Jde o čas. Čtyřletý Kuba dostal šanci na uzdravení, odlétá na operaci do Bostonu

Lenka Muzikantová
  13:12
Vyřizujeme víza, balíme kufry a patnáctého října odlétáme, raduje se Lucie Kouřílková, maminka čtyřletého Kubíka z Mrskles na Olomoucku. Vážně nemocný chlapec totiž dostal termín na klinice v Bostonu, která je pro něj jedinou šancí na život.

„Po příletu do Bostonu absolvujeme sérii vyšetření. Poté bude následovat operace,“ sdělila Kouřílková. Termín operace ale neprozradila.

Díky sbírce a 15 tisícům dárců bude moci rodina u amerických specialistů zůstat tak dlouho, dokud nebude Kubík připraven na návrat domů, což může trvat i několik měsíců.

Bez speciální operace v USA malý Kubík z Mrskles u Olomouce nepřežije. Na pomoc pro chlapečka se vzácným onemocněním cév byla zřízena sbírka.
Na začátku prázdnin zhruba dva týdny poté, co portál iDNES.cz informoval o vzácném onemocnění chlapce, kterému hrozí kvůli vysokému tlaku infarkt a zachránit ho může drahá operace v USA, navíc pojišťovna schválila uhrazení jeho léčby.

Radostná zpráva, že malý pacient dostal termín hospitalizace, se objevila na sociálních sítích.

Přesný postup léčby stanoví američtí specialisté

„O přesném postupu léčby se teprve rozhodne, ale rozhodně půjde o komplikovaný zákrok, kdy bude potřeba rozšířit cévy vedoucí do srdce i do ledvin,“ popisuje matka, která je ráda, že ke specialistům z Boston Children’s Hospital v USA odletí tak brzy.

Tlak malého chlapce totiž neustále stoupá. „Jde tady o čas. Kdykoliv může dostat mrtvici, infarkt nebo mu mohou selhat ledviny,“ svěřuje se s obavami matka, v níž se radost mísí se strachem.

Bojíme se, že dostane infarkt. Čtyřletému Kubovi zachrání život drahá operace v USA

„Doléhá na mě, co nás všechno a Kubíka ještě čeká,“ vysvětluje. Ona i celá rodina však budou bojovat. „Děkujeme za obrovskou podporu vás všech, médií, a hlavně všech lidí, kteří se za Kubíka postavili. Děkujeme z celého srdce,“ vzkázala dojatá maminka.

Léčbu v zámoří rodině doporučili sami lékaři v Česku poté, co pro Kubíka udělali maximum. S diagnózou si však u nás nedokázali poradit.

Malý pacient totiž trpí velmi vzácným onemocněním mid-aortic syndrom (česky syndrom střední aorty), tedy závažným zúžením břišní části srdečnice a z ní odstupujících tepen, které zásobují ledviny a břišní orgány. Tento stav chlapce neustále ohrožuje na životě a dnes musí brát šest léků na vysoký tlak.

První zdravotní komplikace

Kubík se narodil se zúženým střevem a jen pár minut po porodu musel na operační sál. Lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc tehdy zasáhli včas a rodiče si oddechli.

„Kubík přišel na svět s velkým odhodláním bojovat. Už pár hodin po narození musel na sál. Věřili jsme, že to nejhorší už máme za sebou. Bohužel, osud měl jiné plány,“ vzpomíná maminka.

Po úspěšné operaci se chlapec vyvíjel jako zdravé dítě, byl zvídavý, veselý, rád si hrál a objevoval svět. Rodina žila běžným životem, Lucie si otevřela kadeřnictví ve své obci a společně s manželem plánovali první rodinnou dovolenou.

Zákeřná hypertenze

Nadějné období však přerušila preventivní prohlídka v chlapcových třech letech, kdy pediatr odhalil vysoký krevní tlak – hypertenzi.

Následovalo množství odborných vyšetření a lékaři Kubíkovi diagnostikovali velmi vzácné onemocnění. Od tohoto okamžiku se život rodiny přesunul do nemocničního prostředí. Dlouhé týdny trávila na dětském oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Později byli s maminkou převezeni do pražské nemocnici v Motole. „Tady Kuba podstoupil několik zákroků, které nebyly úspěšné, bohužel včetně toho posledního,“ doplňují rodiče.

Situaci dále komplikovalo opakované zúžení střeva, které si vyžádalo další operace a dlouhé hospitalizace. „Lékaři udělali tady v Česku maximum. Nakonec sami navrhli, že případ předají specialistům z Boston Children’s Hospital v USA, kteří mají s touto diagnózou největší zkušenosti,“ dodává maminka.

Operace v americkém Bostonu je pro Kubíka jedinou reálnou nadějí. Její cena byla stanovena na téměř deset milionů korun.

