ANO a SPD za šéfa kontrolního výboru vybraly lídra Stačilo! Bude brát sto tisíc

Návrh ANO a bloku kolem SPD (hnutí kandidovalo spolu s Trikolorou, PRO a Svobodnými), aby se stal Šulda placeným předsedou patnáctičlenného kontrolního výboru, se na pondělním jednání krajského zastupitelstva nelíbil například Ivo Slavotínkovi (za KDU-ČSL v koalici Spojenci24 s vámi).

„Domníváme se, že předseda kontrolního výboru je v demokracii jedna z důležitých protivah, má vyvažovat krajskou radu. Má to být člověk, který na ní není svým příjmem závislý, ale tento návrh zavání jeho přímou existenční závislostí. Protože bez hlasů ANO a SPD by Ludvík Šulda placenou pozici nezískal,“ řekl Slavotínek, v minulém volebním období první náměstek hejtmana.

„Z našeho pohledu se komunisté nebo koalice Stačilo! stávají jakýmsi dalším členem koalice, příjmovou závislostí budou mít přímou vazbu na její rozhodnutí, která bude formulovat. Myslíme si, že je to špatně a oslabuje to kontrolní funkci tohoto orgánu i demokracii,“ vyzval Slavotínek koalici k přehodnocení jejího kroku.

Připomenul také, že v uplynulých čtyřech letech koalice nabídla kontrolní výbor „skutečné opozici“ z hnutí ANO, jmenovitě Vladimíru Lichnovskému.

„Nemuseli jsme mu schvalovat plat. Byl zcela svobodný, jak se v pracovní pozici realizovat,“ podotkl Slavotínek. Na sociální síti situaci už před jednáním označil za politický klientelismus a trafiku.

Připojil se k němu i bývalý hejtman Josef Suchánek (STAN), jenž položil Lichnovskému dotaz, zda mu ve funkci předsedy výboru překáželo, že neměl stotisícový plat.

Přišel rovněž s protinávrhy, aby předsednictví kontrolního výboru zůstalo neuvolněným postem, tedy nikoli „na plný úvazek“, a aby byla role svěřena hnutí STAN jakožto nejsilnějšímu opozičnímu zastupitelského klubu. Konkrétně navrhoval starostu Konice Michala Obrusníka.

Hejtman: Ta funkce si zaslouží uvolněný post

První náměstek hejtmana Lichnovský připomenul, že rozhodnutí o uvolněné, či neuvolněné funkci je zcela na vládnoucí garnituře.

„Zvládl bych ji v obojím módu a nemělo by to vliv na to, zda bych byl, či nebyl zavázán vládnoucí koalici, jak predikuje kolega Slavotínek. V některých krajích je tato funkce uvolněná, v některých neuvolněná. Byl jsem připraven vykonávat ji nezávisle a s plnou vervou, otázka platu nebyla na stole,“ reagoval. Suchánek.

Rozpočet počítá se schodkem 1,7 miliardy Olomoucký kraj bude příští rok hospodařit s příjmy 8,5 miliardy korun, jež jsou ve srovnání s rozpočtem schváleným na letošní rok vyšší o 8,3 procenta, výdaje mají vzrůst o pětinu na 10,2 miliardy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který schválilo krajské zastupitelstvo. Schodek téměř 1,7 miliardy hejtmanství pokryje pomocí finančních přebytků z předchozích let. Daňové příjmy kraje mají příští rok vzrůst o 8,5 procenta na 7,7 miliardy, autoři návrhu při jejich odhadu vyšli ze srpnové predikce ministerstva financí. Výdaje odborů krajského úřadu vzrostou o třetinu na 1,6 miliardy, výdaje na příspěvkové organizace jsou zvýšeny o 6,4 procenta na 4,7 miliardy. Na dopravní obslužnost je vyčleněno 2,2 miliardy, což je o desetinu víc, dotace se zvýšily o 36 procent na 752 milionů a na opravy a investice půjde necelých 3,1 miliardy, což představuje meziroční nárůst 39 procent. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) předchozí vedení kraje, jež vládlo do října, počítalo se zapojením 1,3 miliardy korun z přebytků, nová koalice ANO a SPD částku zvýšila o 600 milionů. Peníze navíc jsou určeny hlavně na obnovu záplavami postiženého Jesenicka a Šumperska. (ČTK)

Zdůraznil nicméně, že plat by neměl ovlivňovat nezávislost funkce. „Vyjádření pana Lichnovského znamená, že ho finanční benefit neomezoval v jeho práci. Tvoříme systém a ten je takový, že předsedou kontrolního výboru je nezávislý opoziční zastupitel,“ řekl bývalý hejtman.

„Nemáme tvořit pravidla podle toho, jestli někdo bude dobře spolupracovat s radou, dalo by se to označit i ostřeji. Ale máme vytvářet prostředí k nezávislé kontrolní činnosti orgánu, který je k tomu ze zákona stanoven,“ dodal.

Jeho kolega ze STAN Michal Ondra krajské radě vytkl, že zatěžuje rozpočet a peníze by mohla využít smysluplněji.

„Pokud rada někomu dává uvolněnou funkci v řádu sto tisíc měsíčně, co od takového člověka očekává? Průměrný plat v Olomouckém kraji je 40 tisíc a nějaké drobné,“ připomenul.

Šulda už dříve kontrolní výbor vedl

„Rozhodli jsme se tak proto, že bude plnit roli kontrolního výboru. Předpokládáme, že když bude funkce uvolněná, přeci jen bude mít daný člověk plno prostoru, aby ji vykonával naplno. Věříme, že kolegové Lichnovský i Obrusník by byli schopni vykonávat ji při své práci, ale myslíme si, že si zaslouží uvolněný post,“ hájil krok hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Žádný z protinávrhů poté nebyl přijat, v hlasování o svém jmenování se Šulda zdržel a do debaty se nezapojil.

Jak název napovídá, kontrolní výbor dohlíží na činnost krajské samosprávy, prověřuje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem a plní úkoly, pokud mu je zastupitelstvo svěří.

Šulda už předsedou tohoto výboru byl, a to ve volebním období 2016 až 2020, kdy byli komunisté jednou ze dvou opozičních stran s nejvíce mandáty. Výbor se za tu dobu sešel na 19 jednáních.

Uvolněného předsedu kontrolního výboru má nyní například Kraj Vysočina, jemuž vládne koalice ANO, SOCDEM a SPD. Také tam jde o zástupce Stačilo!, jež přitom není nejsilnějším opozičním hlasem. Kritika za placené předsednictví dalších výborů pak zazněla mimo jiné na zastupitelstvech v Pardubickém či Královéhradeckém kraji.