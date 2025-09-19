„Tosca je pro mě především drama o manipulaci a zneužívání moci, o toxickém trojúhelníku, kde stojí láska proti násilí a vydírání. Proto je i dnes tak aktuální. Nesnažila jsem se o doslovnou aktualizaci, ale o vizuální interpretaci, která podtrhne romantický duch díla a zároveň promlouvá k současnému divákovi,“ přibližuje režisérka Daniela Špinar.
Na jeviště Moravského divadla Olomouc se Tosca vrací po šestnácti letech, scénu vytvořil Marek Cpin, kostýmy kostýmy navrhla Linda Boráros. V titulní roli Florie Toscy se představí Radoslava Müller. Roli dále ztvární hostující italská mezzosopranistka Lisa Algozzini.
Puccini vypráví příběh pěvkyně Florie Toscy, malíře Maria Cavaradossiho a policejního barona Scarpii na pozadí revoluční Itálie roku 1800. Žárlivost, sexuální vydírání i politická mocenská manipulace vedou k nevyhnutelné tragédii, Tosca zabíjí Scarpiu, ale tím nezachrání svého milého ani sebe.
„I když se Puccini s touto operou řadí k verismu, který chtěl do opery vnést prvky realismu, Tosca stojí hlavně na silných emocích. Historické pozadí tvoří politický rámec, ale jednoznačně převažují osobní témata a vztahy. Proto je také dobře možné se na příběh naladit i dnes,“ uvedla dramaturgyně Viktorie Vášová.
Opera, jejíž libreto vzniklo podle divadelní hry Victoriena Sardoua, měla premiéru roku 1900 v Římě. Přestože tehdejší kritici dílo přijímali rozporuplně, publikum si Toscu okamžitě zamilovalo a dodnes patří k nejhranějším titulům světového operního repertoáru.
„Nikdo nemůže chtít, aby to v roce 2025 vypadalo jako v roce 1900. Diváci ale dostanou Toscu krásnou, vášnivou a vizuálně působivou – takovou, která ctí Pucciniho hudbu a zároveň dává prostor dnešní imaginaci,“ uzavírá Daniela Špinar.
Hudebního nastudování se ujal dirigent Zsolt Hamar, který je zároveň šéfdirigentem Moravské filharmonie. Diváci se mohou těšit i na slavné tenoristy Mickaela Spadacciniho a Martina Šrejmu.