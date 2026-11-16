Nehoda se odehrála v sobotu krátce po osmé hodině ranní na silnici I/44 na železničním přejezdu poblíž vlakové zastávky Kouty nad Desnou.
„Řidič osobního vozu jedoucí ve směru od Jeseníku se při čekání před zabezpečovacím zařízením s rozsvícenou výstrahou plně nevěnoval vozu, který se rozjel vpřed, podjel pod závorou a následně narazil do levého boku osobního vlaku bez cestujících, který zde prováděl posun,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Jakou chybu šofér udělal – zda například stál na brzdě a pak ji omylem pustil – policie neupřesnila.
Řidič ze srážky vyvázl bez zranění, povinná dechová zkouška měla u něj i strojvedoucího negativní výsledek. Provoz na trati musel být kvůli dořešení a zdokumentování nehody zhruba na hodinu přerušen.
„Hmotná škoda byla na voze odhadnuta na 30 tisíc korun a na vlaku na 50 tisíc,“ doplnila Zajícová.