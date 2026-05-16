Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Ačkoliv dosud odolávalo všem snahám ochranářů i strážníků prase polapit, mělo výborně zmapované únikové cesty a utíkalo dírami v plotech, nakonec se chytilo do pasti políčené z palet.
„Majitelům zahrad jsem poradil, ať z palet udělají provizorní past a do ní nalíčí salát, protože vietnamské prase má rádo zeleninu. Přidali rohlíčky a pamlsky a ono to vyšlo, prase tam vlezlo,“ pochvaluje si zvířecí záchranář sobotní ranní akci, kdy prase našli chycené.
Jenže to nejhorší je teprve čekalo, museli ho odchytit. „Zpacifikovat prase, které si týdny užívalo svobodu a v zahrádkářské kolonii se mělo jako v ráji, bylo hodně složité. Skákalo, cvakalo zuby a bojovalo,“ vylíčil Csik, který do akce povolal i svou kolegyni s praxí veterinárního technika, jež pracovala právě i s prasaty.
„Na prase jsme hodili síť a poté ho zkušenými chvaty a hmaty zpacifikovali. Prase je rychlé a útočné a my musíme postupovat tak, abychom eliminovali zranění všech účastníků odchytu včetně samotného zvířete. Naštěstí to dopadlo dobře a nikoho nepokousalo,“ vylíčil Csik s tím, že sele poté putovalo rovnou do pytle a dnes už se seznamuje s osazenstvem pateřínské záchranné stanice. „Zahrádkáři dnes budou slavit. Děkuji jim za spolupráci,“ usmívá se Csik.
Sviňka skončila ve výběhu s dvěma kluky prasete divokého. „Okamžitě ji přijali a ona je taky. Během dvaceti minut vietnamské sele přetočilo cyklus své divokosti a už se chová naprosto normálně,“ pochvaluje si Csik.
Ačkoliv se majitelů přihlásilo hned několik, prase už zůstane v záchranné stanici. „Měl jsem asi osm telefonátů od lidí z Litovle, Uničova a širokého okolí, kteří tvrdili, že prase by mohlo být jejich. Když jsem jim však řekl, ať jdou nejdřív vyrovnat škody zahrádkářům a pak se domluvíme na předání, tak najednou už nikoho nebylo,“ glosuje Csik.
Litovelský zahrádkář, který dal na sociální sítě fotky zničených záhonů s jahodami, cibulí a další zeleninou, si oddychl. „Sousedi mají psy, takže prasátko si oblíbilo především naši zahradu a chodilo opravdu pravidelně. Zahrada vypadala šíleně, ale česnek mu nechutnal, ten přežil,“ vypověděl majitel zahrady Karel Coufal.
Právě do jeho pasti z palet se sele chytilo. „Políčeno bylo několik dní, ale chytilo se až v noci na dnešek. Dával jsem mu tam čerstvé pamlsky, hlavně salát, jablka a chleba,“ popsal zahrádkář. Jakmile prase vlezlo dovnitř, zaklaply se za ním klackem podepřená dvířka a bylo to. „Ráno jsme našli prase uvnitř. Jsme za to rádi, úroda byla v ohrožení,“ uzavírá Coufal, který o úspěšném odchytu informoval dnes na sociálních sítích stylem „Tak jsme si tu „sviňu“ konečně ulovili.“