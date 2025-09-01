Zpátky do kontejnerů. Poškozená škola má vizualizace, žáci se do ní však stále nevrátí

Rostislav Hányš, dmk
  10:52aktualizováno  10:52
Většina školáků v České Vsi na Jesenicku zahájí nový školní rok tak, jak skončili ten minulý: ve škole smontované z obytných kontejnerů. Budova školy totiž po loňské zářijové povodni utrpěla ohromné škody, které se podle starosty Petra Mudry zatím podařilo odstranit pouze z jedné pětiny.
Po 81 dnech od ničivých záplav se 3. prosince 2024 školáci Základní školy v...

Po 81 dnech od ničivých záplav se 3. prosince 2024 školáci Základní školy v České Vsi na Jesenicku dočkali nové budovy z kontejnerových modulů. Pro zhruba 200 žáků druhého stupně byla otevřena škola, která byla rekordně rychle postavena na hřišti v sousedství vytopené školy. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Vizualizace pavilonu školy v České Vsi, kterou zničily loňské zářijové povodně....
21 fotografií

„To hlavní nás teprve čeká. Připravujeme výběrové řízení v hodnotě kolem osmdesáti milionů korun. Naším přáním je, aby stavební práce začaly co nejdřív, ale urychlit celý proces projektování, povolení a výběru zhotovitele se v běžným podmínkách, které musíme splnit, nedá,“ postěžoval si starosta Mudra (nez.).

Mobilní školu má obec na smlouvu do konce začínajícího školního roku „Chtěli jsme být hotovi daleko dřív, ale s velkou pravděpodobností vše nestihneme ani do zahájení příštího školního roku 2026/2027,“ předpokládá Mudra.

3. prosince 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pro obec to znamená komplikace. V takovém případě bude muset radnice žádat majitele kontejnerů o prodloužení zápůjčky. „O kontejnery je pořád velký zájem, takže teď nevíme, jestli nám v případě potřeb majitel ještě vyhoví,“ přemítá starosta.

České Vsi by se prodloužení stavebních prací na opravách kamenné školy také prodražily. Do konce nového školního roku totiž platí náklady na provoz a pronájem stát z povodňových dotačních titulů. Jenže to v červnu 2026 skončí a pak bude muset případný pronájem a provoz hradit obec. „Nejsou to malé peníze, ale museli bychom si s tím poradit,“ říká Mudra.

Plnohodnotná náhrada, míní ředitel

Podle něho je velká škoda, že zakázku na opravy školy nejde rozdělit na dílčí zakázky. „Byli bychom mnohem dál. Je tady řada šikovných firem, které by je dokázaly udělat, ale takovou rozsáhlou komplexní opravu nezajistí,“ vysvětlil. Zároveň starosta poukázal na to, že i generální dodavatel nechá udělat řadu dílčích částí subdodavetele.

Extrémní povodně 2024

Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody. (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody (19. září 2024)
Opava, úklid města po odpadnutí povodňové vody. (19. září 2024)
394 fotografií

Ředitel školy Filip Worm nevidí v prodloužení lhůt žádnou komplikaci. „Kontejnerová škola je plnohodnotná náhrada, výuka tam není nijak omezená, takže v tom problém určitě není. Pro budoucnost je ale důležité, že opravy se připravují velmi pečlivě a škola, která stojí přes šedesát let, bude po opravách moderním zařízení,“ ujistil ředitel.

Podobně vidí delší lhůty i předsedkyně Rady rodičů Jarmila Klohnová. „Ani by nebylo dobré za každou cenu nějak spěchat. Děti jsou v kontejnerové škole spokojené a je dobře, že se opravy udělají opravdu pečlivě. Potom budeme mít krásnou školu na desítky dalších let,“ řekla Klohnová.

Místo zdí prosklené příčky

Návrh, jak by škola měla vypadat, připravil architekt Tomáš Pospíšil. „Jde o to vytvořit dětem příjemné prostředí. Místo zdí oddělujících třídy od chodby budou prosklené příčky. Tím se celý prostor otevře a zpřehlední. Děti budou mít nově také vstup do vnitrobloku mezi pavilony,“ popsal Pospíšil.

Vizualizace pavilonu školy v České Vsi, kterou zničily loňské zářijové povodně....
Vizualizace pavilonu školy v České Vsi, kterou zničily loňské zářijové povodně. Žáci se tam nyní učí v třídách postavených z obytných modulů. (1. září 2025)

Pracoval také s nábytkem. „Nový nábytek bude mobilní, takže ve třídě bude možné udělat během krátké chvíle oddělené prostory a výuka se poměrně rychle může rozdělit do skupinek,“ doplnil architekt.

Strážníci dohlíželi na první cestu do školy

První zářijový den pomáhali s přecházením dětem u olomouckých škol strážníci. „Po celý školní rok vykonávají dohled u téměř dvou desítek škol, která se nacházejí v blízkosti frekventovaných silnic, a zastavují před přechody pro chodce přijíždějící vozidla, aby dětem umožnili bezpečné přejití přes vozovku při cestě do školy i ze školy,“ sdělil mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Dnes se akce zúčastnily téměř tři desítky strážníků. „Školákům připomínali zásady bezpečného chování v silničním provozu, zejména v souvislosti s přecházením vozovky, a jako malou pozornost jim předávali školní rozvrhy s policejní tématikou,“ popsal mluvčí.

Strážníci upozorňují řidiče, aby v místech, kde se u základních a mateřských škol nacházejí přechody, byli více obezřetní. „Musí se věnovat jen řízení vozidla, a ne ovládání svého telefonu nebo autorádia, protože samotné děti jsou ještě mnohdy myšlenkami v ‚prázdninovém‘ režimu a nevěnují pozornost svému okolí,“ doplnil Čunderle.

