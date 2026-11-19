Muzeum umění Olomouc rozšířilo stálou expozici Zde se nacházíte v prostorách Arcidiecézního muzea o dvojici multimediálních modelů katedrály sv. Václava. Jeden z nich ukazuje katedrálu zvenčí, druhý návštěvníka zavede do jejího nitra. Nové exponáty mění zažitou představu o tom, jak poznávat historii, sdělil ČTK mluvčí muzea Tomáš Kasal. Expozice Zde se nacházíte byla otevřena před třemi lety, zájemcům přibližuje za pomoci moderních technologií historii svatováclavského návrší od pravěku do 21. století.
Oba modely podle zástupců muzea vznikaly s jedinou ambicí - umožnit návštěvníkům pochopit stavbu katedrály nejen očima, ale také rukama, sluchem a vlastní zkušeností. "Když člověk skládá jednotlivé části chrámu nebo umístí na správné místo figurku arcibiskupa, model se probudí k životu. Rozsvítí se, rozezní a spustí audiovizuální program, který odhaluje další vrstvy příběhu této mimořádné stavby," popsal mluvčí muzea s tím, že návštěvník tak postupuje od vnější podoby katedrály až k jejímu duchovnímu významu.
Za výsledným efektem stojí kombinace nejmodernějších technologií a řemeslné trpělivosti. Základem modelů jsou stovky hodin práce s 3D tiskem. Některé části byly vytvořeny z plastu, jiné využívají speciální barevný tisk nebo UV tisk na sklo, díky němuž mohly vzniknout věrné reprodukce vitráží, uvedlo muzeum na svých stránkách.
Důležitější roli hraje videomapping. "Vybrané části modelů byly záměrně ponechány bez dekorací, aby se mohly proměnit v projekční plochu. Světlo, obraz i zvuk se zde spojují do jediného synchronizovaného celku. Katedrála tak doslova vypráví svůj příběh prostřednictvím proměňující se projekce," doplnila historička umění Hana Lamatová z Muzea umění Olomouc. Upozornila i na precizní detaily - ve stropní klenbě interiérového modelu je ručně osazeno 300 optických vláken. Vytvářejí hvězdnou oblohu přesně podle skutečné výzdoby katedrály. Každý světelný bod odpovídá reálnému umístění hvězd v chrámu.
Stálá expozice Zde se nacházíte byla otevřena po dvouleté rekonstrukci Arcidiecézního muzea. Velká část expozice patří novým médiím a digitálnímu obsahu. Návštěvníci se mohou těšit na obrazovky s virtuálně herními vizualizacemi prostoru svatováclavského návrší v období pravěku, středověku a novověku. Expozice po otevření nabídla i bronzové modely návrší.