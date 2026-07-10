Komise: Ve FN Olomouc byly některé defibrilátory voperovány bez splnění kritérií

Autor: ČTK
  15:56aktualizováno  16:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná, její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace ICD ve FNOL prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů či újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Vyplývá to z vyjádření FNOL.

Podle policie dostali v letech 2015 až 2025 ve FNOL defibrilátory ICD i lidé, kteří je nepotřebovali. Má jít o stovky případů. Policie případ vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, zatím nikoho neobvinila. Kauzu převzalo vrchní státní zastupitelství, možná škoda je podle něj více než 150 milionů korun. Nemocnice od začátku odmítá, že by voperované přístroje mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení FNOL implantovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.

"Z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla z iniciativy FNOL a v níž pod vedením odborníka pověřeného ministerstvem zdravotnictví pracují lékaři I. interní kliniky - kardiologické FNOL a dva zástupci České asociace pro srdeční rytmus, lze dovodit, že v posuzovaném roce 2024 došlo k případům implantací kardioverterů ICD, aniž byla zcela naplněna indikační kritéria," stojí v prohlášení FNOL. Tyto implantace ICD se týkaly pacientů po prodělaném infarktu nebo s jiným vážným kardiologickým nálezem.

Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu. Ministerstvo zdravotnictví v březnu kvůli operacím pacientů s přístroji ICD ve FNOL podalo trestní oznámení. Důkazy podle ministerstva ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů.

Úřad veřejného evropského žalobce se také souběžně zabývá údajnými manipulacemi s dokumentací lidí, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie o defibrilátorech. VZP prověřuje, zda přístroje ICD byly voperovány pouze pacientům, jejichž zdravotní stav to vyžadoval. "Vedení nemocnice jednoznačně vylučuje jakýkoliv ekonomický zájem FNOL v této věci. Podobné spekulace, které se ve veřejném prostoru objevily, nejsou pravdivé. Způsob vedení léčby pacientů je ve FNOL vždy věcí svobodné a odborné úvahy každého lékaře a vedení nemocnice do něho nikdy nezasahuje," uvedlo vedení FNOL.

Hlavní odpovědnost za nastavení léčebných postupů měl podle vedení nemocnice bývalý přednosta I. interní kliniky - kardiologické FNOL Miloš Táborský. "Podle názoru některých kolegů byl zastáncem velmi včasné a s nižším prahem prováděné implantace ICD. Jeho odborné kvality a profesní renomé byly v době jeho působení na pozici přednosty kliniky jak pro vedení FNOL, tak pro jím vedený tým lékařů garancí, že aplikovaná léčba je v nejlepším zájmu pacientů," upozornilo.

Táborský dnes ČTK řekl, že si spolu s původním arytmologickým týmem za indikacemi léčby ICD nadále stojí. Argumentuje tím, že časná léčba po infarktu myokardu kombinující medikaci s přístrojovou terapií může zachraňovat životy, protože právě v prvním roce je výskyt život ohrožujících arytmií poměrně častý a přetrvává i riziko opakování infarktu. Dodal, že pacienti jsou dlouhodobě pečlivě sledováni ambulantními kardiology i ve specializovaném centru pro srdeční selhání a přístrojovou léčbu.

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