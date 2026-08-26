Krádež kabelů na trati u Lipníku bude řešit krajský soud, obžalovaní se odvolali

Případem loňské krádeže kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na dvě desítky hodin zásadně omezila dopravu, se bude zabývat olomoucký krajský soud. Proti rozhodnutí přerovského soudu, který vynesl nepodmíněné tresty, se odvolali všichni tři obžalovaní. Spis byl na krajský soud zaslán v úterý, zjistila ČTK. Za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení soud mužům uložil tresty od jednoho roku a tří měsíců do 3,5 roku vězení a náhradu škody.
"V případu bylo podáno odvolání. Spis je již u pobočky olomouckého krajského soudu, odcházel tam tento týden v úterý," řekla dnes ČTK pracovnice soudu.
Případ se stal loni v listopadu v katastru Jezernice. Obžalovaní Ján Ištok, Martin Mirga a jeho syn Nikolas Mirga podle obžaloby odřezali pilou a odsekali sekerou zhruba dvě desítky metrů kabelů pod napětím a odnesli je do auta. Odřezáním kabelů drážní infrastruktury vyřadili z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. Jednalo se o šest návěstidel, dvě výhybky a 14 kolejových úseků, popsal škody žalobce Petr Klimeš.
Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla i do příjezdů a odjezdů vlaků po celé trase. Vlaky tehdy nabíraly velká zpoždění.
Muži byli ohroženi sazbou jeden rok až šest let vězení. Žalobce původně u nejmladšího z nich navrhoval podmíněný trest, soudce nakonec poslal do vězení všechny tři. "S ohledem na společenskou škodlivost je na místě ukládat trest nepodmíněný u všech tří obžalovaných," uvedl tehdy soudce Jan Rektor. Kromě nepodmíněného trestu jim soud uložil také náhradu škody ve výši 1,3 milionu korun, ve zbytku škody soud dopravce odkázal do občanskoprávního řízení.
Všichni tři obžalovaní se u soudu káli. Jejich obhájci tvrdili, že velkou roli hrála nevědomost a podcenění situace.