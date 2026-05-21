Nejinfikovanější klíšťata v kraji má Olomouc. Rizikovost lokalit překvapí

Lenka Muzikantová
  16:32aktualizováno  16:32
Sledovat Metro na Googlu
Ze všech lokalit včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou roztoči infikovanější. Přišli s tím experti ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a dalších institucí, kteří napříč republikou nachodili desítky tisíc kilometrů a zanalyzovali bezmála sto tisíc klíšťat.

Největší riziko, že se nakazíte obávanou lymskou boreliózou či jinou klíštěcí nemocí, tak není někde v přírodě při sběru hub, ale paradoxně v centru města v parcích nebo na soukromých zahradách.

Lidé se musí mít na pozoru už nyní, kdy je díky vlhkému a teplému počasí aktivita klíšťat na vrcholu. „Už od února je nacházíme v hojných počtech. Nyní není problém nasbírat během dvou hodin v pár lidech okolo 1 200 klíšťat, což je opravdu šílené číslo,“ varuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu SZÚ Kateřina Kybicová.

Žebříčku nemocí přenášených klíšťaty vévodí zmiňovaná lymská borelióza, kdy počty nakažených stoupají až trojnásobně. Zdaleka však v kraji není jedinou hrozbou.

Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.
Výzkumníci během „sběru“ klíšťat.
„Není problém nasbírat během dvou hodin v pár lidech okolo 1 200 klíšťat, což je opravdu šílené číslo,“ varuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu SZÚ Kateřina Kybicová.
Chycená klíšťata na Olomoucku.
V Bezručových sadech v Olomouci by si lidé měli dávat pozor na klíšťata.
8 fotografií

„Při procházce v olomouckých městských parcích máte jistotu, že každé druhé klíště je infikované a každé třetí či čtvrté vás může nakazit lymskou boreliózou. Zaznamenali jsme však i nebývale vysoký výskyt Anaplasmy phagocytophilum, což je bakterie, která napadá bílé krvinky a oslabuje imunitní systém. Nakažených klíšťat bylo 18 procent, což je dvojnásobek celorepublikového průměru,“ uvádí Kybicová.

V minulosti byl podle ní v regionu hlášený i výskyt klíštěte z nepůvodního rodu Hyalomma, což je velké teplomilné klíště původem ze suchých oblastí Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Do Česka se zřejmě dostalo s migrujícími ptáky.

„V letní sezoně jsme však měli i případy, kdy si toto klíště lidé přivezli domů na kapotě auta z dovolené v Chorvatsku. Parazita nám hlásili i od koní,“ zmiňuje Kybicová. Exotické klíště se oproti našemu liší vzhledem i chováním.

Je třikrát větší a má pruhované nohy

„Zatímco klíště Ixodes ricinus, což je nejběžnější druh v Česku, na hostitele číhá a vyčkává, Hyalomma za ním i běhá. A může přenášet také závažnější virové či bakteriální infekce typické pro teplejší oblasti, třeba krymsko-konžskou hemoragickou horečku, jež má vysokou smrtnost a rozhodně to není nic, co bychom tu chtěli mít,“ apeluje Kybicová.

Hlaste klíšťata, žádají vědci veřejnost. Zaskočilo je, kolik jich žije v zahradách

Právě teď vědci vyrážejí do terénu testovat i na klíšťovou encefalitidu. V zájmu mají lokality na Šumpersku kolem oblíbené turistické rozhledny Háj, na Šternbersku i v okolí Svatého Kopečku u Olomouce.

„Současná velká aktivita a hojné počty klíšťat nám vyhovují, protože na virus encefalitidy je potřeba otestovat alespoň tisícovku jedinců z každé lokality. V ohnisku bývají infikovaná v jednom až tří procentech, jenže je velice složité ho najít, protože bývá striktně ohraničené a jen dvě stě metrů dál už mohou výsledky vypadat jinak,“ vysvětluje Kybicová s tím, že jedinou spolehlivou ochranou proti zmíněné nemoci je očkování.

Podobná místa, odlišný risk Klíšťata testovali i odborníci z Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, kteří se v rámci studie publikované nyní v odborném časopise Journal of Medical Entomology zaměřili na šest lokalit na Moravě a sčítali také ptáky.

V regionu sbírali klíšťata v okolí oblíbené rybářské lokality Chomoutovské jezero u Olomouce a u Tovačova na Přerovsku. „Zaměřili jsme se především na nymfy klíštěte obecného, které již měly za sebou první sání na hostiteli a představují významný článek v přenosu infekcí na člověka. Zjistili jsme, že téměř 23 procent ze šesti stovek klíšťat nese některý z patogenů,“ uvádí spoluautor studie Peter Adamík z katedry zoologie přírodovědecké fakulty UP.

Nejčastěji šlo o borelie, anaplasmu a také bakterie rodu Rickettsia způsobující horečnatá onemocnění, často doprovázená vyrážkou nebo tmavým strupem v místě přisátí klíštěte. Výzkum současně ukázal výrazné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kdy i na první pohled podobná místa mohou představovat odlišné riziko nákazy.

Nenoste si z procházek klíšťata. Naučte se před nimi venku správně chránit

„V Chomoutově jsme sbírali na frekventovaných rybářských stezkách a z velkého množství klíšťat bylo infikovaných boreliemi 17 procent. Jen o dva kilometry dál to přitom bylo osm procent,“ přibližuje Adamík s tím, že podobné to bylo i u tovačovských rybníků.

Rickettsie se všude pohybovaly kolem pěti procent.

