Jubilejní sezonu olomoucké filharmonie provázel rostoucí zájem publika

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) přilákala v ukončené 80. sezoně přes 20.000 posluchačů. V porovnání s předchozí sezonou jde o nárůst o zhruba 15 až 20 procent, řekla dnes ČTK mluvčí filharmonie Vlasta Pechová. Vysokou návštěvnost měly i doprovodné festivaly. Výjimečný koncertní rok nabídl desítky symfonických, komorních i crossoverových projektů, vystoupení předních českých i zahraničních umělců, zahraniční zájezdy i obnovu festivalu Dvořákova Olomouc.
"Jubilejní 80. sezona pro nás byla především oslavou tradice, ale také potvrzením, že Moravská filharmonie je předním českým orchestrem, který dokáže oslovovat široké publikum a současně si zachovává vysokou uměleckou úroveň," uvedl ředitel Moravského divadla a MFO David Gerneš.
Během sezony 2025/2026 nabídla filharmonie devět koncertních řad, desítky abonentních i mimořádných koncertů a připomněla významná výročí osobností světové hudby. "Jubilejní sezona potvrdila obrovský divácký zájem a celkově přilákala přes 20.000 posluchačů. Úspěch zaznamenal jak obnovený festival Dvořákova Olomouc s 2300 návštěvníky, tak i velkolepé crossoverové projekty v pražském O2 universu. Tamní valentýnský koncert s kapelou O5 a Radeček si nenechalo ujít více než 5000 fanoušků a hned dvakrát po sobě se podařilo zcela vyprodat vzpomínkový Koncert pro Davida Stypku, který tak nadchl dalších 10.000 diváků," uvedla mluvčí.
MFO pořádala také Mezinárodní varhanní festival a po tříleté odmlce obnovila tradiční festival Dvořákova Olomouc, jehož závěrečný koncert v letním kině navštívilo přes 800 posluchačů. "Koncerty se tak díky festivalům uskutečnily nejen v Redutě, ale také v netradičních prostorách, například ve Vile Primavesi, na hradě Sovinec nebo na Malé kulturní scéně Sedmička, kde se poprvé představil nový program pro nejmenší s názvem Dvořák dětem," doplnila mluvčí.
I přes ukončení sezony mají hudebníci MFO program také na léto. Orchestr se nyní připravuje na koncert na festivalu Harry Potter/Magická noc v Českém Krumlově. V polovině srpna se MFO zúčastní open air koncertu klasické hudby na zámku v rakouském Kirchstettenu pod taktovkou Hoomana Khalatbariho. Před zahájením nové sezony orchestr zahraje ještě v Kroměříži, kde se spojí s mladými talenty a osobnostmi české hudební scény při projektu Academy Kroměříž.
Nadcházející sezonu zahájí MFO v září. Bude poslední pro dosavadního šéfdirigenta Zsolta Hamara, který v čele orchestru stojí od sezony 2022/2023.