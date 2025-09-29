Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Ondřej Zuntych
  14:52aktualizováno  14:52
Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď už po ní v krajském městě lidi vozí deset let a plavby obohacuje historickými výklady. Ze své lásky k řece se vyznává v dalším dílu seriálu iDNES.cz Sem bych vás vzal.
Fotogalerie3

Šimon Pelikán u kormidla výletní lodi vozící výletníky po řece Moravě v Olomouci. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Pro Žurnál Univerzity Palackého jste před třemi roky v ohlédnutí absolventa Šimon Pelikán napsal: „Neměl bych asi problém sebrat se a vyrazit na dlouhé roky k oceánu, kde bych se jen bavil a pak se vrátit jako frajer s mnoha zážitky a zkušenostmi. Já ale chtěl žít vždycky převážně v Česku, přesněji doma, kde mi to přišlo odjakživa krásné.“ Čím?
Po vysoké škole jsem skutečně přemýšlel, jestli žít u oceánu a tam se věnovat tomu, co miluju: vodě, surfování, lodím. Ale pak jsem si řekl, že tam budu těžko vytvářet nějaké hodnoty a že bych chtěl žít v Olomouci, kde to mám rád. Jsem patriot, pohybuju se tu celý život. V každé životní fázi se zde nabízí něco jiného.

K Olomouci patří řeka Morava. Kdy vám vstoupila do života?
Když jsem sportoval, tak jsem asi od třinácti let trávil čas na Mlýnském náhonu, někdy i dvakrát denně. Od loděnice za univerzitní halou proti proudu jsme jezdili až k jezu před Poděbrady a zpátky k tržnici. Na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Člověk vidí proměnu přírody během celého roku, totálně vás to s těmi místy propojí, i když si to v té době třeba ani neuvědomujete. S odstupem času je to ale hodně silné. Přes studentský život, kdy mě zajímala hodně třeba i kultura, jsem s řekou zůstal spojený. Moje kořeny jsou tady a jsem moc rád, že jsem se nakonec mohl začít věnovat vodě, kterou jsem znal, a k oceánu jezdit na výlety.

Takže na začátku byl sport?
Šlo to přes kanoistiku. Taťka jednou pořídil na rybník u chaty kajak, začal jsem na něm jezdit, potom se mě zeptal, jestli bych to nechtěl zkusit v klubu. Strašně mě to chytlo, jezdili jsme později po celé republice i po Evropě, měli jsme soustředění u moře. Tam jsem začal pozorovat lodě a zjistil jsem, že mě to k nim hodně táhne. S touhou po oceánu mě začal později fascinovat i surfing a kiteboarding. Nakonec se to celé spojilo, a když jsem začal pracovat, chtěl jsem dát dohromady vodu a lodě a rozhodl se dělat plavby v Olomouci.

Na řece ve městě působíte jako kapitán už deset let. Změnilo to nějak váš vztah k ní?
Trénoval jsem sice na Mlýnském potoce, ale znal jsem i hlavní Moravu, chodil jsem tam například běhat, taky jsem chvíli dělal rychlostní kanoistiku. Celá pointa potom byla v tom, že Olomouc jakožto krásné historické město má sice svoje kouzlo, ale zároveň tu byla řeka, která zůstávala stranou pozornosti. Chtěl jsem ji lidem ukázat a zároveň představit město z vodní hladiny. K tomu postupně přišly i různé kulturní akce kolem vody v podobě letních kin, festivalů, sportovních závodů.

Jaká je vlastně Olomouc viděná z řeky?
Olomouc je klidné město a z řeky to platí ještě víc, jako by se tam všechno zastavilo. Například u Hradiska je řeka až relaxační, navíc je to tam hodně malebné. Plavíme se i nedaleko dómu svatého Václava, historických budov nebo vysokoškolských kolejí, takže se to všechno spojuje. Plavby končíme u Salzerovy reduty patřící k olomoucké pevnosti. Ostatně koryto řeky bylo původně součástí vojenské ochrany Olomouce.

