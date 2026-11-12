Ačkoliv je celý projekt víceméně dílem náhody, rodina postiženého hocha si jej nesmírně váží. „Je to poprvé, co pro nás někdo něco takového udělal. Z celého srdce děkujeme kapele Osud a všem, kteří se charitativního projektu zúčastnili,“ vzkázala dojatá maminka Tereza Šarmanová z Nového Hrozenkova ve Zlínském kraji.
Skladba s videoklipem staví na klasickém mýtu o sudičkách, které dávají dítěti sudbu do vínku. Dialog tří výrazných hlasů přináší dravý projev frontmanky přerovské kapely Zuzany Dvořáčkové s operně-rockovým rejstříkem Pavly Forest a hutný, charismatický kovový hlas Radka Řezníčka.
Zatímco první sudičky dávají do vínku dlouhá léta, sílu a moudrost, třetí sudička přináší zvrat v podobě lidských stínů: „V mém nitru se sám ďábel skrývá, jediné, co já ti můžu dát, je má závist a zloba...“ Finální poselství textu ale ukazuje, že i negativní vlastnosti se dají přetavit v sílu bojovat, soupeřit a nenechat si od nikoho nic vzít.
Tři sudičky a příběh naděje
„Sudičky jsou příběhem naděje, síly a víry. Jsou připomínkou toho, že i v těch nejtěžších chvílích mají láska, přátelství a lidská sounáležitost obrovskou sílu. Velmi si vážíme toho, že Pavla s Radkem naše pozvání přijali a dodali skladbě jedinečnou atmosféru,“ vzkázal za rock-metalovou kapelu textař a baskytarista Mira Bukva.
Zpěvačka Zuzana Dvořáčková alias Suzan D’Jacob si vybavuje „osudový“ příspěvek na sociálních sítích, který ji zaujal. „Byl jeden z mnoha, ale byl jiný. Oslovil mě a já se začala o příběh chlapce zajímat. Slovo dalo slovo, a nakonec se v září podařilo v Chropyni u Kroměříže uspořádat benefiční koncert, do kterého se zapojila řada kapel a pro Robinka se podařilo vybrat krásných 110 tisíc,“ přiblížila Dvořáčková.
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Rodina sedmiletého hocha peníze využila na vybavení auta speciálním zádržným systémem, jakousi autosedačkou pro postižené děti. „Náš Robin ve svém věku nemluví, špatně chodí, nosí pleny a bez pomoci se sám neoblékne ani nenají. Trpí častými infekcemi a jeho imunita je natolik oslabená, že i obyčejná rýma u něj může skončit těžkým zápalem plic, umělým spánkem a plicní ventilací,“ přibližuje maminka hocha s tím, že při záchvatech Robin někdy přestává dýchat. Vyžaduje proto celodenní péči.
Hoch se přitom narodil jako usměvavé a zdravé miminko. Na okamžik, kdy se jim život převrátil vzhůru nohama, Tereza Šarmanová nikdy nezapomene. „Robinovi bylo deset měsíců, když při obyčejné rýme dostal svůj první epileptický záchvat. Ty se pak vracely a sílily. Své první narozeniny syn oslavil v umělém spánku po těžkém epileptickém záchvatu, který nešlo zastavit, a to ani silnými léky,“ vybavuje si matka. Od té doby rodina tráví často v nemocnici s vědomím, že se Robinova nemoc nedá léčit a chlapcův stav se může kdykoliv zhoršit.
Je to osud i pro sestru, všechno je pro ni těžší
Zářijová benefice v Chropyni se stala nezapomenutelnou chvílí, kdy mohla rodina trávit čas na veřejnosti spolu. „Robin měl do poslední chvíle horečky a nevěděli jsme, zda na akci dorazíme. Nakonec se však povedlo a my poprvé slyšeli skladbu a viděli videoklip, který se promítal na velkoplošné obrazovce. Song jsme si zamilovali a od té doby jej máme celá rodina jako vyzvánění na telefonu,“ usmívá se Tereza Šarmanová.
Ve videu se objeví i vnučka zpěvačky Osudu Vaneska, jež ztvárňuje Robinovu desetiletou sestru Denisu. „Je krásné, že kapela myslela i na ni, protože pro ni je to všechno ještě těžší, jelikož se jí nedostává tolik pozornosti jako postiženému bratrovi. Přitom je to osud, který si nevybrala a se kterým se musí vypořádat,“ dodává matka Robina. Poselství v písni považuje za její nejsilnější moment.
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Kapela Osud vznikla před třemi lety a o rok později vydala své první album Emoce. První videoklip k singlu Měním se v stín vyšel vloni, letos ho následovaly Sudičky. Nyní pracuje na novém albu.
Kapela se probojovala do finále hudební soutěže založené na autorské tvorbě a živém hraní Skutečná liga Olomouckého kraje a s dalšími čtyřmi formacemi se představí v neděli 13. prosince v olomouckém S-klubu.