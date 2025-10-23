Lékař a vášnivý myslivec spadl z posedu, přežil díky silné vůli a dobré kondici

Autor: dmk
  10:42aktualizováno  10:42
Brzy osmdesátiletý radiolog a vášnivý myslivec Jiří Knott se často vydával do lesa nedaleko Rokytnice u Přerova. Svůj revír znal dokonale. Ani letos v červenci nečekal, že by ho mohlo něco překvapit. Měl povolenku k samostatnému lovu a na posedu v podvečer čekal na srnčí. Nedočkal se. Místo potěšení z úlovku a trofejí ho čekal boj o život.
Fotogalerie4

Jiřímu Knottovi, vášnivému nimrodovi a lékaři, zachránili život jeho kolegové ve Fakultní nemocnici Olomouc. Několik týdnů o něho pečoval tým zdravotníků na Oddělení pro následnou a dlouhodobou intenzivní péči. | foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Jiří Knott byl toho večera na posedu sám. „Prošel jsem revír a viděl pohyb zvěře, na kterou jsem měl povolenku. Sedl jsem si tedy na posed a čekal, jestli se zvěř přiblíží,“ přibližuje svůj osudný den.

„Jenže se začalo stmívat a viditelnost se výrazně zhoršila. A tak jsem rozhodl, že slezu dolů,“ vzpomíná.

„Na druhém nebo třetím stupni se to prolomilo. Propadl jsem se zhruba ze čtyř a půl metru dolů a dopadl do konstrukce posedu,“ popisuje nehodu.

Jiřímu Knottovi, vášnivému nimrodovi a lékaři, zachránili život jeho kolegové ve Fakultní nemocnici Olomouc. Několik týdnů o něho pečoval tým zdravotníků na Oddělení pro následnou a dlouhodobou intenzivní péči.
Jiřímu Knottovi, vášnivému nimrodovi a lékaři, zachránili život jeho kolegové ve Fakultní nemocnici Olomouc. Několik týdnů o něho pečoval tým zdravotníků na Oddělení pro následnou a dlouhodobou intenzivní péči.
Jiřímu Knottovi, vášnivému nimrodovi a lékaři, zachránili život jeho kolegové ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Jiřímu Knottovi, vášnivému nimrodovi a lékaři, zachránili život jeho kolegové ve Fakultní nemocnici Olomouc.
4 fotografie

„K mému štěstí byla na dalším posedu, jen asi dvě stě metrů od mě, moje manželka, která je také vášnivá nimrodka. Měl jsem u sebe telefon a zavolal jí. Ona pak všechno zorganizovala. Díky ní jsem naživu,“ říká.

Třicet let myslivcem

„Myslivost provozuju už třicet let. Je to moje záliba, moje milovaná činnost. Odpracoval jsem si své povinnosti – brigády, prořezávky v honitbě, stavbu posedů nebo krmných zařízení,“ vypráví lékař.

Jeho poslední leč ovšem mohla s velkou pravděpodobností skončit tragicky. „Díky skvělé souhře záchranářů a lékařů skončila šťastně. Po nehodě lékaře převezla Záchranná služba Olomouckého kraje na Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc a poté byl hospitalizován na traumatologii,“ přibližuje mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Lidé s banalitami přetěžují urgent, nemocnice to glosuje komiksovou kampaní

„Když pana doktora přivezli, byl v těžkém stavu,“ popisuje Josef Chudáček, hrudní chirurg Fakultní nemocnice Olomouc. „Měl mnohočetné zlomeniny žeber, a protože dlouhodobě užíval léky na ředění krve, masivně zakrvácel do pravé pohrudniční dutiny.“

Boj o život

Lékaři se nejdříve snažili o maximální konzervativní postup, nicméně kvůli užívání léků na ředění krve museli nakonec operovat, i za cenu rizika velkého krvácení.

„V úvodu do anestezie došlo k zástavě srdce. V tu chvíli jsme museli přistoupit k naprosto výjimečnému – přímé ruční masáži srdce,“ popisuje chirurg.

„Šlo doslova o každou vteřinu, kdy jsme byli nuceni se do pacientova hrudníku dostat co nejrychleji, abychom mohli začít ihned s resuscitací, a během několika málo minut došlo k obnově srdeční činnosti. Poté jsme již mohli zašít poraněnou pravou plíci, bránici a provést stabilizaci (zpevnění) zlomených žeber.“

Takový výkon se dnes provádí jen ve zcela krajních situacích. „Je to moment, kdy doslova držíte pacientovi život v rukou,“ doplňuje primářka Kliniky anesteziologie a resuscitační medicíny Šárka Fritscherová.

Muž při rvačce na vesnickém plese ukousl sokovi ucho, sám přišel o zub

„Vzhledem k věku téměř osmdesát let jsme si nebyli jistí, zda vůbec takový operační výkon zvládne, jak bude reagovat jeho organismus na pooperační komplikace a jaký bude stav mozku. Nebylo jisté, zda se probudí. Díky perfektní koordinaci mezi chirurgy a anesteziologicko-resuscitační klinikou se srdce na operačním sále znovu rozběhlo, pacient operační výkon zvládl a zvládal i následující dny na intenzivní resuscitační péči,“ dodává.