Co vás vedlo k tomu, přidat k plavbám i výklad?
Cítil jsem, že i přes krátký úsek plaveb je tu ohromný historický potenciál a že by to chtělo plavby obohatit. Přímo k nim jsem tedy sestavil povídání, jak řeka ovlivňovala město vizuálně, osídlením, historicky. Potkával jsem se s historiky a informace od nich se snažil dávat dohromady.

Občas lze v olomoucké Moravě vidět někoho se koupat, ale není to úplně běžné. Voda je přitom v řece v podstatě v pořádku, je to tak?
Dřív bývala třeba u Klášterního Hradiska městská rekreační zóna, travnatá část, třešňové sady. Tam se scházela celá Olomouc koupat se a opalovat. Později se lidé v první polovině minulého století běžně brouzdali i u soutoku s Bystřicí. S rozšířením průmyslu se ale řeka Morava zaneřádila, nebyly žádné čističky, vedly tam kanalizace, nebylo to prostě dobré. Teď se situace zlepšuje a řeka je vhodná rovněž ke koupání.

Vy ostatně při plavbách ukazujete místa, kde žijí raci, že?
Ano, normálně se tam vyskytují a údajně jsou tam i pstruzi, což jsou důkazy, že řeka je čistá.

Jak se vám plavilo v jižní části města, kde jste působili v přírodním prostředí při rekonstrukci koryta v centru?
Bylo to náhradní řešení, mimochodem další bylo v Přerově, kde také lidé hleděli, jak je město z řeky krásné, byl to moment překvapení. Nicméně když jsem byl za Olomoucí dělat zkoušky na paddleboardu, zda bych projel s lodí, dělal jsem pak všechno pro to, abych tam mohl plavby přesunout. Vstupujete tam do totální divočiny, ačkoli místo je tři kilometry od centra města. Bylo ale těžké lidi přeučit, navíc jsme měli prezentace i mimo naše kanály na webech, v časopisech a podobně.

Šimon Pelikán (*1986)

  • Provozovatel poznávacích plaveb Olomoucí i kulturních aktivit. Bývalý reprezentant České republiky ve sjezdu na divoké vodě v juniorech získal titul mistra světa a Evropy.
  • V roce 2013 se jako námořník účastnil plavby na historické plachetnici přes Atlantský oceán z Brazílie do Jižní Afriky. Na desáté výročí plaveb v Olomouci se letos rozhodl zúčastnit se plavby do Antarktidy a později na Špicberky.

Čím to bylo jiné?
Nejdřív byli lidé nervózní, kde je nějaké historie, ale pak se v tom tichém prostředí zklidnili a bylo to moc pěkné. Osobně se mi tam hodně líbilo. Byli tam ledňáčci, volavky, charakterem to bylo docela podobné Litovelskému Pomoraví, kde se nicméně s loděmi může jen někde.

Máte spoustu vodáckých zkušeností. Je Morava něčím svá?
Svým meandrovitým charakterem po celém toku a černým zbarvením. Je rašelinová, což krásně vynikne na soutoku s Dunajem u Devína. Morava je také v Litovelském Pomoraví divoká, na jihu na ní pak leží další historické město – Kroměříž a ještě dále máme zase evropsky jedinečný Baťův kanál. Ten je vodácky velmi rozmanitý, jde o velmi specifickou věc, kde jsme dokázali jako národ z mála vytěžit maximum. Přesto je řeka pořád hrozně neobjevená.

Jezdí někdo třeba za Olomoucí dál?
Tam ne, jsou tam jezy. Rád bych, aby byla řeka splavněná, ale ne betonářsky, protože jsou jiné možnosti. Třeba pásové přepravníky nebo traktory, které mohou tahat menší loďky. Kdyby se spojil Baťův kanál s Olomoucí, byla by to unikátní plavební cesta. Bylo by to náročné na provedení, na druhou stranu to není úplná iluze.

