„Krádež kabelů vyřadila na jednom místě z provozu zabezpečovací zařízení. Kvůli tomu byl vyřazen z provozu šestikilometrový úsek. V současnosti probíhá na trati jednosměrný provoz po jedné koleji,“ sdělil Kavka.
Provoz je ale podle něj omezený. „Jedna kolej umožňuje propustnost pouze čtyři vlaky za hodinu a maximální rychlost je zde 30 kilometrů v hodině, takže dochází ke zpožděním v řádu desítek minut,“ řekl Kavka.
Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru
„Na obnově provozu na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se bude pracovat až do odpoledne, práce by měly být ukončeny přibližně mezi 16. až 18. hodinou. Správa železnic musí obnovit, napojit nebo opravit asi 400 metrů kabelů zabezpečovacího zařízení,“ uvedl Kavka. Upřesnil, že jde o kabely k veškerému zabezpečovacímu zařízení, což má vliv i na výhybky.
Pachatelé ohrozili projíždějící vlak
Případ krádeže kabelů policie vyšetřuje od nedělních 18:00. V neděli zadržela tři podezřelé muže, přeřezali 50 metrů kabelu a přerušili napájení návěstidel. „ Ohrozili přitom projíždějící vlak, který musel prudce brzdit,“ sdělila v pondělí mluvčí policie Miluše Zajícová.
Škoda dosud nebyla vyčíslena, pohybovat se bude ve statisících korun. Muži jsou podezřelí z krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, hrozí jim až pět let vězení.
Policii do katastru obce Jezernice kvůli poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru zavolal v neděli pracovník Správy železnic. „Na místě se nacházeli tři muži, kteří jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se prostor opustit. Na výzvu k zastavení řidič zastavil. Při prohlídce vozidla bylo v zavazadlovém prostoru nalezeno přibližně 50 metrů kabelu,“ uvedla policejní mluvčí.
Pachatelé podle policie zabezpečovací kabely přeřezali a přesekali, přerušili tak napájení návěstidel. „To způsobilo prudké brzdění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak, a současně ztratil informaci o stavu výhybek,“ doplnila Zajícová.
Všichni tři muži skončili v policejní cele, případ policie i nadále vyšetřuje. „Ráno ještě pořizovala z místa důkazní materiál,“ sdělil Martin Kavka.
Zpoždění zasáhla páteřní trať
Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranic Drahotušemi zhruba na dvě hodiny v neděli večer zastaven, přibližně kolem 20:00 byl provoz obnoven po jedné koleji.
Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Například podle informační tabule na olomouckém hlavním nádraží měly ranní dálkové vlaky více než hodinové zpoždění.
Regionální vlaky jsou kvůli komplikacím v dopravě nahrazeny autobusy, dálkové vlaky nabírají zpoždění v desítkách minut. Incident měl vliv na veškeré zabezpečovací zařízení, řekl Kavka.