Kvalita vody v Plumlovské přehradě se zhoršila, označena je stupněm tři

Kvalita vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku se od posledního měření zhoršila, hygienici ji už označují stupněm tři z pětibodové škály. Vyplývá to z dnešních informací olomoucké krajské hygienické stanice. Lidé by se měli po koupání v Plumlovské přehradě osprchovat. Hygienici v Olomouckém kraji také sledují kvalitu vody ve štěrkopískových jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce, vzorky tam odebírali stejně jako na Plumlově toto pondělí. Voda je tam stále čistá a označena stupněm jedna.
Na Plumlovské přehradě se udržela kvalita vody na nejlepším stupni jedna do poloviny července. Při měření před dvěma týdny se již o stupeň zhoršila, nyní už má podle hygieniků voda zhoršenou jakost. "Znamená to mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže," uvedli hygienici na webu.
Vzorky vody ve vodní nádrži Plumlov odebírají hygienici na pláži U Vrbiček každých 14 dní. "Zvýšená četnost odběrů je stanovena s ohledem na opakovaný výskyt sinic v této lokalitě," uvedla už dříve mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
Loni se na Plumlově začala kvalita vody zhoršovat už před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášen zákaz koupání. V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně. I přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích do ní stále přitéká znečištěná voda s fosforem. Kvalita vody v přehradě se proto uprostřed léta zhoršuje.
Kromě Plumlova sledují hygienici v létě kvalitu vody také na štěrkopískových jezerech Poděbrady u Olomouce, tam však zůstává voda čistá celé léto. I letos je stále na stupni jedna z pětibodové škály.