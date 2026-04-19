Klášterní hudební slavnosti otevře koncert Bach Forever v Šumperku

Letošní 20. ročník Klášterních hudebních slavností na severu Olomouckého kraje nabídne od poloviny června do konce listopadu 30 koncertů a doprovodných akcí. Začne 14. června v šumperském klášterním kostele koncertem s názvem Bach Forever v podání souboru Czech Ensemble Baroque Orchestra, který se zaměřuje na interpretaci barokní hudby. Festival letos nabídne program postavený na tématu Mosty, které má symbolicky propojit minulost a současnost, jednotlivá festivalová místa, generace i různé hudební žánry. Mezi hlavní hosty budou patřit zpěváci Adam Plachetka a Vojtěch Pelka, hornista Radek Baborák nebo houslista Pavel Šporcl, sdělili ČTK pořadatelé.
Dramaturgie letošního ročníku reflektuje významná hudební výročí - 270 let od narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, 350 let od úmrtí raně barokního básníka a skladatele Adama Václava Michny z Otradovic a 120 let od narození hudebníka, skladatele a klavíristy Jaroslava Ježka. Tematická linka upozorní na rodinu Kleinů ze Sobotína, významných stavitelů mostů, kteří měli důležitou roli v rozvoji regionu.
"Klášterní hudební slavnosti jsou oslavou hudby, ale také našeho regionu. Každý rok chceme návštěvníkům ukázat, jak silně může kultura propojovat lidi i místa," uvedl k festivalu jeho ředitel Roman Janků.
Mezi největší hvězdy festivalu bude podle pořadatelů patřit basbarytonista Adam Plachetka, který ve Šternberku uvede Dvořákovy Biblické písně, hornista Radek Baborák se sólovým programem včetně premiérové úpravy Bachovy Ciaccony, houslový virtuos Pavel Šporcl, jenž v Rapotíně na Šumpersku vzdá hold Paganinimu, nebo vycházející hvězda operního nebe, kontratenorista a rezidenční umělec festivalu Vojtěch Pelka. "Významnou součástí programu je i nová řada koncertů Klášterky neklasicky, která přináší nadhled, humor i žánrové přesahy. Publikum se může těšit na Ivo Jahelku, Bardolino Ensemble, Radku Fišarovou či večer v barvách Semaforu. Festival tak otevírá své dveře všem generacím a dokazuje, že kvalitní hudba může mít mnoho podob," doplnil Roman Janků.
Koncerty budou na několika atraktivních místech na severu Olomouckého kraje. Hudbu si budopu moci posluchači vychutnat například v poutním areálu Hory Matky Boží v Dolní Hedeči, v Tančírně v Račím údolí či v kostele svatého Michaela Archanděla v Maršíkově.