Klášterní hudební slavnosti nabídnou v srpnu novou scénu i Šporclův koncert

Koncerty písničkářů, šansonu, swingu i klasické hudby nabídne během srpna festival Klášterní hudební slavnosti, který ve druhé polovině prázdnin vstupuje do své hlavní části. Organizátoři letos poprvé zařadili nový programový cyklus nazvaný Klášterky neklasicky, kterým chtějí vedle tradiční klasické hudby oslovit také širší publikum. Koncerty se odehrají na řadě míst na severu Olomouckého kraje, mezi účinkujícími budou například Ivo Jahelka, Pavel Šporcl, Olga Jelínková nebo soubor Czech Ensemble Baroque Orchestra, sdělili ČTK pořadatelé.
Klášterky neklasicky nabídnou posluchačům sérii koncertů v Pavlínině dvoře v Šumperku. "Po dvaceti letech jsme chtěli festival obohatit o nový rozměr. Klášterky neklasicky jsou pozvánkou pro všechny, kteří třeba na klasickou hudbu běžně nechodí, ale chtějí prožít krásný letní večer s kvalitní muzikou. Věříme, že právě pestrost programu je cestou, jak oslovit nové publikum a současně zachovat vysokou uměleckou úroveň, na které si festival od svého vzniku zakládá," uvedl ředitel festivalu Roman Janků.
Cyklus zahájí příští týden v úterý písničkář a právník Ivo Jahelka, na kterého naváže vystoupení souboru Bardolino Ensemble s hudební cestou napříč kontinenty. Na 18. srpna je na tomto místě v plánu Koncert v barvách SeMaForu - půjde o večer věnovaný písním Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Sérii uzavře šansonový recitál Radky Fišarové, uvedla mluvčí festivalu Soňa Singerová.
Jedním z vrcholů srpnového programu bude koncert s názvem Mozart Gala, který 9. srpna v Klášterním kostele v Šumperku připomene 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Milovníci klasické hudby se mohou těšit v srpnu také na koncert Tafelmusik v podání Czech Ensemble Baroque Orchestra, jehož součástí bude degustace vín inspirovaná barokními hudebními hostinami.
Dramaturgii jubilejního ročníku doplní Pocta Jaroslavu Ježkovi v podání Orchestru Ježkovy stopy, která na konci srpna v Sobotíně na Šumpersku připomene nadčasovou tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů populární hudby. "Srpnovou část festivalu symbolicky uzavře Pocta Paganinimu 30. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně v podání Pavla Šporcla, jednoho z nejvýraznějších českých houslových virtuosů současnosti," dodala Singerová.
Festival, který začal v polovině června, bude pokračovat i v září. Pořadatelé zvou mimo jiné na koncert s názvem Biblické písně v podání basbarytonisty Adama Plachetky. Návštěvníci se mohou těšit také na etudy v podání manželů Baborákových, festival zakončí slavnostní provedení Svatováclavské mše Adama Václava Michny z Otradovic.