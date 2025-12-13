Vítejte na Drclíkově. Luděk Šebek napsal pohádky pro malé bajkery a bajkerky

Rostislav Hányš
Do světa kouzelných bytostí pomáhajícím malým bajkerům a bajkerkám zavede čtenáře knížka Drclíkov, kterou napsal Luděk Šebek z katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého a ilustrovala studentka Kristýna Havlická. Drclíkov je fiktivní kopec, který autor zasadil do Rychlebských hor.
foto: Martin Višňa

Tajemný kopec Drclíkov je domovem drclíků a drclinek, které malým bajkerům a bajkerkám pomáhají v jejich v rozvoji. Název je sice smyšlený, zato Šebek i Havlická dobře znají jak horské kolo, tak Rychlebské hory.

Pohádky z Drclíkova totiž vycházejí z jejich Bajkové školky na Rychlebských stezkách, kde jsou oba instruktory. Drclíci její žáky provázejí přímo na tratích v terénu i v Cestě bajkera, sešitu, do kterého si děti zaznamenávají svůj pokrok.

„Výuku jsme postavili na učení příběhem. Drclíci jsou takoví trochu škodílkové. Ne, že by dětem ubližovali, ale když třeba někdo špatně zařadí do kopce, tak se mu drclík Hryzoun připlete do řetězu a jezdce pozlobí, aby ho upozornil, že něco nedělá dobře,“ přiblížil Luděk Šebek.

Luděk Šebek

  • Odborný asistent katedry rekreologie FTK UP, garant, metodik a lektor licenčních kurzů terénní cyklistiky na fakultě.
  • Absolvent doktorského programu Kinantropologie na FTK UP, předtím studoval pedagogiku na Masarykově univerzitě a učitelství angličtiny na Ostravské univerzitě.
  • Bajker, nadšený i do dalších disciplín, jako je horolezení nebo skialping, dlouholetý člen Horské služby ČR. Instruktor MTB, společně s manželkou Janou Hoffmannovou jsou držiteli certifikace Professional Mountain Bike Instructor Association a stáli u zrodu Rychlebských stezek, také vedli již ukončený projekt Ride2sCool, se kterým děti bezpečně jezdily na kole do školy.

Kristýna Havlická

  • Absolventka animace na Fakultě umění Ostravské univerzity, nyní studentka navazujícího magisterského programu Rekreologie – management volného času.
  • Výtvarnice, grafička, ilustrátorka.
  • Také sportovkyně, mj. několikanásobná mistryně ČR v downhillu a enduru, která se kromě kola věnuje i dalším disciplínám, mj. snowboardu, skateboardu, horolezení, skialpingu. Instruktorka MTB.

„Dětem se toto líbilo, hezky na to reagovaly a začaly nadšeně rozvíjet příběhy. Pak se ale stalo, že jedna holčička se drclíků hrozně bála, že jsou to zlí skřítkové. Tak jsem napsal první pohádky, abych toto nedorozumění napravil,“ vysvětlil.

Knížka podle něj vypráví o drclících, drclinkách a malých i velkých bajkerech, jejich trápeních i radostech, o osamělosti i nečekaných setkáních, snech i obavách, o průšvizích veselých i vážných, o hledání spřízněné duše a objevování sebe sama.

„Nechtěl jsem, aby v příbězích ‚vrzal‘ didaktický podtón, aby to byla do pohádkového hávu zamaskovaná učebnice,“ vyznal.

Kouzelné bytosti upozorňují na chyby

V knize je včetně úvodu deset příběhů, v každém se čtenáři seznámí s některou z kouzelných bytostí. Vedle Hryzouna poznají děti také Vrtulku, Krčila, Hranáče s Kýchavkami nebo Mačkala. Pohádky vycházejí u nakladatelství Pointa ze skupiny Albatros Media, které umožňuje vydání knih i začínajícím autorům.

„Po léta jsem dětem vyprávěl každý večer novou originální pohádku. Jejich psaní ale bylo osvojováním docela nového řemesla. Když jsem dopsal poslední příběhy a vrátil jsem se k těm nejpůvodnějším, viděl jsem, že už jsem vypravěčsky dál. Tak jsem musel zpátky ke klávesnici,“ sdělil Luděk Šebek.

Podle něj byl proces vzniku knihy ohromnou zkušeností. „Museli jsme se popasovat se sazbou, grafikou, důležité bylo také vymyslet a realizovat crowdfundingovou kampaň, ve které se nám nakonec podařilo zlomit rekord vydavatelství,“ popsal.

Ilustrace přidala studentka

Jak dodal, i když je na obálce uvedeno jen jeho jméno, obrovskou zásluhu na knize má i výtvarnice a vrcholová sportovkyně, studentka magisterského programu rekreologie Kristýna Havlická.

Luděk Šebek napsal pohádky pro malé bajkery a bajkerky.

„Bez ní by Drclíkov nevyšel. Kristýna je nesmírně všestranný člověk a její pohled kombinující sportovní a umělecký rozměr je pro knihu velmi důležitý. V pohádkách se coby malířka také objevuje jako jedna z postav,“ uzavřel Luděk Šebek.

Kniha Drclíkov. Pohádkové příběhy nejen pro bajkery a bajkerky je k dostání v kamenných i online knihkupectvích.

