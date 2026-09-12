Kandidáti na vedení Přerova slibují bydlení, bezpečnost i proměnu přednádraží

Přerovští lídři kandidátek pro letošní komunální volby se shodují na potřebě zastavit úbytek obyvatel, podpořit dostupné bydlení, zlepšit veřejný prostor a řešit dopravu a bezpečnost. Za důležitou považují také proměnu okolí přerovského nádraží, které je spojováno s problematikou vyloučené lokality. Rozcházejí se ale v konkrétních způsobech řešení, zejména v míře zapojení města a soukromého sektoru, podobě bezpečnostních opatření a přístupu k sociálně slabým obyvatelům, zjistila v anketě mezi lídry ČTK.
Většina lídrů připouští využití úvěru na významné investice, zároveň ale odmítá zadlužování města kvůli běžnému provozu. Mezi prioritami se objevují například výstavba či rekonstrukce bytů ve Strojaři, parkovací domy, revitalizace náměstí TGM a Pasáže nebo postupná přeměna přednádraží. Odlišné názory mají kandidáti především na řešení vyloučených lokalit - kromě sociální práce a vzdělávání zaznívá požadavek na důslednější represi, rozptýlení sociálního bydlení po městě i návrh na kompletní asanaci lokality u nádraží.
Na případné povolební spolupráci se většina oslovených nechce domlouvat podle stranických značek, ale podle programové shody. Některá uskupení však konkrétní partnery již předem vyloučila.
V Přerově budou o hlasy voličů usilovat lidé z devíti podaných kandidátek. Před čtyřmi lety se obecních voleb účastnilo 11 stran. Vyhrálo tehdy hnutí ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila SPD se šesti mandáty a třetí ODS s pěti zastupiteli. Společně pro Přerov s Piráty získali po třech mandátech a sdružení Za prosperitu města Přerova a KDU-ČSL s TOP 09 po dvou mandátech. Koalici vytvořilo vítězné ANO s ODS a KDU-ČSL s TOP 09.
Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
3. Jaké v Přerově navrhujete řešení týkající se problému vyloučených lokalit?
Odpovědi lídrů jsou řazené abecedně podle názvů kandidátek a krácené.
Hnutí ANO, lídr Petr Vrána
1. Naše město držíme ve skvělé finanční kondici. Jeho zadlužení je téměř nulové. To je skvělá zpráva pro všechny obyvatele Přerova, protože díky tomu můžeme plánovat další velké projekty. Patří mezi ně například stavba bytů v lokalitě Strojaře, postupná rekonstrukce městského domu a možná i nová sportovně-kulturní hala. Financování těchto projektů bude náročné, jsou okolnosti, kdy může být úvěr výhodný a optimální zdroj financování. Například bezúročný úvěr od státu nebo státního fondu. Město v tomto případě neplatí úroky, splácí pouze jistinu a inflace v čase snižuje reálnou hodnotu splátek.
2. V první řadě mě budou zajímat programové priority jednotlivých subjektů. Ty zatím neznám. Je to přitom základní atribut, podle kterého se budeme rozhodovat, s kým chceme spolupracovat. Musíme mít jistotu, že volební program případného budoucího partnera je realistický a že to s našim krásným městem myslí lidé z dané strany dobře.
3. Rád bych připomněl, že právě hnutí ANO bylo první, které dokázalo tento problém v Přerově efektivně řešit. Počet lidí žijících ve vyloučených lokalitách za poslední roky významně klesl. Opatření, která děláme a hodláme v tom pokračovat je zabránění další koncentraci problémového bydlení, silná terénní práce sociálních pracovníků, důsledná činnost městské policie a funkční kamerový systém a práce se školami a dětmi z dané lokality jako systém prevence. Za naprosto zásadní považuji pravidlo, že se lidé musí chovat slušně - ať už ve vyloučených nebo jiných lokalitách. Je to běh na dlouhou trať, ale daří se nám snižovat míru kriminality i sociálně patologických jevů.
