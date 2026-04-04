„Jsem na hradě Mírov, podívejte se, vstup věznice, return na hrad Mírov. Castle Mírov, znáte počítačovou hru? Úžasná. To je něco jiného. Bude video, tohle je jen malá ukázka,“ povídá Kajínek do kamery přímo před vstupem do věznice.
V dalším videu již má na sobě sportovní oděv. „Jdu se trošku proběhnout kolem Mírova, abyste viděli, že běhání je mi stále vlastní. Prchám rád a prchám stále,“ usmívá se ve videu.
Jiří Kajínek žije od svého omilostnění s manželkou v Brně-Bystrci. Kromě toho, že natáčí videa, také prodává svoji kolekci oblečení, na některých kouscích lze přečíst právě i datum jeho propuštění z věznice v Rýnovicích. Jako influencer má nyní na Instagramu skoro 55 tisíc sledujících.
Kriminální minulost Jiřího Kajínka je pestrá, poprvé byl ve vězení kvůli vloupání do chat v roce 1982, o osm let později se zbraní v ruce přepadl policisty a ukradl jejich vůz. Za to ho poslal soud do vězení na jedenáct let. Po přerušení výkonu trestu po třech letech se do věznice již nevrátil, i když měl.
V roce 1998 byl odsouzen na doživotí za vraždy plzeňského podnikatele a jeho osobního strážce v roce 1993 v Plzni na Borech. Následujících třináct let se Kajínek snažil u soudů prokázat, že vraždy nespáchal a že šlo jen o komplot proti němu. Neuspěl s několika stížnostmi u Ústavního soudu a neúspěšně se také snažil o obnovu procesu.
Nejznámější je Kajínkův útěk z Mírova, odkud uprchl v roce 2000. Později ho zásahovka našla v bytě pětinásobného vraha Ludvíka Černého, člena gangu Orlických vrahů. O šest let dříve se pokusil o útěk i z Valdic a ještě o dva roky dříve z vazební věznice v Českých Budějovicích.
Mnozí lidé věří v jeho nevinu a míní, že plzeňského podnikatele Štefana Jandu a jeho ochránce Juliána Pokoše v bílé mazdě zastřelil někdo jiný. I to sehrálo roli v rozhodnutí Miloše Zemana, který udělil Kajínkovi prezidentskou milost. U věznice v Rýnovicích na něj šest dní čekali novináři i desítky fanoušků. V propouštěcích dveřích se objevil 23. května 2017, týž den, kdy prezident dokument podepsal.
Milost obsahovala podmínku, že v následujících sedmi letech nesmí spáchat žádný trestný čin. To se mu podařilo dodržet. Před třemi lety se jeho jméno objevilo v souvislosti s nehodou, při níž se zranili dva lidé.
Petr Jákl o Kajínkovi v roce 2010 natočil film Kajínek, šlo o jeho režijní debut.