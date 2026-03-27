Kino jako atomový kryt. Přerovská Hvězda pojme 900 lidí, zprovozní se za den

Michal Sklenář
  6:02aktualizováno  6:02
Chrání ho půldruhého metru silná vrstva železobetonu, která měla kdysi díky konstrukci ve tvaru vajíčka odolat i jadernému výbuchu, i když jde o nadzemní stavbu. A to nejsou jediné pozoruhodnosti spjaté s krytem v Čechově ulici v centru Přerova. Jde totiž zároveň o kino. Jako biograf i kryt slouží kino Hvězda doposud a letos slaví dvě kulatá výročí: v roce 1976 otevřelo a v roce 2016 přešlo do správy města.

„V současné době je kryt v kině Hvězda předurčen k ukrytí dětí a žáků v případě úderu konvenčními zbraněmi nebo nějaké průmyslové havárie,“ upřesňuje v rozhovoru pro iDNES.cz vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení kanceláře primátora přerovského magistrátu Tomáš Staněk.

Do krytu Hvězda by se prý vešlo až 900 lidí.

Konstrukčně byl přerovský úkryt vystavěn, aby odolal třeba jadernému útoku na letiště v Bochoři, čemuž odpovídá i výbava.
Kryt v Přerově je navržený tak, aby chránil nejen před radiací, ale i chemickými a biologickými zbraněmi.
V čem spočívá jedinečnost kina Hvězda?
Kino Hvězda, vybudované v letech 1974-1976, je unikátní tím, že jako jeden z několika krytů v České republice je přímo prostor kinosálu krytem, tedy prostorem pro ukrytí obyvatelstva. Celá část chodeb pod ním je pouze zázemím všech technologií a skladem. Jedná se o funkční protiatomový kryt s filtroventilačním zařízením, prachovou a tlakovou komorou a nouzovým výlezem. Ten je určený pro opuštění objektu, pokud by se hlavní objekt na povrchu, například panelový dům, zhroutil. Výlez je zpravidla mimo epicentrum dopadu trosek.

Často se zmiňuje odolná konstrukce vajíčka...
Nadzemní část je vejčitého tvaru s vrcholem směrem k předpokládanému epicentru jaderného výbuchu, kterým bylo v době vzniku vojenské letiště Přerov. Tento kryt civilní obrany má i radiosondu k měření venkovní radiace. Prostor hlediště je částečně zapuštěn pod úroveň okolního terénu. Není zcela bez zajímavosti, že zde vybudované sprchy jsou pouze pro potřebu dekontaminace, nikoliv určené pro osobní hygienu ukrytých.

Původně měl Přerov v dobách socialistického režimu údajně schopnost ukrýt až 40 tisíc obyvatel ve 138 krytech, je to relevantní údaj?
Ano, tento údaj je opravdu relevantní. Přerov jako významné průmyslové centrum, klíčová železniční křižovatka se strategickým vojenským letištěm byl během studené války oblastí, kde se počítalo s rozsáhlým vojenským úderem v případě vojenské konfrontace.

Jaká je v současnosti v bezpečnostní koncepci města role kina Hvězda? Je v plánu kryt modernizovat, posilovat novými technologiemi, nebo jen udržovat, případně do budoucna ho využít nějak jinak?
V současné době je kryt v kině Hvězda předurčen k ukrytí dětí a žáků okolních škol v případě úderu konvenčními zbraněmi nebo v případě nějaké průmyslové havárie. Kryt prochází pravidelnou údržbou a je snaha držet jej minimálně ve stávající kondici. V neposlední řadě plní funkci edukativní. Několikrát ročně je možné kryt civilní obrany navštívit s průvodcem a jeho prostory a vybavení vidět na vlastní oči.

Jaké jsou povinnosti obcí na organizování ochrany obyvatelstva proti zbraním hromadného ničení?
Celkovou koncepci ochrany proti zbraním hromadného ničení má v gesci ministerstvo vnitra – konkrétně hasičský záchranný sbor a ve spolupráci s nimi výběrové útvary armády. Současná koncepce je založena na tzv. samoukrytí. Města nedisponují silami a prostředky, kromě jednotek sboru dobrovolných hasičů, na řešení takové události. Například odborné měření radiace, dekontaminace, pohyb v zamořeném prostředí a podobně zvládnou pouze profesionální hasičské či vojenské útvary. Úloha samosprávy v tomto konkrétním případě ve spolupráci s hasiči, a to především ve varování, pomocí sirén, SMS, sdělovacích prostředků, organizaci evakuace (evakuačních tras, náhradního ubytování) a ukrytí obyvatel.

Jaký čas zabere zprovoznění krytu?
Uvedení krytů do pohotovostního režimu trvá zpravidla dvanáct až čtyřiadvacet hodin. V takovém případě je třeba aktivovat velitele krytů, zprovoznit vodní hospodářství a napustit nádrže, doplnit pohonné hmoty do dieselagregátů či navést potraviny a podobně. Rozhodně tyto objekty nelze aktivovat v řádech hodin či minut a nikdy takto nebyly ani konstruovány. Co se týče povinností směrem ke krytům civilní obrany, město Přerov stejně jako každý majitel krytu civilní obrany má povinnost zajišťovat pravidelné revize elektroinstalace, vzduchotěsnosti, diesel agregátů, sond na měření radiace a celkového technického stavu. Dále jsou proškolováni určení velitelé krytů

