V olomoucké zoo se narodila dvojčata kosmanů, mláďata váží jen pár gramů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:12aktualizováno  13:12
Teprve loni začala zoo v Olomouci chovat kosmany zakrslé východní, tedy vůbec ty nejmenší opice na světě. Přesto se už na konci letošního ledna radují místní zoologové z nového přírůstku do rodiny - samice kosmana porodila dvojčata. Dospělý kosman zakrslý váží zhruba sto gramů, narozená mláďata ovšem pouze pět až sedm gramů.
„Neuplynul ani rok a tento pár kosmanů se stal chovným, z čehož máme velkou radost. Samice přivedla na svět dvojčata. I přesto, že rodiče nemají zkušenosti, tak se péče o dvě narozená mláďata zhostili velmi dobře,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.

Kosmani zakrslí patří k drápkatým opicím, jelikož mají přeměněné nehty na drápky. „Jsou nejmenšími žijícími opicemi na světě s pro ně typickou dlouhou a jemnou srstí šedorezavé barvy. Obývají jihoamerické deštné lesy, ale životní prostředí jim mizí před očima,“ uvedla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Fotky mláďat aktuálně nejsou k dispozici. „Mláďata jsou přitisknutá k tělu dospělých kosmanů, takže nejdou vidět. A navíc, aby měla matka s mláďaty klid, tak k nim nikdo nechodí, čili ani není možné je vyfotografovat. A krátce po porodu příliš ze svého úkrytu nevylézají, tudíž nejdou moc vidět ani za sklem,“ informovala Gronská.

Návštěvníci zoo si tak budou muset počkat minimálně měsíc, než nové přírůstky v olomoucké zahradě uvidí.

Olomoucká zahrada chová od roku 2000 kosmany zakrslé západní, loni k nim přibyla východní – a ještě menší – varianta. „Od kosmana zakrslého západního se liší oblastí výskytu a zbarvením. Má bílé břicho a obývá druhou stranu řeky Maranón výhradně jen v Bolívii a Peru,“ podotkla Gronská.

I přes svůj malý vzrůst kosmani skáčou až do pětimetrové vzdálenosti. Nejoblíbenější druh potravy pro ně představuje stromová pryskyřice.

Kosmani zakrslí žijí v párech nebo malých rodinných skupinkách v korunách stromů, kde většinou rodí jedna vůdčí samice. Péči o mláďata zajišťuje samec nebo další členové rodiny, kteří je nosí na svých bedrech. Samice má na starost pouze kojení. Malé opičky se stávají častým úlovkem dravců a hadů. Ve volné přírodě se dožívají deseti až patnácti let.

Umí skočit až pět metrů. Olomoucká zoo se raduje z nejmenších opic na světě

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová zhruba 1800 zvířat 387 druhů. Zoologickou zahradu v roce 2024 navštívilo 377 359 lidí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

