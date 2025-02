Dealerka neplatila DPH za vozy ze zahraničí, připravila stát o téměř 42 milionů

Šílová podle obžaloby nakupovala v letech 2016 až 2018 v Olomouci a v Praze prostřednictvím různých společností ve větším množství auta z Německa, Rakouska a na Slovenska, která pak prodávala v Česku.

Při tomto podnikání ale neodváděla daň z přidané hodnoty, čímž ošidila stát o více než 41 milionů korun.

Jedna společnost již byla z obchodního rejstříku vymazaná, dvě dosud existují, do sbírky listin však roky nic nezakládají.

Šílová coby jednatelka firem přitom do účetnictví těchto společností zaváděla faktury za uskutečněná zdanitelná plnění na území České republiky. Obchody s jiným členským státem Evropské unie se tak jevily jako daňově neutrální.

„Aby se vyhnula placení DPH, namísto uskutečnění zdanitelných plnění využila uskupení složená z dříve založených společností, které byly v postavení takzvaných nastrčených společností. Už jsou vymazané nebo v likvidaci,“ uvedl dnes státní zástupce Karel Studený.

Za neodvedené peníze obžalovaná podle něj nakupovala další auta nebo dělala blíže neupřesněné obchody. Část použila k eliminaci DPH vzniklé z tuzemského prodeje vozidel.

Nastrčené figury

Ve firmách v postavení bílých koní figurovali podle obžaloby i lidé s trestní minulostí.

„Navenek působily jako daňově neutrální. Daňová přiznání k DPH však byla úmyslně nesprávná, a tedy v rozporu se zákonem. Obžalovaná si toho byla vědomá,“ uvedl státní zástupce.

Žena uznala způsobenou škodu, vypovídat však nechtěla. „Je mi to líto,“ řekla jen. Na dotaz soudu nicméně uvedla, že není v insolvenci a že ona, ani společnosti, nevlastní žádný majetek a nemá příjmy ani úspory. V současnosti pobírá rodičovský příspěvek na dceru.

Její obhájce také zmínil, že žena má šestiletého syna, jenž od narození trpí srdeční vadou, kvůli níž už musel podstoupit dvě operace a další ho čeká letos.

Šílové hrozí od pěti do deseti let vězení. Podle státního zástupce nicméně sjednaná dohoda o vině a trestu obsahuje tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 270 tisíc korun a zákaz činnosti na deset let. Firmy nejspíš čeká zrušení.

Škoda a dohoda

O schválení dohody bude soud rozhodovat ve čtvrtek ráno. Stejně tak o případném uhrazení škody.

Zástupkyně finančního úřadu soudu připomenula, že byl poškozen státní rozpočet. „Zdravotní stav syna obžalované je politováníhodný, ale nemělo by se odhlédnout od spáchaného skutku. Zkrácení daně je úmyslný trestný čin, dlouhodobě o své vůli krátila daňovou povinnost.“