Kárný senát projedná žalobu na soudce Vrchu kvůli nahlížení do spisů

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce Okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů, za čtvrt roku si údajně prohlédl neanonymizované dokumenty z 200 spisů osmi různých soudních senátů. Soudce Vrcha považuje kárný návrh za účelově podaný. Ministryně mu navrhovala snížení platu o 30 procent.
Vrcha podle žaloby od 5. října do 25. prosince předloňského roku neoprávněně vstupoval do spisů v elektronickém informačním systému pro okresní soudy (ISAS). Svým jednáním podle kárné žaloby závažně porušil právní předpisy k ochraně osobních údajů i pravidla pro práci s informační technikou, a ohrozil tím důvěru veřejnosti v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.
Soudce kritiku odmítá a poukazuje na otázku problematiky nahlížení soudců do ISAS. Jeho argumentaci, že kontroloval práci asistentky, kterou sdílel s místopředsedou vyškovského soudu Alešem Vylamem, Decroix odmítla. Resort se o Vrchově případu dozvěděl poté, co se na úřad obrátil právě Vylam, který tehdy zastupoval předsedu vyškovského soudu. Upozornil na Vrchův soukromý web, kde soudce zveřejnil dokumenty, v nichž se negativně vyjadřoval o pracovnících soudu. Z Vrchových textů pak úřad pojal podezření, že některé z informací získal soudce nahlížením do ISAS. To se poté potvrdilo. Podle ministerstva tam zjistil skutečnosti, které pak využíval ve svých neúspěšných sporech s vedením soudu.