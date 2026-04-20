Krajské zastupitelstvo schválilo vklad jesenické nemocnice do podniku s Agelem

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dnes schválilo záměr začlenit Nemocnici Agel Jeseník do společného podniku se skupinou Agel, který má od roku 2027 zajistit chod krajských nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku. Kraj se na tom dohodl s firmou Agel, která jesenickou nemocnici vlastní a provozuje. Jesenická nemocnice podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) jako jediná zajišťuje lůžkovou péči v horském okrese Jeseník, a hraje tedy velmi důležitou roli ve zdravotní péči o místní obyvatele.
O podmínkách jejího zakomponování do společného podniku bude kraj s firmou Agel dál jednat.
Trojici krajských nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku má Agel v dlouhodobém pronájmu od roku 2007, dvacetiletá smlouva s hejtmanstvím vyprší v polovině roku 2027. Záměr založit se skupinou Agel miliardáře Tomáše Chrenka společný podnik loni v prosinci schválilo krajské zastupitelstvo. Podle hejtmanova náměstka Vladimíra Lichnovského (ANO) bude nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku dál vlastnit kraj, který je společnému podniku pronajme. Společnost Agel na oplátku poskytne svoje dlouholeté zkušenosti s provozem zdravotnických zařízení a zajistí investice.
Hejtmanství chce do společné firmy vložit majetek krajské společnosti Nemocnice Olomouckého kraje a závazky. Kraj má mít v podniku minoritní podíl, zatímco Agel se z pozice většinového majitele zaváže v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku investovat tři miliardy korun během deseti let. Zisk společné firmy má být hlavním zdrojem modernizace nemocnic.
Smlouvy mezi krajem a firmou Agel z roku 2007 podle nynější legislativy odpovídají koncesnímu modelu. Jejich prodloužení by podle odborníků proto mohlo způsobit komplikace ve veřejných zakázkách a zadávacích řízeních. Analýzy společností PricewaterhouseCoopers a Deloitte podle vedení kraje ukázaly, že varianta společného podniku je proveditelná, právně méně riziková a umožní navázat na dosavadní model fungování krajských nemocnic.
Za pronájem tří krajských nemocnic skupina Agel ročně platí zhruba 50 milionů korun. Firma Agel Středomoravská nemocniční, která nemocnice provozuje, předloni zvýšila tržby o 265 milionů korun na 3,782 miliardy korun. Její čistý zisk klesl o 65 milionů korun na 193 milionů korun. Skupina Agel provozuje v Česku 12 nemocnic, síť poliklinik, lékárny, laboratoře, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Agel působí také na Slovensku a Kanárských ostrovech.