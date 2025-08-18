Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Dalibor Maňas
  11:22aktualizováno  11:22
Prostějovský divadelník Konrád Polák, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul při leteckých manévrech v jižních Čechách v roce 1926. Polák totiž jeho hrob adoptoval a nechal opravit.
Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který...

Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který tragicky zahynul při leteckých manévrech v roce 1926. Na jeho renovaci se podílel kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová. | foto: Konrád Polák

Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který...
Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který...
Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který...
Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který...
9 fotografií

Umělecký šéf, režisér a herec loutkového Divadla Plyšového Medvídka Konrád Polák se rozhodl, že na prostějovském hřbitově vytvoří místo, kde si mohou lidé připomenout osobnost, která zahynula ve službě zemi.

„Šel jsem jednou prostějovským hřbitovem a všiml si pomníku mladého letce, poručíka Josefa Holoubka, který tragicky zesnul při manévrech v jižních Čechách. Hrob byl už padesát let opuštěný a zřejmě čekal na nového majitele. Tak jsem si ho adoptoval,“ přiblížil začátek příběhu.

Umělce překvapila nízká cena pronájmu opuštěných hrobů. „Maminka mé ženy obnovovala po desíti letech smlouvu na pronájem místa posledního odpočinku zesnulých rodičů. Při placení mě překvapila relativně nízká částka pronájmu místa za hrob. Napadlo mě najít hrob, který by souvisel s armádou, s lidským příběhem a vytvořit ‚vzpomínkové místo‘ na lidi, kteří sloužili své vlasti,“ přiblížil.

Letec z Hané pomáhal rudoarmějcům v boji s nacisty, komunisté ho degradovali

O hrobu poručíka Holoubka přitom Polák věděl již pár let. „Díky toulkám hřbitovem. Leží nedaleko pietního místa letců RAF, které rád navštěvuji. Zašel jsem na správu hřbitova, tam mi řekli, že hrob nemá již půlstoletí majitele. Chtěl jsem podepsat smlouvu a zaplatit, ale to odpoledne byl výpadek proudu, a navíc na správě hřbitova se uklízelo po malování, tak jsem se, jako za starých časů bez počítačů, domluvil na rezervaci a o týden později šel smlouvu podepsat,“ řekl.

„S trochou nadsázky by se dalo říct, že jsem zažil pár bezesných nocí, aby mi místo někdo na poslední chvíli nevyfoukl. Ale co se má stát, stane se, tak vše dopadlo jak mělo a mohli jsme se pustit do oprav,“ přiznal své obavy.

Pomník opravoval voják

Na opravě hrobu prvorepublikového letce se podílelo několik odborníků. „Na kamenické práce jsem oslovil bývalého vojáka z povolání Pavla Rosberga, který se několik let věnuje úspěšně kamenické práci. Sloužil jsem jako voják základní vojenské služby stejně jako on u hloubkového průzkumu u zelených baretů v Prostějově,“ popsal.

„Se svářečskými pracemi na váze ze staré nábojnice nám pomohl jeho bratr, též sloužil ve stejném roce jako já. Takže byla to ve výsledku spolupráce tří zelených baretů,“ prozradil.

Polák nejprve nastínil kameníkovi svou představu obnoveného hrobu. „Udělali mi návrhy, jak by to mohlo v praxi vypadat, pak jsme dlouze konzultovali. A zapojil se do toho opravdu velmi srdečně,“ popsal spolupráci Polák.

Z desátníka poručík...

Na původním hrobě se ovšem dochovala jen část fotografie pozorovatele Josefa Holoubka. „Oslovil jsem grafičku Alžbětu Hanzlovou. Důležité bylo, že byl zachován obličej. Uniformu z dvacátých let jsme použili z obrazu jiného vojáka, který mám ve své sbírce. Byla mu upravena hodnost z desátníka na poručíka, detaily jsou vždy rozhodující. Výrobu obrázku pak zajišťoval Rosberg u firmy, která se tímto zabývá,“ naznačil divadelník.

Osamělý vlk má pomník v rodné vsi. Otaslavice si připomněly letecké eso

Podle Konráda Poláka se za adopcí ukrývá nejen jeho zájem o historii, ale také o lidské příběhy. „Zájem o historii sehrál svou roli,“ přiznal. „Ale nejen o historii, ale o lidské příběhy, které historii píšou.“

„Sbírám uniformy četnictva a policie od první republiky až do rozpadu ČSFR a řády a vyznamenání s dekrety. A vždy mě zajímalo, po kom daná věc je, co to bylo za člověka,“ doplnil.

„Důležité je, s čím danou věc děláte. Pokud je to, jak se říká, s čistým srdcem, dílu je od začátku požehnáno a jde všechno samo a lehce. Podle mediálního a pro mě nečekaného zájmu na sociálních sítích, by to mohlo inspirovat ostatní,“ prozradil.

Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který tragicky zahynul při leteckých manévrech v roce 1926. Na jeho renovaci se podílel kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová.
Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který tragicky zahynul při leteckých manévrech v roce 1926. Na jeho renovaci se podílel kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová.
Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který tragicky zahynul při leteckých manévrech v roce 1926. Na jeho renovaci se podílel kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová.
Konrád Polák z Prostějova adoptoval hrob poručíka Josefa Holoubka, který tragicky zahynul při leteckých manévrech v roce 1926. Na jeho renovaci se podílel kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová.
9 fotografií

Jistým vodítkem k adopci byl i příběh Polákovy rodiny. „Praděda Karel Korec sloužil císaři pánu a jeho rodině do trpkého konce. Je pohřben v hromadném hrobě ve Vídni, kde zemřel v nemocnici pár dní před koncem války. Zanechal po sobě ženu a tři syny. Jeden z nich byl dědeček Bohuslav, který se účastnil Bitvy o Moravskou Chrastovou v listopadu 1938 jako voják Československé armády,“ poznamenal divadelník.

„Pradědeček má pomník od vděčných občanů, jako řada dalších, na Konicku v rodném Slavíkově. Tyto pomníčky byly pro mě vždy velmi inspirativní,“ shrnul.

V profesním životě se Konrád Polák věnuje dětem. „Pracuji v loutkovém Divadle Plyšového Medvídka a naše činnost je zaměřena převážně na děti. Naše autorská tvorba dělá radost a vede k interakci a přemýšlení jak malého diváka, tak i jeho dospělého doprovodu už dvanáctou sezonu,“ prozradil.

Letecké neštěstí na manévrech v jižních Čechách

23. srpna 1926 se stala u obce Sviny nedaleko Veselí nad Lužnicí letecká nehoda (letoun Aero A 12.32), při které zahynuli pilot Michal Kopascik (též uváděn jako Kopačík nebo Kopáčik) a pozorovatel Josef Holoubek. Oba letci byli členy 1. leteckého pluku „kbelské letky“. Michal Kopascik byl pohřben na hřbitově v Šaľe. Josef Holoubek je pohřben v Prostějově. V listu Pozor vyšel 26. srpna 1926 článek o nehodě, která se stala během divizních manévrů v jižních Čechách. „V jižních Čechách konají se právě divizní manévry, při nichž, bohužel, došlo v pondělí 23. t. m. k velikému neštěstí, jež vyžádalo si životy dvou vojínů – letců. Toho dne při cvičení jednotek 10. pěší brigády v prostoru Veselí – Mezimostí – Jinín spolupůsobilo též dvoumístné letadlo A 12-32 letec. detachementu 1. leteckého pluku, umístěného po dobu závěrečných cvičení u 5. pěší divize v Jindřichově Hradci. Letadlo, konající při cvičení úlohu letouna pěchoty, manévrovalo po celou dobu cvičení bezvadně, až pojednou po 10. hodině dopoledne bylo asi ve výši 300 metrů v ostré zatáčce strženo prudkým nárazem větru po křídle do vývrtky, ze které nemohlo býti pilotem více vyrovnáno a zřítilo se na pole u obce Svinů a ihned po pádu se vzňalo a úplně shořelo. Oba letci přišli při tom o život,“ popsaly noviny a doplnily: „Poručík-pozorovatel pilot (rodák z Prostějova), který byl při pádu letadla vymrštěn do vzdálenosti 12 metrů, se zabil. Roztříštěna mu lebka a zpřeráženy mu údy. Neštěstí vyvolalo v celém okolí velké vzrušení.“
ZDROJ: Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, o něco dál se otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Zdrogovaný motorkář při honičce kličkoval mezi chodci, hlídka ho dopadla v řece

Jako smyslů zbavený prchal minulý týden před brněnskými strážníky mladík na elektrické motorce. Při jízdě nedbal na červenou, kličkoval mezi chodci na chodníku, úmyslně narazil do otevřených dveří...

18. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Polák, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  11:22

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil...

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Kat měl v hospodě vlastní stůl, líčí historik při procházce za utrpením trestanců

Ještě v druhé polovině 18. století stálo v Turnově popraviště. Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje provádí návštěvníky cestou trestance v ulicích Turnova.

18. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  11:05

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

Za vážnou nehodu, která se v neděli v noci stala mezi Horní Břízou a Žilovou na Plzeňsku, může zřejmě rychlá jízda teprve devatenáctiletého řidiče. Ten vyjel ze silnice, narazil do stromu a přejel...

18. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou koncem srpna opět historické vozy

Na vybraných linkách městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku pojedou o posledních dvou srpnových víkendech opět historické trolejbusy...

18. srpna 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Web se zlevněnými vouchery do Jeseníků zkolaboval. Desítky hodin čekání, štve zájemce

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:57

Červencová zpráva Bitget uvádí čistý příjem 461 milionu dolarů a 100 tisíc nových uživatelů funkce kopírování obchodů

18. srpna 2025  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyšetřovatelé s vycvičeným psem budou zjišťovat příčinu požáru v Červené Vodě

V Červené Vodě na Orlickoústecku dnes pokračuje likvidace nedělního požáru skladu sena a slámy v zemědělském areálu. Během dne tam přijedou vyšetřovatelé, aby...

18. srpna 2025  8:37,  aktualizováno  8:37

Nové Ano, šéfe! nové kuchaře nenaverbuje. Vrací se již za deset dní

Na obrazovky televize Prima se koncem léta po sedmileté pauze vrátí pořad Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem. Známý kuchař a hvězda televizních kulinářských show to zdůvodňuje tím, že gastronomická...

18. srpna 2025  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.