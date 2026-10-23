Krajský soud obdržel kvůli komunálním volbám v Olomouckém kraji deset stížností

Celkem deset stížností z šesti obcí obdržel krajský soud ke komunálním volbám v Olomouckém kraji. Lidé si v nich stěžují na okolnosti voleb v Želechovicích na Olomoucku, ve Veselíčku a v Měrovicích nad Hanou na Přerovsku, v Mikulovicích na Jesenicku, v Mohelnici na Šumpersku a v Koválovicích - Osičanech na Prostějovsku. Nejvíce z nich, celkem pět podání, napadá volby v Želechovicích, řekl dnes ČTK mluvčí ostravského soudu Igor Krajdl.
Lhůta k podání stížností uplynula dnes v 16:00, soud má na rozhodnutí 20 dní.
V Želechovicích napadli stěžovatelé otázku možného vniknutí do uzavřené volební místnosti v noci během volebních dnů. Stížnost podali zástupci uskupení Nezávislí pro rozvoj Želechovic a Prosperita Želechovic - nezávislí kandidáti. Starosta obce Antonín Hampl z vítězného uskupení Želechovice - naše obec, náš domov to pro ČTK odmítl, pečetě na volební urně podle něj porušeny nebyly. "Všechny stížnosti se týkají té samé věci - narušení uzamčení," uvedl mluvčí ostravského krajského soudu.
Ve Veselíčku na Přerovsku stížnost napadá volbu jednoho kandidáta, který je podle navrhovatele nedůvěryhodnou osobou, doplnil Krajdl. "V Měrovicích nad Hanou se namítá nátlak na kandidáty, aby se vzdali, přičemž dva z nich se skutečně před volbami vzdali. Podle navrhovatele to ovlivnilo složení zastupitelstva," uvedl mluvčí soudu.
V Mikulovicích podle soudu navrhovatel zpochybňuje způsob sčítání hlasů volební komisí, které podle něj trvalo nezvykle dlouho, přes deset hodin, a na místě se údajně pohybovali kandidáti jiných uskupení, kteří zajišťovali komisi občerstvení. Dnes doputovala na krajský soud také stížnost z Mohelnice, kde se namítá možné pochybení při sčítání hlasů. Obsahem stížností v obci Koválovice - Osíčany se soud nezabýval a odmítl ji z důvodu místní nepříslušnosti soudu. Obec je v okrese Prostějov, a patří tedy pod Krajský soud v Brně, dodal Krajdl. Podle informací na stránkách brněnského krajského soudu zde žádná stížnost z tohoto okresu podána nebyla.
Před čtyřmi lety krajský soud obdržel v souvislosti s komunálními volbami v Olomouckém kraji volební návrhy napadající platnost voleb v Bouzově, v Přáslavicích a Drahanovicích na Olomoucku a také v Jeseníku. Naproti tomu brněnský krajský soud, kam spadají správní záležitosti Prostějovska, tehdy žádný volební návrh neobdržel. V roce 2018 bylo stížností ohledně platnosti voleb v Olomouckém kraji podáno 15. Všechny soudy zamítly.