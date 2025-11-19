Mazáč se k činu přiznal, tvrdil však, že svého známého nechtěl usmrtit. Za vraždu s přísnější kvalifikací mu hrozilo 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Zavražděný muž přitom ve stejném domě loni v říjnu již čelil pokusu vraždy, když jej jeden z bezdomovců napadl nožem. Útok však tehdy přežil.
Incident mezi bezdomovci se odehrál v noci z 19. na 20. května. Jednačtyřicetiletého muže napadl Mazáč v domě v městské části Nové Sady, šlo o squat na okraji města. Podle rozsudku na ležícího muže opakovaně skákal, způsobil mu mnohačetná zranění.
|
Schizofrenika soudí za brutální vraždu bezdomovce, mrtvý měl rozdrcený obličej
„Muž byl v sazbě 15 až 20 let, neshledali jsme u něj žádné polehčující okolnosti,“ řekl soudce Jiří Barbořík.
Lítost muž podle soudu vyslovil až při závěrečném přednesu, soud zohlednil bezcitný způsob provedení i názor znalců ohledně jeho problematické nápravy. Rozsudek není pravomocný, Mazáč se odvolal a žalobkyně si ponechala lhůtu.
Soudce v rozsudku uvedl, že napadený muž podle znalců umíral několik desítek minut. Za surovou označili vraždu i samotní kriminalisté.
„Prohlídkou těla bylo potvrzeno, že jednačtyřicetiletý muž zemřel na následky mnohačetných zranění v oblasti hlavy a horní poloviny těla. Zranění byla velmi drastická, došlo ke zlomení kostí, tříštivým zlomeninám, k deformacím obličeje,“ uvedl tehdy šéf kriminalistů Jan Lisický.
Jakmile napadený, kterého ostatní spolubydlící označili jako nekonfliktního muže, upadl do bezvědomí, Mazáč squat opustil a potuloval se po Olomouci. Kriminalisté jej dopadli stejný den večer. K činu se doznal, podle policistů byla příčinou sporu banální roztržka o matraci.
„Lituji toho, ale vím, že už je asi pozdě,“ vypověděl do spisu Mazáč. U soudu muž z Opavska odmítl vypovídat. V minulosti byl souzen pro násilnou i majetkovou trestnou činnost.
|
18. listopadu 2025
Vraždy či pokusy o vraždu mezi bezdomovci v Olomouckém kraji loni ve statistikách zabíraly polovinu z celkových šesti případů tohoto trestného činu. Také první letošní vražda, která se stala v březnu v Přerově, se odehrála mezi lidmi bez domova.
Obětí byl jednapadesátiletý muž, jehož tělo se našlo po uhašení požáru v bývalém nádražním domku. Dvaatřicetiletého Ladislava Horáka za to soud již poslal na 12,5 roku do vězení, schválil dohodu o vině a trestu.