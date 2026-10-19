Koaliční smlouvu podepíšou v Přerově zástupci ANO, ODS a KDU-ČSL ve středu

Koaliční smlouvu v Přerově podepíšou zástupci hnutí ANO, ODS a KDU-ČSL ve středu ráno. Rozdělení funkcí a zodpovědnosti za jednotlivé oblasti oznámí po podpisu, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Koalice bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu 24 mandátů. V opozici zůstanou uskupení Změna pro Přerov, Společně pro Přerov a SPD. V uplynulých čtyřech letech byla koalice ve městě ve stejném složení.
Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO, které posílilo o dva mandáty, získalo jich 16. ODS zvýšila počet mandátů z pěti na šest, lidovci získali dva mandáty stejně jako před čtyřmi lety, kdy kandidovali s TOP 09.
Rýsování budoucí trojkoalice tvořené na stejném základu jako v předchozích čtyřech letech potvrdil ČTK dosavadní primátor Petr Vrána (ANO) v neděli s tím, že jednání již pokračují o otázkách programových průsečíků a personálních nominací. Rozdělení křesel v radě i obsazení pozic náměstků chtějí zástupci koalice sdělit ve středu, shoda je na primátorovi, jímž má zůstat Vrána.
Podle lídra ODS Miloslava Dohnala, který dosud zastával pozici náměstka primátora, se zástupci budoucí koalice shodli na zásadních programových věcech. Mezi priority zmínil vyřešení otázky hotelového domu Strojař, revitalizaci Pasáže a náměstí TGM. Dohnal zatím personální nároky ODS nesdělil, prioritou je podle něj nyní program. Naznačil však, že ODS oproti předchozím volbám zvýšila počet mandátů z pěti na šest a zastoupení ODS by rád viděl v podobné struktuře jako dosud.
V předchozích čtyřech letech získala koalice ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09 21 mandátů. ANO mělo v jedenáctičlenné radě primátora a dva náměstky, ODS jednoho náměstka a jednoho uvolněného, tedy plně placeného radního.
V prosinci 2023 doznala koalice změn, důvodem byla kauza údajného ovlivňování silničních zakázek Autostráda, ve které čelí obžalobě tehdejší uvolněný radní Michal Zácha (ODS). Na jeho místě jej nahradil Jakub Navařík (ODS), který do té doby zastával funkci neuvolněného radního. Přerovská koalice složená z ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se následně rozrostla o sdružení Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí. Jedenáctou pozici radního poté obsadil jejich lídr František Jan Hrabina. Uskupení se v letošních volbách do zastupitelstva nedostalo.