Levice a nestraníci pro Přerov, lídr Michal Kostka
1. Stanovili jsme si tři priority, které chceme prosazovat. Prioritou první je, že nádraží a jeho okolí by se z vyloučené lokality mělo proměnit v důstojnou vstupní bránu do města. Druhou je zelenější Přerov. Chceme město nejen ekologické, ale i s větším množstvím zeleně. Ekologičtější by měly být zejména budovy ve vlastnictví města. Rádi bychom vybudovali nové parkové či lesoparkové plochy střední velikosti na jihovýchodě a západě města a do veřejného prostoru celkově přidali více stromů - alespoň 1000 ročně. Posledním ze tří klíčových bodů je pro nás parkování, které velmi souvisí s veřejnou dopravou. Pokud optimalizujeme linky veřejné dopravy a zajistíme její bezplatnost, bude to občany méně motivovat využívat osobní vozy. Přímo v oblasti parkování chceme vždy opatření konzultovat s občany dané lokality. Co se týče financování, pokud město nějakou investici opravdu nutně potřebuje, nesmí se bát vzít si úvěr v rozumné výši.
2. Tato otázka je pro nás velmi obtížná, protože jsme v Přerově jediné kandidující levicové uskupení. Neexistuje tedy potenciální levicový partner, který by byl naším přirozeným spojencem. Pro výběr partnerů pro spolupráci tedy pro nás bude stěžejní ochota naplnit naše tři klíčové programové body. Pokud takovou ochotu nenajdeme, rádi odejdeme do opozice. Můžeme jen sdělit, že si jen velmi obtížně dovedeme představit spolupráci s Motoristy a Svobodnými, přestože i v jejich programu nacházíme aspoň nějaké společné body.
3. Ano, město Přerov seskupilo všechny sociální byty do lokality poblíž nádraží. Po vzoru jiných měst chceme zavést maximální možnou daň z nemovitosti na budovy a pozemky, které hyzdí či dokonce ohrožují okolí. Naopak pro vlastníky, kteří se k problémům postaví zodpovědně, můžeme zvážit bezúročné půjčky na alespoň část nákladů rekonstrukce. Další rovinou je sociální práce a zejména citlivá práce s romskou menšinou tak, abychom podpořili její lepší začlenění do společnosti, ale i posílení bezpečnostních opatření. Jedním z nejdůležitějších opatření je sociální byty postupně více rozmisťovat po městě a naopak velkou část bytů v lokalitě u nádraží postupně přeměňovat na běžné byty.
Motoristé sobě, lídr Marek Porvol
1. Hlavním úkolem je razantní posílení bezpečnosti a otevření Přerova soukromému sektoru - ať už jde o férové veřejné zakázky, nebo prodej nevyužitých a neefektivně spravovaných nemovitostí. V tom vidíme klíč k zastavení úbytku obyvatel. Město kvůli tomu rozhodně zadlužovat nebudeme. Na zprofesionalizování městské policie získáme peníze tak, že ukončíme neefektivní městský development a výstavbu přesuneme do soukromých rukou, klidně i formou PPP projektů.
2. Jsme pragmatičtí a nemáme problém jednat se všemi. Jsme ochotni spolupracovat s kteroukoliv stranou, která nám umožní prosazovat náš volební program. Nejdeme do politiky politikařit, ale pracovat. Spolupráce je pro nás naopak vyloučená s kýmkoliv, kdo by chtěl pokračovat v neefektivním rozhazování městských peněz, hraní si na developery nebo kdo odmítá tvrdý přístup k bezpečnosti.
3. Největší ostudu Přerova, vyloučenou lokalitu u nádraží, paradoxně konzervuje samo město jako většinový vlastník tamních nemovitostí. Dokola tam posílat víc policistů nevyřeší podstatu problému, pokud nezměníme samotný prostor. Naším řešením je radikální řez: kompletní asanace čtvrti. Tyto domy musíme zbourat a s pomocí soukromého kapitálu vybudovat reprezentativní vstupní bránu do města. Jakmile z nádraží vyjdete do moderní, fungující čtvrti, problémy typické pro takto zanedbanou oblast zmizí samy.
