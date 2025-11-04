Regionální vlaky nahradily kvůli komplikacím v dopravě autobusy, dálkové vlaky nabíraly obrovské zpoždění.
Muži byli zadrženi přímo na místě činu. „Všem bylo sděleno obvinění z přečinu krádež spáchaného ve spolupachatelství a zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení spáchaného ve spolupachatelství. Podle trestního zákoníku jim hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do šesti let,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Policisté trojici zadrželi v neděli večer v katastru obce Jezernice, v jejich autě našli na padesát metrů zabezpečovacího kabelu. Jejich odcizením muži přerušili napájení návěstidel a ohrozili projíždějící vlak.
Trojice přeřezala kabely a ohrozila projíždějící vlak, provoz na trati je obnovený
Kriminalisté původně trojici vyšetřovali pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Nakonec věc překvalifikovali na zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. „Místo pěti let jim tak hrozí vyšší sazba, a to až šest let vězení,“ vysvětlila Zajícová.
Před policií chtěli pachatelé ujet
Policii do katastru obce Jezernice kvůli poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru zavolal v neděli pracovník Správy železnic. Trojice mužů se nacházela na místě činu, jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se místo opustit. Na výzvu policie nakonec řidič zastavil, v kufru poté policisté našli přibližně 50 metrů kabelu.
Pachatelé podle policie zabezpečovací kabely přeřezali a přesekali, přerušili tak napájení návěstidel. „To způsobilo prudké brzdění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak a současně ztratil informaci o stavu výhybek,“ popsala policejní mluvčí.
Krádež kabelů významně ovlivnila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Lipníkem nad Bečvou a místní části Hranic Drahotušemi, doprava se tam v neděli v podvečer na dvě hodiny zcela zastavila, od nedělních 20.00 po následujících dvacet hodin vlaky jezdily sníženou rychlostí pouze po jedné koleji. Způsobilo to nejen komplikace v dopravě, ale i výrazná zpoždění spojů po celé páteřní trase, která spojuje Ostravu s Prahou.
Zaměstnanci Správy železnic museli obnovit, napojit nebo opravit po krádeži 400 kabelů zabezpečovacího zařízení. Provoz se jim podařilo obnovit v pondělí kolem 14.00.