobu na ně podalo současné vedení Jindřichova. Kauza se k soudu vrací poté, co byla za zpronevěru pravomocně odsouzena bývalá účetní Jana Baslerová, která obec během deseti let připravila o téměř 24 milionů korun.
Před soudem stanuli bývalí starostové Jindřichova na Šumpersku a auditoři kvůli...

Před soudem stanuli bývalí starostové Jindřichova na Šumpersku a auditoři kvůli údajné spoluodpovědnosti za zpronevěru 24 milionů korun, které si přivlastnila někdejší účetní obce Na snímku bývalý starosta Martin Navrátil. (25. března 2026)

Soudy odsouzené účetní uložily nahradit škodu, podle současného vedení obce by ji měly částečně pokrýt i zajištěné nemovitosti. Civilní žalobou chce docílit nejen přiznání spoluodpovědnosti exstarostů a auditorů, ale i další náhrady.

„Jde nám o finanční prostředky, které byly odcizeny obci Jindřichov. Bývalí starostové měli odpovědnost za obec Jindřichov a pod rukama jim paní účetní ukradla 24 milionů korun,“ řekl dnes současný starosta obce Radek Schwarzer. Roční rozpočet obce je 35 milionů korun.

Před soudem stojí kvůli civilní žalobě exstarostové Josef Kozák, Josef Langer a Martin Navrátil. Soud má podle právního zástupce obce Jaroslava Brože dnes jednodušší situaci díky loňskému pravomocnému verdiktu detailně popisujícímu činnost hlavní pachatelky. Policie však podle něj nechala promlčet nedbalostní jednání starostů.

„Pokud nevykonávali činnost, nesou za to odpovědnost. Starostové reprezentují obec, nejsou tam pro okrasu - mají odpovědnost za to, že musí postupovat s péčí řádného hospodáře,“ doplnil Brož.

Podle obhájkyně bývalých starostů nebylo v jejich silách kontrolovat každý krok účetní, která všem předkládala zfalšované doklady. „Činnost účetní byla tak sofistikovaná, že obešla všechny kontrolní mechanismy obce,“ podotkla obhájkyně.

Za obecní miliony měla účetní luxusní auta a dovolené, dostala 6,5 roku

Žalobu obec podala i na auditora Václava Vokatého a Sdružení auditorů Zlín. Pokud by podle ní svou práci odváděli řádně, činnost odsouzené by zmařili. Soud chce kvůli jejich práci přizvat k případu znalce, zjistit má mimo jiné i to, zda měli auditoři dostatek podkladů.

„Auditor nebyl schopen rozpoznat totální sofistikovanost Baslerové, pracuje s tím, co dostane k dispozici. Není vyšetřovatel ani policajt,“ upozornil obhájce Vokatého. Stejně jako obhájkyně starostů poukazuje i na promlčení.

Za obecní peníze život v luxusu

Osmapadesátiletá Baslerová podle pravomocného rozsudku svévolně vybírala z konta úřadu peníze pro svou potřebu od 11. ledna 2011 do 2. května 2021 pomocí platební karty a v účetnictví následně vše poměrně sofistikovaně maskovala za účetními operacemi tak, aby se na to nepřišlo

Žena využila svého postavení, které si za léta působení na úřadě vybudovala. Byla odsouzena na 6,5 roku nepodmíněně, soud jí také uložil pětiletý zákaz činnosti a nařídil, aby veškerou škodu obci uhradila. Bývalá účetní svou vinu u soudu přiznala, kam peníze zmizely, se nepodařilo dohledat.

„Obžalovaná si žila nad poměry, chodila honosně oblékaná, jezdila luxusními vozy a na luxusní dovolené. To je odpověď, kde mohly skončit výnosy z trestné činnosti. Na nic z toho nemohla s platem 40 tisíc, který brala na obci, dosáhnout. Vše koresponduje s tím, že měla zpronevěřit tak vysokou částku,“ zmínil soudce Jiří Barbořík při vyhlašování rozsudku.

Za dobu trestné činnosti Baslerové se v Jindřichově vystřídali tři starostové. Po prověření účetnictví podala obec v roce 2020 trestní oznámení. „Obec jsem převzal s takovou zpronevěrou, které nikdo nevěřil. Ta částka byla až nepochopitelná,“ podotkl nynější starosta Schwarzer.