ODS, lídr Miloslav Dohnal
1. Hlavní prioritou je péče o stávající majetek města a dokončení zásadních projektů. Přerov má dnes historicky nejnižší zadlužení. Dluh ale nepovažuji za sprosté slovo - pokud je rozumný, účelný a jde do investic, které budou městu sloužit desítky let. Právě takovými projekty jsou Strojař a Pasáž. Naším cílem je také proměnit náměstí TGM v zelené a živé srdce Přerova, kde bude prostor pro setkávání, odpočinek, koncerty i trhy. Nízký dluh je výhoda. Ne cíl sám o sobě.
2. Budeme spolupracovat s tím, s kým budeme mít největší průsečík v našem volebním programu. Pro mě není rozhodující značka strany, ale to, jestli se dokážeme shodnout na konkrétních věcech pro Přerov. Chceme partnera, který bude chtít město rozvíjet, ne brzdit.
3. Stavíme na jednoduchém principu - pravidla musí platit pro všechny. V městských bytech říkáme jasně: plníš pravidla, bydlíš. Kdo je dlouhodobě a vědomě porušuje, musí nést důsledky. Zároveň by městům výrazně pomohl účinnější legislativní nástroj, který by jim dal větší možnosti tuto problematiku skutečně řešit.
Přerováci s podporou nových lidovců, lídr Zdeněk Navrátil
1. Za hlavní úkol naše politické hnutí považuje zastavení odlivu lidí a vytvořit z Přerova město, kde se dobře žije. Prioritou je pro nás dostupné bydlení, například přestavbou Strojaře ve startovací byty, a lepší doprava. Zde například určitě podpoříme výstavbu jihozápadního obchvatu a rozšíření Mádrova podjezdu. které do budoucna mohou výrazně ulevit dopravě ve městě. Chceme také zlepšit veřejný prostor a řešit nedostatek parkovacích míst, například kvalitním parkovacím domem. V neposlední řadě nás čekají výzvy jako je revitalizace náměstí TGM, Pasáže a okolí vlakového nádraží. Financování těchto investičních akcí spatřujeme v kombinaci městského a krajského rozpočtu, dotací a efektivního využití městského majetku. Možnost úvěru budeme chtít využít jen u strategických investic, které jej bezpečně unesou.
2. O všem samozřejmě rozhodne hlavně výsledek voleb. Určitě bychom rádi dále spolupracovali s našimi současnými koaličními partnery. Jsme však připraveni spolupracovat s každým, komu půjde především o rozvoj Přerova a který bude ochoten hledat věcná řešení. Nechci předem vylučovat konkrétní strany, důležitější než stranické značky pro nás budou lidé, jejich program a způsob, jakým chtějí město řídit. Spolupráci naopak rozhodně odmítáme tam, kde by byla založena na sporech, populismu nebo netransparentním rozhodování.
3. Vyloučené lokality nelze vyřešit jejich přehlížením. Potřebujeme kombinovat důsledné dodržování pravidel s pomocí lidem, kteří chtějí svou situaci změnit. Za důležité považujeme dostatečnou nabídku práce, podporu rodin a hlavně důslednou práci s dětmi a jejich vzděláváním. Město zároveň musí jasně trvat na pořádku, bezpečnosti a odpovědnosti každého, kdo v Přerově žije.
SPD, lídr Dan Chromec
1. Za hlavní priority považujeme bezpečnost a parkování. Chceme personálně posílit městskou policii na maximální reálně dosažitelnou úroveň, rozšířit kamerový systém a zajistit větší přítomnost strážníků v problémových lokalitách. Současně budeme prosazovat vznik nových parkovacích míst a parkovacích domů. Město nechceme bezhlavě zadlužovat. Nejdříve využijeme dotace, státní a evropské programy, městské pozemky a úspory v provozních výdajích. Úvěr připadá v úvahu pouze u smysluplných investic s dlouhodobým přínosem, pokud jejich splácení neohrozí běžné služby ani další rozvoj Přerova.
