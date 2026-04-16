Kulturně-kreativní obory v Olomouckém kraji ročně utrží přes sedm miliard korun

Firmy a podnikatelé z kulturně-kreativních oborů ročně v Olomouckém kraji utrží přes sedm miliard korun. V tomto oboru podniká přes 3000 subjektů, hlavně fyzických osob. ČTK dnes informaci získala z podkladů pro krajské zastupitele, kteří příští týden v pondělí projednají plán podpory rozvoje kulturně-kreativních odvětví.
Údaje o tržbách kraj získal díky mapování potenciálu kulturně-kreativních oborů v letech 2023 až 2025. Hlavní část tržeb generují podnikatelé zaměření na umělecké řemeslo, jejich roční obrat činí přibližně 1,86 miliardy korun. Nejvyšší podíl tržeb v této kategorii vykazuje výroba oděvů a nábytku. Na webdesign a průmyslový design připadají roční tržby 1,3 miliardy korun a na scénické umění 652 milionů korun.
Umělecké vzdělávání generuje v Olomouckém kraji roční tržby 632 milionů korun a reklamní obor 574 milionů korun. Podnikatelé zaměření na kulturní dědictví mají dle odhadu krajského úřadu roční tržby 543 milionů korun a v případě architektury 511 milionů korun.
"Subjekty zařaditelné do kulturně-kreativních oborů se podílí na celkovém počtu ekonomicky činných subjektů v Olomouckém kraji hodnotou 2,25 procenta, což představuje 3030 subjektů. Pro kulturně-kreativní obory je charakteristické, že 61 procent všech subjektů napříč všemi odvětvími tvoří soukromí podnikatelé zapsaní dle živnostenského zákona," stojí ve zprávě pro zastupitele.