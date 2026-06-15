Kriminalisté dopadli muže podezřelého ze žhářských útoků na Jesenicku

Kriminalisté dopadli osmatřicetiletého muže podezřelého ze žhářských útoků na Jesenicku. Na svědomí má podle nich čtyři požáry na různých místech v okolí obce Lipová-lázně, zapaloval například kontejnery, balíky slámy nebo stromy. Muž se k činům doznal, škoda byla vyčíslena na 20.000 korun. Muži hrozí až rok vězení, sdělil dnes ČTK mluvčí policie Jaroslav Herzán.
Požáry muž podle policistů zakládal v období od 21. dubna do 2. května. "Obviněný se dopustil celkem čtyř případů žhářství, kdy první požár založil koncem dubna v obci Lipová-lázně, kde zapálil kontejner na plastový odpad. Jeho druhý dubnový žhářský útok cílil na balíky slámy, kterých v tomto případě shořelo celých 20 kusů," uvedl mluvčí policie.
Ve třetím případě je muž podezřelý z toho, že zapálil dva stromy v lese. "Čtvrtý žhářský delikt spáchal v květnu a opět jako v prvním případě se terčem útoku stal kontejner na plastový odpad a vedle stojící kontejner na sklo," doplnil mluvčí. Policistům se podařilo získat dostatek informací, díky kterým vytipovali možného pachatele. Ten se policistům ke žhářským útokům doznal.