Nic si nepamatoval...

Následovalo dlouhé probouzení. Od 25. července do 4. srpna byl Jiří Knott na jednotce intenzivní péče KARIM, napojený na umělou plicní ventilaci a s tracheostomií.

„Od momentu, kdy jsem se ocitl na rentgenu a potom na sále, už nevím nic. Ale jsem lékař, takže teoreticky vím, co se tam dělo. Klobouk dolů jak to všechno zvládli,“ říká Knott.

Z jipky putoval na Oddělení pro následnou a dlouhodobou intenzivní péči. To je určeno pacientům po stabilizaci jejich kritického akutního stavu, jejichž doléčení vyžaduje, kromě intenzivní rehabilitace, mobilizace a ošetřovatelské péče ještě intenzivní podporu životních funkcí.

„Zpočátku byl neklidný, v deliriu, nemohl mluvit ani polykat,“ popisuje vedoucí lékař oddělení Rostislav Horáček. „Ale zlepšoval se doslova z týdne na týden. Každý den byl o kousek dál – nejdřív kontakt, potom dýchání, později polykání. Dnes už může i chodit.“

Postupné uzdravení doktora Knotta je podle něho důkazem pozitivního přístupu a silné vůle. „Bylo nutné udělat plastiku na holeni a pan doktor to odmítal s tím, že v jeho věku je to už zbytečné,“ směje se Horáček.

„Teprve když jsme mu řekli, že pokud si plastiku nechá udělat, půjde dřív domů, tak svolil. A jakmile svolil, spolupracoval naprosto vzorně. Poté byl přeložen na oddělení 8 Chirurgické kliniky a potom již zamířil domů,“ dodal Horáček.

Kondice je lék

I další lékaři, kteří se na záchraně Jiřího Knotta podíleli, se shodují, že právě fyzická kondice lékaře a myslivce mu zachránily život.

„Byl v dobré formě a měl sílu bojovat. To rozhodlo,“ zdůrazňuje primářka Fritscherová.

„Personál se ke mně chová výborně, na nic si nemůžu stěžovat. Ale stejně se moc těším domů,“ přiznává Knott. „A jestli se budu věnovat myslivosti do budoucna? Dokud budu moct chodit, budu u toho,“ doplňuje přesvědčeně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Žluté lázně oslaví magicky strašidelný Halloween, zaujmou i české Dušičky

První listopadová neděle bude patřit ve Žlutých lázních oslavám podzimu, Halloweenu a Dušiček. Podzimní radovánky na břehu Vltavy jsou určené především dětem, ale pobaví se i dospělí.

23. října 2025  12:59

Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem...

23. října 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Zajížďka až 25 kilometrů. Uzavírka jediné silnice na Šluknovsko potrvá měsíce

Motoristé se musí připravit na téměř osmiměsíční uzavírku jediné silniční spojnice do Šluknovského výběžku. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku, a to od...

23. října 2025  12:52

Kopřivnice připravuje rekonstrukci koupaliště, bude to stát přes 200 milionů Kč

Kopřivnice na Novojičínsku připravuje rekonstrukci koupaliště. Radní vybrali zhotovitele a schválili uzavření smlouvy o dílo. Přestavbu bude mít na starosti...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájemce o investici v připravovaném parku v Chebu by mohl zaměstnat 1000 lidí

O budoucí Strategický podnikatelský park (SPP) v Chebu se zajímá silný zahraniční investor. I když město a CzechInvest, jejichž zástupci s investorem jednají,...

23. října 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Genius představil závodní volant SpeedMaster X1 s řadicí pákou a pedály

23. října 2025  12:37

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV a kdo je favoritem

Zápas nad irským Shamrockem zvládla pražská Sparta na jedničku. Dnes ji čeká druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

23. října 2025  12:34

S obnovou Sloupu Nejsvětější Trojice pomáhají i vědci, zkoumají zlacené části

S obnovou barokního Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO pomáhají také vědci z olomoucké přírodovědecké fakulty....

23. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Vězení se minulo účinkem. Gang recidivistů hned dál zásoboval Česko pervitinem

Pětičlenné skupině recidivistů hrozí až 18 let vězení za výrobu a prodej drog nejen v Ústeckém kraji. Obvinění od března do září vyrobili podle policie asi 19 kilogramů pervitinu. Soud na ně uvalil...

23. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Dívka v pražské škole vyhrožovala spolužákům nožem, včas ji odzbrojili

Policie v Praze se zabývá případem dívky, která ve čtvrtek vyhrožovala spolužákům nožem. Zbraň se jí podařilo sebrat, událost se obešla bez zranění.

23. října 2025  12:22

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Atlassian ukončil podporu Jira Data Center. Jaké mají firmy možnosti?

23. října 2025  12:16

Ostrava letos opět podpoří talentované studenty, nově ale z místních univerzit

Ostrava chce i v letošním akademickém roce podpořit nadané vysokoškolské studenty, kterým stejně jako v uplynulých letech udělí titul a cenu Talent roku. V...

23. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.