Pořádal jste festival s výmluvným názvem Řeka má duši. Kde jste na něj přišel?
Protože jsem propojoval různé oblasti a mám rád i divadlo, chtěl jsem udělat představení na vodní hladině. Vznikl první ročník, sundali jsme z lodi střechu a inscenace byla na palubě, prvorepubliková Ololoď poukazovala na místo před sto lety. Předloha vznikla díky historiku Milanu Tichákovi, hru jsme dělali s Vladislavem Kracíkem z Divadla Tramtarie. Následoval festival, kde už lidé mohli u vody vidět tance, akrobacii a další věci. Bylo to neuvěřitelné, ale opravdu se ukázalo, že řeka duši má. Umění a magie místa spolu splynuly. Najednou jsme mohli všichni cítit, že řeka je něco víc, než jak ji běžně vnímáme.

Jezdíte na divokou vodu, účastnil jste se plaveb přes oceán. Jaké to pak je, stoupnout si na Moravě za kormidlo?
Vždy jsem rád, že jsem zase na domácí řece. Ale přiznám se, že kolikrát když přichází bouřka a řeka se začne vlnit, jsem nejšťastnější. Je cítit hlubší energie a divokost, která mi někdy chybí, jenže zároveň ji ve větší míře nechci, protože je ničivá.

Může se člověk přiblížit pocitu, který znáte z plaveb na volném moři, i u nás?
Třeba Slezská Harta je pořád taková opuštěná, izolovaná, plujete na plachtách a na podzim jste tam někdy úplně sám. Účastnil jsem se natáčení dokumentu o plavbě z Prahy do Černého moře. Na sever do Německa, přes Severní moře, do Belgie, Francie a dál přes Německo, Rakousko do Černého moře. Je to rozdělené na části, byl jsem dvakrát. Z Česka se dostat do moře bylo něco neskutečného. Chtěl bych to podniknout i z Olomouce, zatím mám za sebou dvě plavby na kajacích s kamarádem Matejem Beňušem z Bratislavy, kde jsme končili. Ještě nevím, na jakém plavidle a kdy, ale rád bych to dokončil. Být jako ten kus dřívka, který dopluje až do moře a ukazuje nám, jak je řeka důležitá, protože přináší život.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Web Crypto Globe zveřejňuje žebříček TOP 10 zemí s nejrychlejší adopcí kryptoměn

29. září 2025

MSV se zaměří na technologie i silný program

29. září 2025  14:57

Neshody v záchrance na Vysočině. Po sporech se zaměstnanci končí ředitelka

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

29. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:56

Pro Moravu jsou charakteristické meandry a černé zbarvení, říká kapitán výletní lodi

Jako by se všechno zastavilo, přibližuje Olomouc pohledem z hladiny řeky Moravy kapitán výletní lodi Šimon Pelikán. Protože řeka byla dlouhou stranou pozornosti, rozhodl se z ní udělat zážitek. Teď...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji

Na řidiče začátkem října opět čeká zásadní omezení na dálnici D8 před hranicí s Německem. V úseku mezi 80. a 87. kilometrem, kde se nacházejí tunely Panenská a Libouchec, dojde k úplné uzavírce...

29. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Předání čestných uznání a medailí na konferenci Klubu personalistů o.p.s.

29. září 2025  14:52

Revitalizace neudržované části parku Špilberk v Brně začne na podzim

Revitalizace severní části parku Špilberk v Brně, která je dosud neudržovaná a zarostlá, začne na podzim. Práce zahrnující sadové úpravy, vytvoření nových cest...

29. září 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Ve Zlíně budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček

Před zlínským zámkem budou o víkendu slavnosti vína a folklorní festival Zámecký ryneček. Akce se bude konat třetím rokem. Zahrají cimbálové muziky, vystoupí...

29. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

29. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

29. září 2025  14:32

VIDEOSTREAM ZDARMA: Nakladatelství Argo představí podzimní a zimní novinky

29. září 2025  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.