Za výskyt v centru města mohou ptáci i ježci

Vědci si tyto lokality s velkým množstvím a druhovou pestrostí ptáků nevybrali náhodou. Chtěli prokázat, že právě větší výskyt opeřenců, kteří patří mezi časté hostitele klíšťat, povede i k většímu podílu nakažených klíšťat. To se však nepotvrdilo. „Ukazuje se, že vztah mezi hostiteli a šířením patogenů bude složitější,“ doplnila doktorandka Karolína Šimurdová.

Naopak ptáci společně s ježky, veverkami a hlodavci stojí podle expertů ze SZÚ za nebývale vysokým výskytem infekčních klíšťat v centrech velkých měst. „Tato zvířata jsou rezervoárem nemoci, kterou se klíšťata nakazí a šíří ji dál. Bude tak kolovat v parcích na malém prostoru a celá populace se na rozdíl od rozlehlých lesů se srnčí a jelení zvěří velice rychle promoří,“ uzavírá Kybicová.

Pomozte odborníkům, klíště hlaste online

● Experti ze Státního zdravotního ústavu, Akademie věd i univerzit spolupracují už několik let na projektu Klíšťata ve městě. Zaměřují se na sběr klíšťat, jejich laboratorní testování i určení míst, kde hrozí lidem největší riziko nákazy.

● Od loňska se může do výzkumu zapojit i veřejnost. Přes web www.klistatavemeste.cz nebo aplikaci Klíšťapka hlásí místa, kde se s nepříjemným roztočem setkali. Z toho vzniká online mapa.

● „Loni začali lidé hlásit v testovacím režimu klíšťata přisátá na člověka či domácí zvíře nebo i volně lezoucí. Bylo jich téměř 900, většinou anonymně. Do aplikace se zaregistrovalo 370 lidí,“ poznamenává Pavel Švec z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která aplikaci provozuje. Zájemcům doporučuje využít možnost registrace.

„Zájemce pak může využít i další funkce aplikace jako klíštěcí deník. V něm najde datum a místo přisátí klíštěte pro případ pozdějších zdravotních potíží. Informace lze do aplikace zadat pomocí jednoduchého interaktivního formuláře. Uvádí se geografická poloha klíštěte. Je možné přidat jeho fotografii a zapsat i další údaje o něm, místě nálezu, případném přisátí a podobně,“ vysvětluje Švec.

● Podle expertů SZÚ třetina hlášení pochází ze soukromých zahrad, ať už u domů nebo chalup v blízkosti města.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Po stopách renesance

ilustrační snímek

Mimořádný prohlídkový okruh Po stopách renesance nabídne v sobotu zámek Hrubý Rohozec.

21. května 2026  16:45

Sudetský sjezd: Otec by byl zklamaný z toho hněvu, řekl Winton při pietě

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

V Brně odpoledne začínají akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se účastní pietního aktu na nádraží, při němž uctívají památku obětí...

21. května 2026  12:32,  aktualizováno  16:45

Prysmian propojuje firemní data a AI pomocí platforem SAP

21. května 2026  16:43

Letadla se vrátí na hradecké nebe. Letiště umožní Aviatické pouti rozvoj

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Už za týden se Hradec Králové opět stane pojmem mezi fanoušky letectví. Sedm let po poslední vojenské přehlídce CIAF a čtyři roky po pokusu obnovit dlouholetou tradici akcí Legendy nebes se lidé...

21. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejinfikovanější klíšťata v kraji má Olomouc. Rizikovost lokalit překvapí

Piják lužní může přenášet i jiné nemoci, než klíště obecné.

Ze všech lokalit včetně lesů a měst v kraji, kde vědci v uplynulých letech sbírali klíšťata a zkoumali, jak moc jsou nakažená, vede Olomouc. A platí, že čím blíže k lidským domovům jdete, tím jsou...

21. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nechceme z Ostravy skanzen, říkají Piráti. Ve volbách si přejí přes deset procent

Piráti představili svůj volební program na Jiráskově náměstí v centru Ostravy....

Nejméně deset procent hlasů a účast v koalici bez SPD a komunistů. Takové jsou základní cíle Pirátů v podzimních komunálních volbách v Ostravě. Lídrem jejich městské kandidátky se stal místostarosta...

21. května 2026  16:32

Vsetín chce odstranit vizuální smog, chystá manuál o reklamních prvcích

ilustrační snímek

Město Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana...

21. května 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Lázeňské zpívání zahájí v sobotu v Ostrožské Nové Vsi lázeňskou sezonu

ilustrační snímek

Kulturní program pojmenovaný Lázeňské zpívání zahájí v sobotu 23. května v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku lázeňskou sezonu. Na pódiu se vystřídá...

21. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Zoo Dvůr Králové získala malé šelmy zorily, jejich chov v zajetí je ojedinělý

ilustrační snímek

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal pár drobných afrických šelem zoril malých. Jejich chov v lidské péči je ojedinělý. ČTK to dnes řekl...

21. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Největší sběrová firma Ecobat loni vytřídila 4558 tun baterií, meziročně více

ilustrační snímek

Požadavky EU na míru vytřídění baterií v příštích letech porostou. Jejich dodržení bude podle vedení největší tuzemské sběrové firmy Ecobat problém, i když...

21. května 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

V Liberci jde do komunálních voleb TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými

ilustrační snímek

V Liberci se na společné kandidátce pro podzimní komunální volby domluvila TOP 09 s KDU-ČSL a nezávislými. Kandidovat budou pod hlavičkou Liberecká 9, za lídra...

21. května 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

Čeští fanoušci ho milují. Fantomas prozradil, kdy si poprvé nasadil slavnou masku

Fantomas-Vasil Simkovič

Modrá tvář, černý plášť a neutuchající podpora českého hokeje. Legendární fanoušek přezdívaný Fantomas je už více než čtvrt století neodmyslitelnou součástí světových šampionátů. Jeho příběh začal...

21. května 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.