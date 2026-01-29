„Neuplynul ani rok a tento pár kosmanů se stal chovným, z čehož máme velkou radost. Samice přivedla na svět dvojčata. I přesto, že rodiče nemají zkušenosti, tak se péče o dvě narozená mláďata zhostili velmi dobře,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.
Kosmani zakrslí patří k drápkatým opicím, jelikož mají přeměněné nehty na drápky. „Jsou nejmenšími žijícími opicemi na světě s pro ně typickou dlouhou a jemnou srstí šedorezavé barvy. Obývají jihoamerické deštné lesy, ale životní prostředí jim mizí před očima,“ uvedla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
Fotky mláďat aktuálně nejsou k dispozici. „Mláďata jsou přitisknutá k tělu dospělých kosmanů, takže nejdou vidět. A navíc, aby měla matka s mláďaty klid, tak k nim nikdo nechodí, čili ani není možné je vyfotografovat. A krátce po porodu příliš ze svého úkrytu nevylézají, tudíž nejdou moc vidět ani za sklem,“ informovala Gronská.
Návštěvníci zoo si tak budou muset počkat minimálně měsíc, než nové přírůstky v olomoucké zahradě uvidí.
Olomoucká zahrada chová od roku 2000 kosmany zakrslé západní, loni k nim přibyla východní – a ještě menší – varianta. „Od kosmana zakrslého západního se liší oblastí výskytu a zbarvením. Má bílé břicho a obývá druhou stranu řeky Maranón výhradně jen v Bolívii a Peru,“ podotkla Gronská.
I přes svůj malý vzrůst kosmani skáčou až do pětimetrové vzdálenosti. Nejoblíbenější druh potravy pro ně představuje stromová pryskyřice.
Kosmani zakrslí žijí v párech nebo malých rodinných skupinkách v korunách stromů, kde většinou rodí jedna vůdčí samice. Péči o mláďata zajišťuje samec nebo další členové rodiny, kteří je nosí na svých bedrech. Samice má na starost pouze kojení. Malé opičky se stávají častým úlovkem dravců a hadů. Ve volné přírodě se dožívají deseti až patnácti let.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová zhruba 1800 zvířat 387 druhů. Zoologickou zahradu v roce 2024 navštívilo 377 359 lidí.