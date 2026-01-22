Prezident je ode dneška na dvoudenní návštěvě regionu, kromě Olomouce navštíví také mimo jiné Přerov, Hranice a Prostějov.
„V souvislosti s návštěvou prezidenta ČR v Olomouckém kraji prověřujeme nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska jsme zadrželi. Provádíme s ním úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, za které mu hrozí až tři roky za mřížemi,“ uvedla policie.
Její mluvčí Miluše Zajícová dnes řekla, že bližší podrobnosti policie zveřejňovat nebude.
Nenávistné komentáře vztahující se k návštěvě prezidenta v Olomouckém kraji se objevily například na Facebooku pod článkem zdejšího regionálního deníku, který informoval o tom, že prezident bude v Prostějově obědvat v Národním domě a navštíví tamní oděvní firmu. Pod článkem se objevila téměř tisícovka komentářů, velká část z nich směřovala proti hlavě státu.
Na bezpečnost prezidenta Pavla během jeho dvoudenního programu v Olomouckém kraji dohlíží nejen jeho ochranná služba, ale i posílené policejní hlídky, řekl dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.