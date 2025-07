Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Okolnosti nehody jsou nadále v prověřování,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nehoda se podle ní stala v pátek odpoledne v katastru obce Bedihošť na Prostějovsku.

„Krátce před třetí hodinou odpoledne se pokoušel dvaapadesátiletý pilot přistát s větroněm na letišti Aeroklubu Žešov. Manévr se mu nepodařilo bezpečně dokončit a z výšky asi 30 metrů došlo k pádu kluzáku do pole,“ uvedla.

„Pilot bohužel utrpěl na místě zranění neslučitelná se životem. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun,“ řekla Zajícová.

Nemocnice Agel v Prostějově v souvislostí s touto tragédií vyvěsila černou vlajku. Lékařovu smrt potvrdila televizi CNN Prima NEWS mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Michal Černošek působil na interním oddělení prostějovské nemocnice a od roku 2017 na specializovaném Centru kardiovaskulární péče v Brně.

Patřil k významným odborníkům v léčbě srdce, byl držitelem řady licencí v oboru, měl dvě atestace a působil rovněž jako licenční letecký lékař AME pro vydávání osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy pro piloty a členy palubního personálu.

Pod strmým úhlem narazil do země

Co je příčinou tragické nehody, není v tuto chvíli jasné. „Pilot byl vybaven GPS trackrem, který zaznamenává základní data letu, a zařízením flarm, což je přístroj, který se používá u kluzáků jako prevence proti srážkám. Budeme se snažit získat nějaká data, abychom kritickou fázi letu přiblížili, to je pro nás klíčové. Příď se podle svědků najednou potopila k zemi a on pod strmým úhlem narazil do země,“ uvedl pro Hanáckou drbnu zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák.

Podle něj inspektoři na místě nehody na žádný problém nenarazili a letadlo bylo v pořádku „V místním aeroklubu byl tento pilot velmi oblíbený, létal i motorově, byl zkušený,“ doplnil Bejdák.