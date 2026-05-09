Kostel sv. Vavřince v Přerově čeká další fáze rekonstrukce, přispěje i město

Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400.000 korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun.
Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni a město na ni přispělo 350.000 korun. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. "Navrhovaná dotace má být poskytnuta Římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pasů, doplnění spínacího systému a sanaci porušeného zdiva včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí," uvedl náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).
Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi ministerstva kultury a Olomouckého kraje. Pokud budou všechny zdroje schváleny, měla by být druhá etapa oprav zahájena ještě v letošním roce, doplnila mluvčí radnice.
Město Přerov podporuje obnovu kostela sv. Vavřince stojícího v blízkosti centrálního náměstí TGM dlouhodobě. Jen v letech 2019 až 2025 poskytlo na jeho opravy dotace v celkové výši 2,45 milionu korun. Peníze tehdy směřovaly na rozsáhlou opravu střechy.
Kostel zasvěcený mučedníku svatému Vavřinci byl postaven po roce 1256. Roku 1524 byl původní kostel podstatně přestavěn. V roce 1642, když švédská vojska dobyla Přerov, kostel i fara vyhořely. V letech 1722 až 1732 kostel prošel rozsáhlou barokní přestavbou, která mimo jiné znamenala i změnu původní orientace kostela a rozšíření. Přístavbou kaple Božího hrobu a novobarokní předsíně hlavního vchodu z let 1910 až 1912 byl svatostánek opět rozšířen.
Loni v červnu se ve věži kostela poprvé rozezněly dva nové zvony, které dal z finančních darů vyrobit spolek Přerovské zvony smíření. Odlity byly v listopadu 2022. První z nich, který nese jméno Jan Pavel, váží 1800 kilogramů a je věnován obětem poválečného masakru na Švédských šancích u Přerova, kde bylo zastřeleno 265 karpatských Němců, Maďarů a Slováků. Menší zvon, zasvěcený svatému Františkovi z Assisi, má 400 kilogramů.