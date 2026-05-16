Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Lenka Muzikantová
  13:42aktualizováno  13:42
„Zahrádkáři mohou slavit. Dnešním dnem je konec teroru a nastává klid a mír,“ glosoval šéf Záchranné zvířecí stanice v Bílé Lhotě-Pateříně u Litovle na Olomoucku Ondřej Csik úspěšný odchyt vietnamského prasete, které skoro měsíc terorizovalo zahrádkáře v Litovli na Komárově poblíž autobusového nádraží a ničilo jim záhony.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ačkoliv dosud odolávalo všem snahám ochranářů i strážníků prase polapit, mělo výborně zmapované únikové cesty a utíkalo dírami v plotech, nakonec se chytilo do pasti políčené z palet.

„Majitelům zahrad jsem poradil, ať z palet udělají provizorní past a do ní nalíčí salát, protože vietnamské prase má rádo zeleninu. Přidali rohlíčky a pamlsky a ono to vyšlo, prase tam vlezlo,“ pochvaluje si zvířecí záchranář sobotní ranní akci, kdy prase našli chycené.

Toulavé sele, které ničilo úrodu, už chytili
Toulavé vietnamské prase, které téměř měsíc ničilo zahrádkářům v Litovli záhony, se podařilo odchytit do improvizované pasti ze salátu a palet
Toulavé vietnamské prase, které téměř měsíc ničilo zahrádkářům v Litovli záhony, se podařilo odchytit do improvizované pasti ze salátu a palet
Toulavé vietnamské prase, které téměř měsíc ničilo zahrádkářům v Litovli záhony, se podařilo odchytit do improvizované pasti ze salátu a palet
Toulavé vietnamské prase, které téměř měsíc ničilo zahrádkářům v Litovli záhony, se podařilo odchytit do improvizované pasti ze salátu a palet
14 fotografií

Jenže to nejhorší je teprve čekalo, museli ho odchytit. „Zpacifikovat prase, které si týdny užívalo svobodu a v zahrádkářské kolonii se mělo jako v ráji, bylo hodně složité. Skákalo, cvakalo zuby a bojovalo,“ vylíčil Csik, který do akce povolal i svou kolegyni s praxí veterinárního technika, jež pracovala právě i s prasaty.

Zahrádkáře terorizuje sele. Už týdny jim ničí záhony a požírá úrodu

„Na prase jsme hodili síť a poté ho zkušenými chvaty a hmaty zpacifikovali. Prase je rychlé a útočné a my musíme postupovat tak, abychom eliminovali zranění všech účastníků odchytu včetně samotného zvířete. Naštěstí to dopadlo dobře a nikoho nepokousalo,“ vylíčil Csik s tím, že sele poté putovalo rovnou do pytle a dnes už se seznamuje s osazenstvem pateřínské záchranné stanice. „Zahrádkáři dnes budou slavit. Děkuji jim za spolupráci,“ usmívá se Csik.

Sviňka skončila ve výběhu s dvěma kluky prasete divokého. „Okamžitě ji přijali a ona je taky. Během dvaceti minut vietnamské sele přetočilo cyklus své divokosti a už se chová naprosto normálně,“ pochvaluje si Csik.

Ačkoliv se majitelů přihlásilo hned několik, prase už zůstane v záchranné stanici. „Měl jsem asi osm telefonátů od lidí z Litovle, Uničova a širokého okolí, kteří tvrdili, že prase by mohlo být jejich. Když jsem jim však řekl, ať jdou nejdřív vyrovnat škody zahrádkářům a pak se domluvíme na předání, tak najednou už nikoho nebylo,“ glosuje Csik.

Agresivní bobr si dělal nárok na soukromý rybník, napadl psa i dívku

Litovelský zahrádkář, který dal na sociální sítě fotky zničených záhonů s jahodami, cibulí a další zeleninou, si oddychl. „Sousedi mají psy, takže prasátko si oblíbilo především naši zahradu a chodilo opravdu pravidelně. Zahrada vypadala šíleně, ale česnek mu nechutnal, ten přežil,“ vypověděl majitel zahrady Karel Coufal.

