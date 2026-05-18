Kandidátky nabízejí v popředí nová jména, například většina z dosud představených tváří na prvním místě tak vysoko před čtyřmi lety nebyla.
Poslední olomoucké zastupitelstvo nejednotností stran v koalici i v opozici ukázalo, že zvažovaný závazek vydat každoročně více než 35 milionů korun za možnost mít ve městě moderní víceúčelovou arénu bude ve volbách velké téma. Za radnici bylo pro ANO, naopak hnutí spOLečně a uskupení ProOlomouc + Piráti proti.
První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce
„Zaznělo k tomu dost komentářů od různých politiků, kteří museli ukázat své pozice, a asi se podle toho bude i dost voličů rozhodovat, protože spousta lidí halu chce. Zároveň není málo těch, kteří v tom spatřují ekonomický průšvih, kdy se nechá vydělat soukromý investor a bude z toho takový druhý akvapark nebo administrativní budova Namiro,“ zmínil politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Lysek případy, které pro město znamenají každoroční mnohomilionové výdaje.
Kvůli hale rezignace?
Rozdíl v názorech na halu byl tak výrazný, že například členové opozičních KDU-ČSL ani TOP 09 nehlasovali jednotně (na rozdíl od ODS, s níž jsou dosud v uskupení SPOLU). Následující den dokonce Dominika Kovaříková z TOP 09 oznámila, že stranu opouští.
Olomouc: Lídři stran do obecních voleb
ODS: Jan Vašíř
„Kolegové v olomoucké ‚topce‘ jsou přesvědčeni, že město do tohoto projektu investovat nemá. Já to takto kategoricky nevnímám,“ uvedla. Na kandidátce sice už být neměla, její hlasování ale podle ní ostatní vnímali jako „poškození dobrého jména“.
Právě poslední hlasování ohledně investice do haly pro až 9 500 diváků může naznačit, jak bude kdo s kým vycházet. „Lidé se tu znají, vědí, co od sebe čekat, a myslím, že budoucí koalice vznikne na nějakém ekonomicko-byznysovém zájmu silových hráčů. Na komunální úrovni bych úplně nehledal ideové pozice z celostátní politiky. Dosud byli v Olomouci v koalici například Piráti a ANO, což by se na celostátu nikdy nestalo,“ řekl Lysek.
ANO povede do voleb současná primátorka Miroslava Ferancová, která je v čele města od začátku roku. Její předchůdce Miroslav Žbánek zamířil do Sněmovny. „Naším cílem je nabídnout Olomoučanům silný a kompetentní tým, který bude schopen řešit klíčové výzvy města – od dopravy přes bydlení až po podporu rodin a seniorů.
Naši kandidáti mají zkušenosti z různých oborů, z veřejné i soukromé sféry. Vůbec nepochybuji, že tento pracovitý tým zvítězí i ve čtvrtých komunálních volbách v řadě,“ prohlásil předseda místní organizace, dvojka kandidátky a současný investiční náměstek Miloslav Tichý (ANO).
Ferancová patří mezi jména, která dosud lídry nebyla, jinak jsou na kandidátce ANO lidé prověření komunální politikou. Například ODS s jedenatřicetiletým lídrem Janem Vašířem udělala výraznější změny a mluví o „čerstvém týmu s novou energií“.
„Podpoříme nejen mladé, ale všechny aktivní lidi, kteří se na rozvoji města podílejí. Město jim nesmí házet klacky pod nohy, ale naopak musí využít jejich potenciál. Obnovíme dialog a spolupráci s podnikateli, kteří jsou hlavním zdrojem dynamiky a prosperity,“ sdělil podnikatel Vašíř.
I ODS už přitom přišla o svého dlouholetého člena a významného sponzora, protože po primárkách koncem dubna ji opustil byznysmen Richard Benýšek. „S některými lidmi v té straně být nechci,“ uvedl krátce na sociální síti, kde se mimo jiné také – na rozdíl od bývalým spolustraníkům – vymezuje proti vkládání veřejných peněz do soukromého projektu haly.
Občanští demokraté přirovnávají krajské město ke spící popelce, STAN uvádějí, že Olomouc ztrácí a podle Pirátů zase přešlapuje na místě. Změnit to nyní chtějí strany převážně jednotlivě, což je rozdíl oproti dosavadním partnerstvím, kdy i Starostové kandidovali se Zelenými.
Jediní, kdo zatím oznámili společnou koalici, byli v polovině května TOP 09, Česká pirátská strana a Strana zelených.
„Není tu jasný jeden blok, který by situaci ovládal. Menší strany si proto mohly říct ‚Uvidíme, kolik dostaneme‘. A tím, že máme proporční systém, dostanou tolik mandátů, kolik hlasů, a neriskují výrazné ztráty oproti tomu, kdyby byly v koalici,“ míní politolog.
Do svých třetích voleb půjde znovu samostatně hnutí spOLečně. Jeho předseda a zakladatel Robert Runták, jenž je známý působením na exekutorském úřadě v Přerově i vybudováním olomoucké galerie Telegraph, bude tentokrát na druhém místě. Minule byl nasazený jako čtvrtý, předtím šestý, do zastupitelstva ho zatím voliči neposlali.
Lokální politiku sleduje jen desetina voličů
Ačkoli bude mít před sebou Olomouc i sledovaná témata, jako pravidla parkování nebo možnou úpravu ceny v MHD, volební programy jsou zásadní jen pro část voličů.
„Z těch, kteří chodí k volbám, sleduje lokální politiku zhruba deset procent, většina se ale bude rozhodovat podle celostátu. Týká se to hodně seniorů, lidí s nižším vzděláním, manuálně pracujících nebo v hůře placených službách. Platí to například pro velká paneláková sídliště, kde volební chování kopíruje celostátní trendy,“ dodal Lysek s tím, že centrum města zase volí víc lokálně a středopravicové liberální strany, tedy mají daleko ostřejší konkurenci než třeba ANO a SPD.
O složení obecních zastupitelstev budou lidé rozhodovat ve volbách v pátek 9. a v sobotu 10. října. Ve stejném termínu budou voliči v kraji vybírat senátory v obvodech Olomouc a Přerov.