2. SPD Přerov je připravena jednat se všemi stranami a uskupeními, které budou respektovat náš mandát a budou ochotny podpořit konkrétní kroky ve prospěch obyvatel města. Nechceme dělit návrhy podle toho, kdo je předkládá, ale podle toho, zda Přerovu skutečně pomohou. Spolupráci si však neumíme představit s Piráty ani se Společně pro Přerov, protože naše programové priority a pohled na řízení města se zásadně rozcházejí.
3. Problémy se nesmějí pouze přesouvat z jedné ulice do druhé. Chceme důsledné vymáhání pořádku a pravidel pro všechny, pravidelnou přítomnost strážníků, účinnější kamerový dohled a rychlou spolupráci města, policie, sociálních pracovníků, majitelů domů i úřadu práce. Sociální pomoc musí být cílená a spojená s odpovědností - s docházkou dětí do školy, dodržováním pořádku a aktivní snahou změnit svou situaci. Město také musí důsledně postupovat proti problémovým ubytovnám a vlastníkům, kteří na špatných podmínkách pouze vydělávají. Slušní obyvatelé těchto lokalit nesmějí být ponecháni bez ochrany.
Společně pro Přerov, lídr Jan Horký
1. Hlavním úkolem bude zastavit úbytek obyvatel. Díky obecné populační křivce je to docela velká výzva. Budeme se snažit o dostupnější bydlení, jak vybudováním městských bytů nebo jejich opravami, tak snadnějšími podmínkami pro soukromou výstavbu v zastavěném území města. S tímto cílem souvisí také kvalitní veřejný prostor, dobrá kultura a sportovní příležitosti, aby v našem městě lidé nejen bydleli, ale s radostí žili a vychovávali děti. Nemusí to být nutně o velkých investicích, spíše o promyšlené a pečlivé každodenní práci. Zároveň je před námi opětovná příležitost návratu armády na letiště v Bochoři.
2. V místním zastupitelstvu si nehrajeme na levici či pravici, ale jde spíše o programové průsečíky či lidské hodnoty. Takže jsme otevřeni spolupráci prakticky s kýmkoli, mimo fašizující strany.
3. Našim dlouhodobým plánem je kompletní proměna přednádraží, od výpravní budovy po Komenského ulici. V tomto brownfieldu vidíme obrovskou příležitost pro město, kterou je třeba chytit za pačesy. Díky prostorové a kvalitativní proměně prostředí a využití synergie s rychlým spojením do Brna i Ostravy dojde k pohybu cen nemovitostí a tím i změně využití území. Samozřejmě se musíme věnovat i segregovanému školství či problematice bezdomovectví a drog. Věřím, že všichni rodiče bez výjimky chtějí pro své děti bezpečné město bez drog. Rozlišil bych asi tyhle základní kroky: lepší komunikace, rychlé reakce na konkrétní incidenty, řešení bezdomovectví a drog a dlouhodobou práci s dětmi, rodinami a veřejným prostorem.
Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, lídr František Jan Hrabina
1. Za hlavní úkol považujeme, aby se Přerov během celého volebního období průběžně a viditelně zlepšoval. Program proto stavíme na principu "1000 zlepšení pro celý Přerov" - od chodníků, přechodů, osvětlení, zeleně a čistoty přes sportoviště a veřejný prostor až po bydlení, dopravu, podnikání a místní části. U jednotlivých zlepšení chceme zveřejňovat stav, odpovědnost, termín a výsledek. Město má podle našeho programu významné finanční rezervy, které chceme rozumně využít pro investice. Větší projekty však musí mít jasný účel, propočtené investiční i provozní náklady a plán financování. Zadlužení není tabu, ale úvěr připadá v úvahu jen u připravené, dlouhodobě přínosné investice, kterou město bezpečně unese. Přednost mají vlastní rezervy, běžné příjmy, dotace a případně spolupráce se soukromým kapitálem.
