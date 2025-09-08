Protože si žena nedokázala sama pomoci, povolala hasiče. „Při příjezdu na místo jsme potvrdili, že slečna má ruku až nad zápěstí uvězněnou v přístroji,“ uvedla mluvčí.
„S opatrností, ale ani s použitím přiměřené síly nebylo možné dlaň vyprostit, a tak přišla na řadu řezací technika. S využitím aku brusky jsme rozřezali plášť kávovaru, část jsme rozebrali a ruku mladé ženě poté opatrně vytáhli ven,“ přiblížila Balážová.
Zásah se podle ní obešel bez zranění, samotný přístroj je však po zákroku hasičů dále nepoužitelný. U události zasahovala profesionální jednotka ze stanice Olomouc.