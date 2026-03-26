Konference obecních policií v Olomouci s 300 diváky čelila simulovanému útoku

Simulovaný útok noži a následný zásah policie zažili dnes návštěvníci mezinárodního setkání obecních policií v Olomouci. Ukázka přiblížila postupy při ochraně takzvaných měkkých cílů a podle organizátorů neměla v podobném rozsahu na živé konferenci obdoby. Útok pachatelů sledovalo téměř 300 účastníků, kteří byli jeho diváky i aktéry. Akce v budově olomoucké právnické fakulty neomezila výuku.
Scénář zahrnoval útok dvou pachatelů vyzbrojených noži. Incident začal u vchodu fakulty a následně se přesunul do sálu s téměř 300 lidmi. Figuranti sehráli zraněné i oběti, zatímco policisté z prvosledových hlídek útočníka zneškodnili a záchranáři poskytovali pomoc. "Přišli ze dvou stran, aby oběti neměly možnost útěku, u těchto pachatelů je většinou plánovitost a promyšlenost obrovská. Stalo se to i na Filozofické fakulty v Praze, že se pachatel několikrát vrátil do jedné místnosti," uvedl vedoucí odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jan Grmolenský.
Policejní prvosledová hlídka, která k olomoucké právnické fakultě přijela, se snažila především zneškodnit útočníky. I proto minula zraněné a oběti. "Policie musí jít hned po pachateli, aby nezranil či nezabil další osoby. Pokud nejsou eliminováni pachatelé, policista v prvním sledu neposkytuje pomoc. Až je objekt prohlášen za čistý, jsme schopni pustit ke zraněným zdravotnickou pomoc," doplnil Grmolenský. Do jejich příjezdu mohou poskytnout neodkladnou pomoc také policisté, kteří jsou vybaveni zdravotnickým materiálem pro ošetření život ohrožujících zranění.
Zakomponování dynamické ukázky podle pořadatelů konference podtrhlo jedno z hlavních témat tohoto největšího mezinárodního setkání obecních a městských policií ve střední Evropě. Tím je zajištění bezpečnosti ve veřejném prostoru, zejména ochrana měkkých cílů. "Obecně lze říci, že konference jsou typickým příkladem měkkého cíle. Jedná se o místo, mnohdy ve veřejném prostoru, s vysokou koncentrací osob, s určitou větší či menší úrovní zabezpečení proti násilným útokům," uvedl vedoucí odboru služby pořádkové policie. Podle něj je navíc univerzitní prostředí typickým rizikovým místem, kde k obdobnému incidentu může dojít a bohužel i dochází.
Organizátoři konference uvedli, že o netradiční program byl v bezpečnostní komunitě značný zájem. Podle dostupných informací se nic podobného v takovém rozsahu na skutečné konferenci zatím neuskutečnilo, doplnil manažer konference Pavel Boháč.