Právě do jeho pasti z palet se sele chytilo. „Políčeno bylo několik dní, ale chytilo se až v noci na dnešek. Dával jsem mu tam čerstvé pamlsky, hlavně salát, jablka a chleba,“ popsal zahrádkář. Jakmile prase vlezlo dovnitř, zaklaply se za ním klackem podepřená dvířka a bylo to. „Ráno jsme našli prase uvnitř. Jsme za to rádi, úroda byla v ohrožení,“ uzavírá Coufal, který o úspěšném odchytu informoval dnes na sociálních sítích stylem „Tak jsme si tu „sviňu“ konečně ulovili.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Konec prasečího teroru. Sele zahrádkáři chytili do pasti ze salátu a palet

Toulavé sele, které ničilo úrodu, už chytili

„Zahrádkáři mohou slavit. Dnešním dnem je konec teroru a nastává klid a mír,“ glosoval šéf Záchranné zvířecí stanice v Bílé Lhotě-Pateříně u Litovle na Olomoucku Ondřej Csik úspěšný odchyt...

16. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Olomoucká Pevnost pozvání zve na výstavu oceánů a přednášky o mořské biologii

ilustrační snímek

Do světa oceánů se mohou prostřednictvím výstavy, tematických víkendových dílen i série přednášek odborníků ponořit návštěvníci olomouckého interaktivního...

16. května 2026,  aktualizováno 

Asia Express míří do historického finále. Kdo má největší šanci a kde poslední díl sledovat

Do Česka přichází celosvětově úspěšný dobrodružný formát Asia Express!

Napětí vrcholí. Dobrodružná reality show Asia Express se po týdnech dramatických soubojů, extrémních podmínek a vypjatých emocí blíží do svého historicky prvního finále. Devět párů se vydalo na cestu...

16. května 2026

Sníh na hřebenech Krkonoš roztál, lanovka na Černou horu začala jezdit denně

ilustrační snímek

Sníh, který nejvyšší partie Krkonoš zasypal v noci na pátek, již roztál. Dnes v Krkonoších zahájila denní provoz letní sezony kabinová lanovka z Janských Lázní...

16. května 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomouc hostí největší Běh pro Paměť národa, podpoří vzpomínky pamětníků

ilustrační snímek

V běžeckou trať se příští sobotu promění Smetanovy sady v Olomouci, kde se odehraje tradiční charitativní akce Běh pro Paměť národa. Její výtěžek podpoří...

16. května 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Na Vysočině přibývají knihobudky. Jsou zdrojem čtiva, ale i cílem výletů

O oblibě koníkovské knihobudky svědčí i její naplněnost, která je nyní na...

Vášnivým čtenářům není třeba knihobudky představovat, dnes už totiž fungují ve většině větších měst na Vysočině. Není však úplně obvyklé, aby se takový zdroj duševní potravy skrýval téměř v každé...

16. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Mladých na úřadu práce výrazně přibylo, absolventům konkuruje AI

ilustrační snímek

Na úřadech práce letos razantně přibylo mladistvých a čerstvých absolventů škol, kteří navíc hůře hledají práci. Například středočeské úřady práce jich podle nejnovějších dat ke konci dubna evidovaly...

16. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Větrné elektrárny ve Vrančicích na Příbramsku nebudou, lidé je odmítli v referendu

Větrné turbíny poblíž silnice U.S. Route 77 v jižním Texasu v Lyfordu (6. února...

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá z informací...

16. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Ostravská galerie PLATO slaví deset let víkendovým přespáním v zahradě

ilustrační snímek

Ostravská galerie PLATO, která se zaměřuje na prezentaci současného umění, připravuje víkendový program, jehož součástí bude i přespání v galerijní zahradě....

16. května 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Tvůrci mohou přihlašovat své filmy na další ročník Sportfilmu v Liberci

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Sportfilm začal přijímat přihlášky od tvůrců sportovních filmů pro soutěžní část 29. ročníku. Čas na přihlášení svých snímků mají do 1....

16. května 2026  7:10,  aktualizováno  7:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jeseník zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení, označí 2400 sloupů

ilustrační snímek

Jesenická radnice zavede chytrou evidenci veřejného osvětlení. Přibližně 2400 sloupů dostane své číslo a vlastní trvalý identifikační štítek s QR kódem, který...

16. května 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.

16. května 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.