Řidič čekal u přejezdu, najednou se mu auto rozjelo a narazilo do vlaku

Autor: stk
  13:32aktualizováno  13:32
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Řidiči stojícímu u přejezdu u Koutů nad Desnou na Šumpersku se samovolně rozjelo auto, podjelo závoru a následoval náraz do projíždějící vlakové soupravy. (14. listopadu 2026) | foto: Policie ČR

O štěstí v neštěstí může mluvit řidič, který se o víkendu na Šumpersku na moment přestal soustředit na ovládání svého auta, s nímž zastavil u přejezdu kvůli blížícímu se vlaku. Vůz se totiž rozjel do kolejí, na což šofér nestačil včas zareagovat. Skončilo to však pouze materiálními škodami.

Nehoda se odehrála v sobotu krátce po osmé hodině ranní na silnici I/44 na železničním přejezdu poblíž vlakové zastávky Kouty nad Desnou.

„Řidič osobního vozu jedoucí ve směru od Jeseníku se při čekání před zabezpečovacím zařízením s rozsvícenou výstrahou plně nevěnoval vozu, který se rozjel vpřed, podjel pod závorou a následně narazil do levého boku osobního vlaku bez cestujících, který zde prováděl posun,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Jakou chybu šofér udělal – zda například stál na brzdě a pak ji omylem pustil – policie neupřesnila.

Řidiči stojícímu u přejezdu u Koutů nad Desnou na Šumpersku se samovolně rozjelo auto, podjelo závoru a následoval náraz do projíždějící vlakové soupravy. (14. listopadu 2026)
Řidiči stojícímu u přejezdu u Koutů nad Desnou na Šumpersku se samovolně rozjelo auto, podjelo závoru a následoval náraz do projíždějící vlakové soupravy. (14. listopadu 2026)
Řidiči stojícímu u přejezdu u Koutů nad Desnou na Šumpersku se samovolně rozjelo auto, podjelo závoru a následoval náraz do projíždějící vlakové soupravy. (14. listopadu 2026)
Řidiči stojícímu u přejezdu u Koutů nad Desnou na Šumpersku se samovolně rozjelo auto, podjelo závoru a následoval náraz do projíždějící vlakové soupravy. (14. listopadu 2026)
4 fotografie

Řidič ze srážky vyvázl bez zranění, povinná dechová zkouška měla u něj i strojvedoucího negativní výsledek. Provoz na trati musel být kvůli dořešení a zdokumentování nehody zhruba na hodinu přerušen.

„Hmotná škoda byla na voze odhadnuta na 30 tisíc korun a na vlaku na 50 tisíc,“ doplnila Zajícová.

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