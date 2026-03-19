Podle policie se stal třiatřicetiletý muž postrachem obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku, neboť kradl hlavně tam nebo v blízkém okolí.
„Soustředil se převážně na staveniště, odkud si odnášel měděné elektrické kabely, které následně opaloval, aby získal měď. Takto jich odcizil téměř kilometr. Řádil také v zahrádkářské kolonii, odkud si odnesl několik metrů prodlužovacích kabelů,“ nastínila olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
|
„Dále také v obci vnikl na pozemek rodinného domu, kde si ze zahradního domku vzal dámské trekingové jízdní kolo, na němž z místa odjel. V jednom případě rovněž odcizil z budovy restaurace měděné dešťové svody, které stejně jako měděné kabely prodal do sběrny,“ dodala.
Muž na své zlodějské výpravy vyrážel převážně v noci, volil ovšem netradiční způsob přepravy, neboť se na místa činu většinou nechal dovézt taxíkem. Hodnota ukradených věcí byla vyčíslena na čtvrt milionu korun, dalších 20 tisíc činí účet za poškozený majetek.
„Policisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali získané informace a poznatky. Díky tomu se jim podařilo vytipovat osobu, která měla mít sérii vloupání na svědomí. Muž se ke všem skutkům doznal,“ doplnila Skoupilová s tím, že dotyčnému hrozí za krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody v krajním případě až pět let vězení.