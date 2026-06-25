Kvůli požáru v průmyslovém areálu v Prostějově evakuovali hasiči 60 lidí

Šest desítek lidí museli dnes odpoledne evakuovat hasiči kvůli požáru v jednom z průmyslových areálů v Prostějově. Hořelo ve filtračním zařízení, zasahovaly tři jednotky. Nikdo nebyl zraněn, škoda byla vyčíslena zhruba na 1,5 milionu korun, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.
"Využita byla výšková technika, protože plameny se rozšířily i na střechu haly. K hašení uvnitř jsme využili hasicí přístroje s CO2. Kvůli velké spotřebě byla povolána i takzvaná Sněhurka. Jde o speciální kontejner se zásobou CO2 hasicích přístrojů," uvedla mluvčí hasičů.
Hasiči zasahovali v dýchací technice. "Filtrační zařízení jsme částečně rozebrali, abychom se dostali ke skrytým ohniskům a zabránili šíření, využili jsme termokameru," doplnila mluvčí. Škoda byla předběžně odhadnuta na 1,5 milionu korun, její výše se bude ještě upřesňovat. Příčinu na místě zjišťuje vyšetřovatel.