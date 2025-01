K třídění využijí Prostějované tašky, použitelné věci najdou nový domov

Opatření má v Prostějově podpořit množství vytříděného odpadu, který jinak končí v popelnicích na směsný odpad. Množství svezeného komunálního odpadu v Prostějově měsíčně vychází přibližně na 600 – 700 tun. „Občané města Prostějova si mohou sadu tašek vyzvednout zdarma, a to od 2. 1. 2025 na hlavní pokladně Finančního odboru Magistrátu města Prostějova,“ informovalo obyvatele na webových stránkách vedení města.

K efektivnějšímu a správnému třídění mohou lidé využít také manuál ‚Jak nakládat s odpady v Prostějově‘, který najdou zájemci na webu. Zjistí v něm informace nejen o tom, jaký odpad patří do jaké popelnice, vyčíst v něm mohou i podrobné seznamy stanovišť kontejnerů na tříděný odpad i sběrných míst ve městě.

Od listopadu loňského roku mohou lidé nechávat objemný odpad i věci určené k recyklaci také v nově zrekonstruovaném sběrném dvoře v Anenské ulici. „Přibylo zde nové zázemí pro RE-USE centrum, které zde bude otevřeno od začátku roku 2025. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 3,7 milionů korun a stavební práce provedla firma PROSTAS,“ informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Do sběrného dvora mohou lidé nově přinést i takové předměty, které jsou stále v dobré kondici a byla by škoda je vyhazovat. O to, aby se dostali k lidem, kteří je ještě využijí se postará právě nové Re-use centrum. „Je to místo, kde bude možno odložit drobnější funkční předměty, které občané už nepotřebují, ale které mají ještě potenciál k dalšímu využití a mohou ještě někomu jinému posloužit. V RE-USE centru je zájemci získají za symbolickou cenu,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).