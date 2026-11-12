Olomoucký soud chce nařídit hlavní líčení v kauze Autostráda na začátek února

Kauzu údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji s názvem Autostráda chce olomoucký krajský soud předběžně začít projednávat na začátku února. V případu je obžalováno osm lidí a jedna firma, tři z obžalovaných mají status spolupracujícího, řekl ČTK soudce Eduard Ondrášek. V hlavní větvi případu, který se dotýká stavebních firem, politiků i úředníků, bylo původně stíháno 13 lidí, u pěti z nich již okresní soud schválil dohody o vině a trestu.
"Spis v současné době studuji, je poměrně rozsáhlý, má přibližně 20.000 stran. Věc nebudu vracet k došetření, to už nyní na základě toho, jak to mám nastudované, mohu říci. Nařídím ve věci hlavní líčení, předpokládám, že by mohlo být na počátku února příštího roku," uvedl soudce Ondrášek. Tři z obžalovaných mají status spolupracujícího, potvrdil soudce. "V obžalobě stojí, že jsou to spolupracující obvinění, což je výrazná polehčující okolnost," doplnil soudce.
Obžalovaní podle žalobce získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny. Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let, kauza je postavena především na odposleších.
Mezi obžalovanými je bývalý krajský náměstek pro dopravu a přerovský radní Michal Zácha, který rezignoval na funkci a vystoupil z ODS, odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek či další zástupci stavební firmy. Zácha ve středu na dotaz ČTK ohledně postoje k obžalobě odkázal na svého právního zástupce.
Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jsou jednotliví lidé stíháni podle rozsahu jejich účasti na trestné činnosti. Druh ani výši navrhovaných trestů žalobci nechtěli sdělit. Web Seznam Zprávy uvedl, že nejvyšší tresty navrhuje žalobce tehdejšímu manažerovi stavebního koncernu Porr Romanu Láčíkovi, a to 8,5 let vězení, Záchovi navrhuje sedmiletý trest a oběma chce také uložit vysoké peněžité tresty a zákazy činnosti. Trest vězení ve výši osmi let žalobce žádá pro muže, který pracoval na investicích krajského úřadu a 5,5 let vězení navrhuje tehdejšímu zaměstnanci Správy silnic Olomouckého kraje. Na 4,5 roku do vězení chce poslat také tehdejšího stavbyvedoucího z firmy Porr. Ostatním navrhuje podmíněné a peněžité tresty.
Obžalovaní jsou stíháni za podvod, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, za zločin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, za neoprávněné nakládání s odpady, ale i za zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení a za účast na organizované zločinecké skupině.
Případ dopravních zakázek otevřeli v listopadu 2023 detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zásahem na olomouckém krajském úřadě, na přerovské radnici, ve stavebních firmách či na Správě silnic Olomouckého kraje. Obviněno bylo 13 lidí. U pěti z nich olomoucký okresní soud postupně schválil dohody o vině a trestu, které obsahovaly podmíněné a peněžité tresty i zákazy činnosti. Týkala se například spolumajitele stavební firmy Frekomos Dušana Cimaly či vlivného lobbisty a sponzora ODS Roberta Knoblocha.
O rok později se kauza rozšířila o část týkající se veřejné zakázky v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Letos v dubnu přibylo obvinění člověka, který podle žalobců za úplatek ovlivnil zadání veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Obě věci se nadále vyšetřují, sdělil ČTK náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš.