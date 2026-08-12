Kvůli vedrům spotřebovávají koupaliště více chemie, penčické je odstavené

Vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost koupališť zvyšují v Olomouckém kraji nároky na údržbu kvality bazénové vody. Na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dočasně uzavřít a přistoupit k intenzivní úpravě vody. Správci dalších koupališť v Šumperku, Šternberku či v Prostějově uvádějí, že kvůli vedrům spotřebovávají více vody a bazénové chemie, letošní návštěvnost je ale podle nich výrazně lepší než loni, zjistila ČTK.
"Na koupališti Penčice došlo v minulých dnech v důsledku vysokých teplot a velké návštěvnosti k zakalení vody v hlavním bazénu. V takových případech je nutné podle vyhlášky bazénovou vodu ředit surovou vodou. Používaná podzemní surová voda na koupališti je značně minerální a při styku s bazénovou chemií reaguje a dochází k zakalení vody," řekla ČTK mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
V běžných provozních podmínkách nebyli správci koupaliště schopni se zakalením vody se vypořádat, proto nakonec přistoupili k uzavření bazénu pro veřejnost. Získat tím chtějí prostor pro razantní úpravu bazénové vody. "Po konzultaci s odbornou firmou jsme upravili filtraci bazénové vody, provedli šokové chlorování, zvýšili pH vody a zvýšili dávkování vločkovače. Nyní čekáme, jak se aplikace bazénové chemie ujme," doplnila Chalupová. Město původně počítalo, že hlavní bazén bude uzavřen v pondělí a v úterý, práce na zlepšení kvality vody nakonec pokračují také dnes.
Kvalitu vody hlídají také na Bratrušovském koupališti v Šumperku, bazénové chemie kvůli velké návštěvnosti a vedrům spotřebovávají podstatně více. "Každých 14 dní máme odběry, jsme na tom dobře, všechno je v pořádku. Ale hodně chlorujeme, máme větší spotřebu kapalného chloru. Vodu drží také to, že od loňska máme nové dávkování. Každý týden však objednáváme přes tisíc litrů chlornanu, ale sondy si to drží," řekla ČTK vedoucí provozu Kateřina Hrochová.
Více úsilí stojí udržení kvality vody například také na městském koupališti ve Šternberku. "Ta šňůra teplých dní oproti loňsku je pro nás potěšující, nicméně provozně náročná na zajištění jak personálně, tak ve vztahu ke spotřebě vody a chemie. Čím je větší teplo a slunečný svit, voda chemii skoro požírá. Ale daří se nám udržovat kvalitu vody na vysoké úrovni," řekla ČTK ředitelka společnosti Šternberská sportovní Vlasta Šreková. "S kvalitou vody jsme zatím neměli problém. Je samozřejmé, že spotřeba chemie je vyšší, ale nijak dramaticky," doplnil jednatel domovní správy Prostějov Vladimír Průša za akvapark Koupelky.
I přes starosti s udržením kvality vody jsou správci koupališť letos spokojeni - návštěvnost je podstatně lepší než loni. Například na Bratrušovské koupaliště zamířilo během největších veder až 1500 lidí denně, na penčickém koupališti byla například na konci června při vedrech návštěvnost přes tisíc lidí za den. Za výrazně lepší označují sezonu také správci akvaparku Koupelky v Prostějově.