Kraj se dohodl s Agelem na začlenění jesenické nemocnice do společného podniku

Do chystaného společného podniku Olomouckého kraje a skupiny Agel, který má od roku 2027 zajistit provoz krajských nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku, má být začleněna i Nemocnice AGEL Jeseník. Kraj se na tom dohodl se společností Agel, která jesenickou nemocnici vlastní a provozuje. Návrh memoranda o zakomponování jesenické nemocnice do společného podniku příští týden projedná krajské zastupitelstvo. Novinářům to dnes po jednání krajské rady řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Jesenická nemocnice podle Oklešťka jako jediná zajišťuje lůžkovou péči v horském okrese Jeseník, a hraje tedy velmi důležitou roli ve zdravotní péči o místní obyvatele. "Požádali jsme proto společnost Agel, aby se zamyslela nad alternativou, že by i tato nemocnice byla začleněna do případného společného podniku. S Nemocnicí Agel Jeseník jsme se na tom shodli a návrh nyní budeme předkládat do zastupitelstva," uvedl Okleštěk.
Trojici krajských nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku má Agel v dlouhodobém pronájmu od roku 2007, dvacetiletá smlouva s hejtmanstvím vyprší v polovině roku 2027. Záměr založit se skupinou Agel miliardáře Tomáše Chrenka společný podnik loni v prosinci schválilo krajské zastupitelstvo. Podle hejtmanova náměstka Vladimíra Lichnovského (ANO) bude nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku dál vlastnit kraj, který je společnému podniku pronajme. Společnost Agel na oplátku poskytne svoje dlouholeté zkušenosti s provozem zdravotnických zařízení a zajistí investice.
Hejtmanství chce do společné firmy vložit majetek krajské společnosti Nemocnice Olomouckého kraje a závazky. Kraj má mít v podniku minoritní podíl, zatímco Agel se z pozice většinového majitele zaváže v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku investovat tři miliardy korun během deseti let. Zisk společné firmy má být hlavním zdrojem modernizace nemocnic.
Smlouvy mezi krajem a firmou Agel z roku 2007 podle nynější legislativy odpovídají koncesnímu modelu. Jejich prodloužení by podle odborníků proto mohlo způsobit komplikace ve veřejných zakázkách a zadávacích řízeních. Analýzy společností PricewaterhouseCoopers a Deloitte podle vedení kraje ukázaly, že varianta společného podniku je proveditelná, právně méně riziková a umožní navázat na dosavadní model fungování krajských nemocnic.
Za pronájem tří krajských nemocnic skupina Agel ročně platí zhruba pět desítek milionů korun. Firma Agel Středomoravská nemocniční, která nemocnice provozuje, předloni zvýšila tržby o 265 milionů korun na 3,782 miliardy korun. Její čistý zisk klesl o 65 milionů korun na 193 milionů korun. Skupina Agel provozuje v Česku 12 nemocnic, síť poliklinik, lékárny, laboratoře, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Agel působí také na Slovensku a Kanárských ostrovech.