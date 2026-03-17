Kraj investuje milion Kč do studie protipovodňové ochrany obcí v okolí Desné

Olomoucký kraj dá milion korun na přípravu studie zaměřené na zadržování vody v povodí řeky Desné a na posílení protipovodňové ochrany Šumperka a okolních obcí. K přípravě studie se dnes kraj zavázal podpisem memoranda se státním podnikem Povodí Moravy, Svazkem obcí údolí Desné a městem Šumperk. ČTK to dnes sdělil hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Studie bude rozdělená do dvou etap. "V první fázi odborníci pomocí matematického modelování posoudí navržená opatření, jejich účinnost a základní proveditelnost. Druhá etapa se podrobně zaměří na technické řešení suché nádrže Filipová," uvedl Okleštěk. Na financování studie se kromě kraje budou podílet také členové Svazku obcí údolí Desné a město Šumperk. Zpracovatele studie vybere Povodí Moravy. "Její zadání bylo před vyhlášením výběrového řízení odsouhlaseno všemi účastníky memoranda," podotkla hejtmanova náměstkyně Irena Blažková (ANO).
Potřebu nových protipovodňových opatření podle hejtmana ukázaly záplavy v září 2024, kdy velká voda zasáhla všechny obce v údolí Desné a způsobila škody za stovky milionů korun. V oblasti navíc chybí kapacity pro zadržení většího objemu vody. Navržená opatření mají navázat na připravovanou protipovodňovou ochranu obcí Rapotín a Vikýřovice, která by měla zvládnout až padesátiletou vodu.
Převedení stoleté povodně přes území obcí v okolí Desné jen za pomocí liniových opatření, jako jsou hráze a zídky, není podle generálního ředitele Povodí Moravy Davida Fíny technicky proveditelné, protože by musela být budována do velké výšky. Odborníci proto navrhli kombinaci těchto prvků s retenčními prostory. "K zadržení a transformaci povodňových průtoků by tak měly sloužit suché nádrže na řece Desné v katastru Velkých Losin a řece Mertě v katastru obce Sobotín, jejichž vliv a význam bude posouzen na základě nových hydrologických dat a aktualizovaných zaměření. Posouzeny budou také různé kombinace těchto retenčních prvků tak, aby byla stanovena nejoptimálnější varianta řešení," uvedl Fína.
Zvažována byla také nádrž Annín na Hučivé Desné, která bude do modelového posouzení rovněž zahrnuta, stejně jako podíl přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně na zadržení vody v oblasti. Vybudování dostatečných retenčních prostorů je podle Fíny důležité pro zvýšení ochrany obcí, které by pak měly být v ideálním případě ochráněny i před stoletou povodní.