2. Před volbami nechceme dělit strany na ty, se kterými se "smí", či "nesmí" mluvit. Rozhodující bude programová shoda a ochota převzít odpovědnost za konkrétní výsledky. Základními podmínkami jsou odpovědné hospodaření, transparentní investice, zveřejňování výsledků, slušná veřejná komunikace a politika bez osobních útoků, nenávisti či zneužívání menšin a zranitelných skupin. Jsme připraveni spolupracovat s partnery, kteří budou schopni své závazky plnit. Nechceme naopak koalici založenou pouze na rozdělení funkcí nebo dohodách popírajících zásadní části našeho programu. O konkrétním partnerovi proto rozhodnou volební výsledky a následné programové jednání.
3. Za klíčový problém považujeme přerovské přednádraží. Cílem je jeho postupná proměna tak, aby přestalo být vyloučenou lokalitou. Je nutné současně řešit bydlení, bezpečnost, veřejný prostor, práci i vzdělávání. Chceme provést revizi domů a pozemků, posoudit jejich technický stav, ekonomiku a majetkové vztahy a připravit dlouhodobý plán proměny území. U strategických nemovitostí může dávat smysl jejich získání městem, pokud bude ekonomicky obhajitelné. Zároveň nesmí pokračovat koncentrace sociálně slabých obyvatel do několika ulic. Musí platit stejná pravidla pro všechny: důsledně řešit nepořádek, vandalismus a protiprávní jednání a zajistit dostatečnou přítomnost policie. Represe však sama nestačí. Musí ji doplnit sociální práce, vzdělávání dětí, možnost legální práce a cesta rodin dodržujících pravidla ke standardnímu bydlení. Nechceme problém pouze přesunout jinam. Výsledkem má být normální městská čtvrť bez koncentrace chudoby, kde se obyvatelé nebudou bát bydlet ani procházet.
Změna pro Přerov, lídr Petr Dostalík
1. Hlavním úkolem je vrátit Přerovanům město, ve kterém se dobře žije a to začíná u problému, který trápí téměř polovinu obyvatel: parkování na sídlištích. Chceme stavět patrová parkoviště na stávajících parkovacích plochách, bez zabírání zeleně, s cílem 500 nových míst do roku 2030. Solární střechy na nich navíc budou městu vydělávat. K tomu patří dostupné bydlení ve Strojaři a oživení centra. Zadlužovat město kvůli tomu není potřeba - Přerov dlouhodobě hospodaří s přebytkovým rozpočtem a prostředky má. Úkolem je proměnit je v hotové věci: mít zásobník připravených projektů a důslednou dotační strategií k vlastním penězům přitáhnout evropské i národní zdroje. Nové dluhy tedy neplánujeme; dávaly by smysl jedině u investice, která si na sebe prokazatelně vydělá, jako je právě fotovoltaika na parkovištích.
2. Spolupráci podmiňujeme programem, ne stranickými tričky. Umíme si představit spolupráci s každým demokratickým subjektem, který podpoří naše priority, řešení parkování na sídlištích, oživení kultury a cestovního ruchu a dostupné bydlení ve Strojaři s transparentními pravidly přidělování bytů a otevřené hospodaření města. Spolupracovat naopak nebudeme s SPD a s komunisty.
3. Problém vyloučených lokalit se v Přerově léta spíše přesouvá, než řeší. My navrhujeme tři kroky. Zaprvé zatočit se squaty: audit městského majetku a u každé zchátralé obsazené budovy jasné rozhodnutí, oprava a smysluplné využití, prodej, pronájem, nebo demolice; u cizích objektů, typicky drážních budov u nádraží, budeme důsledně tlačit na vlastníky. Zadruhé vymáhání pravidel: více pochůzkářů městské policie přímo v rizikových lokalitách a užší spolupráce s Policií ČR - porušování pravidel se musí skutečně vymáhat, ne jen evidovat. A zatřetí prevence: terénní sociální práce, dluhové poradenství a aktivní zapojení zástupců romské komunity do bezpečnostní komise města, protože problémy se nejlépe řeší s těmi, kterých se týkají. Samotná represe vyloučené lokality nikdy nevyřešila, ale bez ní to nejde také.