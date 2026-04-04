Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Autor: mav
  11:52aktualizováno  11:52
Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím sociálních sítí. Naposledy uveřejnil video, ve kterém propaguje oblečení s obrázkem mírovské věznice přímo před vstupem do jejího areálu.

„Jsem na hradě Mírov, podívejte se, vstup věznice, return na hrad Mírov. Castle Mírov, znáte počítačovou hru? Úžasná. To je něco jiného. Bude video, tohle je jen malá ukázka,“ povídá Kajínek do kamery přímo před vstupem do věznice.

V dalším videu již má na sobě sportovní oděv. „Jdu se trošku proběhnout kolem Mírova, abyste viděli, že běhání je mi stále vlastní. Prchám rád a prchám stále,“ usmívá se ve videu.

Magda Gubová a Jiří Kajínek jsou manželé. (Brno, 23. května 2024)
Věznice Mírov na Šumpersku, odkud Kajínek utekl.
Jiří Kajínek se po svém propuštění usadil v brněnské Bystrci u své přítelkyně. Ve čtvrti se stal celebritou, kterou lidé žádají o podpisy a společné fotky.
Jiří Kajínek v rozhovoru s reportéry MF DNES (25. 5. 2017)
Jiří Kajínek žije od svého omilostnění s manželkou v Brně-Bystrci. Kromě toho, že natáčí videa, také prodává svoji kolekci oblečení, na některých kouscích lze přečíst právě i datum jeho propuštění z věznice v Rýnovicích. Jako influencer má nyní na Instagramu skoro 55 tisíc sledujících.

Nemohl jsem to řezat týden. Kajínek prozradil nové detaily útěku z Mírova

Kriminální minulost Jiřího Kajínka je pestrá, poprvé byl ve vězení kvůli vloupání do chat v roce 1982, o osm let později se zbraní v ruce přepadl policisty a ukradl jejich vůz. Za to ho poslal soud do vězení na jedenáct let. Po přerušení výkonu trestu po třech letech se do věznice již nevrátil, i když měl.

V roce 1998 byl odsouzen na doživotí za vraždy plzeňského podnikatele a jeho osobního strážce v roce 1993 v Plzni na Borech. Následujících třináct let se Kajínek snažil u soudů prokázat, že vraždy nespáchal a že šlo jen o komplot proti němu. Neuspěl s několika stížnostmi u Ústavního soudu a neúspěšně se také snažil o obnovu procesu.

Bylo půl osmé, když k nám dorazil dozorce. Hospodský vzpomíná na útěk Kajínka

Nejznámější je Kajínkův útěk z Mírova, odkud uprchl v roce 2000. Později ho zásahovka našla v bytě pětinásobného vraha Ludvíka Černého, člena gangu Orlických vrahů. O šest let dříve se pokusil o útěk i z Valdic a ještě o dva roky dříve z vazební věznice v Českých Budějovicích.

Mnozí lidé věří v jeho nevinu a míní, že plzeňského podnikatele Štefana Jandu a jeho ochránce Juliána Pokoše v bílé mazdě zastřelil někdo jiný. I to sehrálo roli v rozhodnutí Miloše Zemana, který udělil Kajínkovi prezidentskou milost. U věznice v Rýnovicích na něj šest dní čekali novináři i desítky fanoušků. V propouštěcích dveřích se objevil 23. května 2017, týž den, kdy prezident dokument podepsal.

Kajínek havaroval a zranil dva lidi. Jako dobytek jsem nejel, řekl

Milost obsahovala podmínku, že v následujících sedmi letech nesmí spáchat žádný trestný čin. To se mu podařilo dodržet. Před třemi lety se jeho jméno objevilo v souvislosti s nehodou, při níž se zranili dva lidé.

Petr Jákl o Kajínkovi v roce 2010 natočil film Kajínek, šlo o jeho režijní debut.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

